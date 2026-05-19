टोयोटा ने भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 19, 2026
हाइलाइट्स
- टोयोटा ने भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहन बेचे हैं
- ये सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड वाहन हैं, माइल्ड हाइब्रिड नहीं
- टोयोटा के मौजूदा हाइब्रिड वाहन: अर्बन क्रूज़र हाइब्रिड, इनोवा हाइब्रिड, कैमरी हाइब्रिड, वेलफायर
जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की भारतीय ब्रांड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की कुल बिक्री का नया मील का पत्थर हासिल करने की घोषणा की है. यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस आंकड़े में केवल सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन शामिल हैं, माइल्ड हाइब्रिड नहीं. टोयोटा का कहना है कि यह मील का पत्थर भारतीय कार खरीदारों के बीच स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है. टोयोटा के मौजूदा हाइब्रिड वाहनों में अर्बन क्रूज़र हाइब्रिड, इनोवा हाइक्रॉस, कैमरी हाइब्रिड और वेलफायर जैसे मॉडल शामिल हैं.
इस महत्वपूर्ण आंकड़े में केवल सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन शामिल हैं, माइल्ड हाइब्रिड वाहन नहीं.
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सबरी मनोहर ने कहा, “भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का मील का पत्थर हासिल करना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है. यह टोयोटा की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक में ग्राहकों के बढ़ते और मजबूत भरोसे को दर्शाता है. टोयोटा में, 'मास इलेक्ट्रिफिकेशन' का हमारा सिद्धांत व्यावहारिक, स्केलेबल और समावेशी मोबिलिटी समाधान देने पर आधारित है. हाइब्रिड तकनीक एक स्वच्छ भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है, जिससे ग्राहक प्रदर्शन, सुविधा या विश्वसनीयता से समझौता किए बिना सहजता से इलेक्ट्रिफिकेशन को अपना सकते हैं.”
यह उपलब्धि न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार गतिशीलता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, बल्कि कार्बन तटस्थता की दिशा में भारत के संक्रमण में सार्थक योगदान देने के हमारे संकल्प को भी मजबूत करती है."
टोयोटा का कहना है - 'हाइब्रिड तकनीक एक स्वच्छ भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है.'
पेट्रोल-डीज़ल और प्योर ईवी दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं; तुलनात्मक रूप से, हाइब्रिड एक अधिक संतुलित अनुभव देते हैं. पेट्रोल-डीजल और ईवी की तुलना में. आपको बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन मिलता है, साथ ही साथ शानदार प्रदर्शन भी मिलता है, और स्वामित्व में भी आसानी होता है. और वर्तमान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, EV की तुलना में, मजबूत हाइब्रिड अधिक मानसिक शांति देते हैं.
टोयोटा हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल की वारंटी देती है.
टोयोटा की बात करें तो, यह पिछले 30 वर्षों से हाइब्रिड वाहन बना रही है और वैश्विक स्तर पर कंपनी 3.8 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेच चुकी है. वास्तव में, वर्तमान में टोयोटा की हाइब्रिड कारों में देश की सबसे एडवांस हाइब्रिड तकनीकों में से एक का इस्तेमाल किया गया है. हाइब्रिड बैटरी पर मिलने वाली 8 साल की वारंटी ग्राहकों को और भी आश्वस्त करती है.
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अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
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- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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