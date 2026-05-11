एथर रिज्टा की बिक्री ने 3 लाख का आंकड़ा पार किया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 11, 2026
हाइलाइट्स
- पिछले छह महीनों में 1 लाख की बिक्री का लक्ष्य हासिल किया गया
- दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध: 2.9 किलोवाट-घंटे और 3.7 किलोवाट-घंटे
- कीमतें 1.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
एथर एनर्जी ने घोषणा की है कि रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री 3 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है. परिवार-सेंट्रिक इस स्कूटर ने दिसंबर 2025 में 2 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने के बाद महज 6 महीनों में 1 लाख यूनिट की बिक्री का नया आंकड़ा छू लिया है. गौरतलब है कि रिज्टा ने पहली बार मई 2025 में 1 लाख यूनिट की बिक्री का मील का पत्थर हासिल किया था.
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कंपनी के अनुसार, रिज़्टा ने दक्षिण भारत में एथर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वाहन और तेलंगाना वाहन ऑनलाइन बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में एथर की बाजार हिस्सेदारी चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4.1% से वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 17.3% हो गई.
एथर का कहना है कि इन नए बाजारों में उसकी बिक्री का अधिकांश हिस्सा रिज्टा से आता है और इसने इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में परिवारों को आकर्षित करने में भी मदद की है. ब्रांड के अनुसार, रिज्टा के लगभग 70% ग्राहक बच्चे वाले परिवार हैं.
स्कूटर को आखिरी अपडेट सितंबर 2025 में मिला था, जब एथर ने ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के माध्यम से एक नया टचस्क्रीन इंटरफेस पेश किया था. यह अपडेट सभी मौजूदा रिज्टा Z ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया था.
रिज़्टा फिलहाल दो वेरिएंट में उपलब्ध है: S और Z, साथ ही इसमें दो बैटरी पैक विकल्प भी हैं: 2.9 kWh और 3.7 kWh। 2.9 kWh बैटरी पैक 123 किमी की रेंज देता है, जबकि 3.7 kWh बैटरी पैक 159 किमी (IDC) की रेंज देने का दावा करता है. ताकत 5.7 bhp और 22 Nm है, जबकि एथर का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है और यह 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 4.7 सेकंड में पकड़ लेती है. रिज़्टा की शुरुआती कीमत रु.1.11 लाख (एक्स-शोरूम) है.
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