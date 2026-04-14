एथर एनर्जी ने अब देश भर में 700 एक्सपीरियंस सेंटर खोले

भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी एथर एनर्जी ने भारत भर में अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करते हुए 700 से अधिक एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किए हैं. कंपनी के अनुसार, पिछले एक वर्ष में इसने 350 से अधिक नए एक्सपीरियंस सेंटर जोड़े हैं, जिससे 31 मार्च, 2025 तक इसका रिटेल नेटवर्क 351 सेंटर से बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है. एथर का कहना है कि इस अग्रेसिव विस्तार ने कई बाजारों में एथर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मार्च 2026 में, कंपनी ने वाहन डेटा जारी किया है जिसमें एथर की राष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 18.7% हो गई है. कंपनी इस वृद्धि का श्रेय एथर रिज्टा की सफलता को देती है, जो एथर का पहला फैमिली स्कूटर है और अप्रैल 2024 में लॉन्च होने के बाद से इसकी 2.8 लाख से अधिक यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं. एथर का कहना है कि रिज्टा ने ब्रांड की पहुंच को नए ग्राहक वर्गों तक काफी हद तक बढ़ाया है और नए बाजारों में मांग को बढ़ाया है. इसके साथ ही, एथर 450 परफॉर्मेंस सीरीज की लगातार मांग ने भी कई क्षेत्रों में ब्रांड की निरंतर वृद्धि में योगदान दिया है.

मार्च 2026 में, कंपनी ने घोषणा की कि उसने पूरे भारत में 500 अधिकृत सर्विस सेंटर का आंकड़ा पार कर लिया है. एथर एनर्जी भारत में समर्पित फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क, एथर ग्रिड, स्थापित करने वाला पहला दोपहिया वाहन ब्रांड था, जो 31 दिसंबर, 2025 तक वैश्विक स्तर पर 4,357 से अधिक फास्ट-चार्जिंग और पड़ोस के चार्जिंग पॉइंट्स तक फैल चुका है.

वित्त वर्ष 2026 में, एथर का कहना है कि उसने अपनी रिटेल बिक्री के विस्तार को रणनीतिक रूप से मध्य भारत और बाकी भारत पर केंद्रित किया है, जिससे इन बाजारों में तेजी से विस्तार और लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है. साथ ही, कंपनी दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है और साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी विस्तार कर रही है.