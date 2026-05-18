फोक्सवैगन आईडी पोलो जीटीआई हुई पेश, 223 बीएचपी वाली यह दमदार हैचबैक जीटीआई बैज वाली पहली ईवी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिममहिंद्रा विजन TXiaomi वाययूसेवनजीप ग्रैंड वैगनीर
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजयामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

फोक्सवैगन आईडी पोलो जीटीआई हुई पेश, 223 बीएचपी वाली यह दमदार हैचबैक जीटीआई बैज वाली पहली ईवी

ID.Polo GTI को 52 kWh की बैटरी के साथ पेश किया गया है, जो 424 किमी तक की रेंज मिलती है, और 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 7 सेकंड से भी कम समय में हासिल कर लेती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 18, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 52 किलोवाट-घंटे की बैटरी 424 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है
  • 1.5 टन वजनी हैचबैक 7 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है
  • 105 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है

नई ID.Polo इलेक्ट्रिक हैचबैक को पेश करने के एक महीने से भी कम समय में, VW ने इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट, प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन वाली ID.Polo GTI पेश कर दी है. मूल रूप से 2023 में ID.GTI कॉन्सेप्ट के रूप में प्रदर्शित की गई ID.Polo GTI, फोक्सवैगन की पहली परफॉर्मेंस-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक कार है जो प्रतिष्ठित GTI नाम का उपयोग करती है. VW की ID रेंज के अन्य मॉडलों को GTX बैज के तहत परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वेरिएंट के साथ पेश किया गया है.

Volkswagen ID Polo GTI 1

प्रोडक्शन मॉडल ID.Polo GTI को सबसे पहले इस साल मार्च में स्टैंडर्ड ID.Polo के साथ लीक हुई तस्वीरों में देखा गया था. स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इस हैचबैक के डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख हैं हेडलाइट्स के निचले हिस्से और लाइटबार पर लाल रंग की हाइलाइट्स, मेश-डिज़ाइन वाले इंटेक के साथ स्पोर्टी बम्पर, ब्लैक क्लैडिंग का अधिक उपयोग और वर्टिकल LED लाइटिंग। साइड्स में, GTI को अपने खास 19-इंच के डुअल-टोन व्हील्स मिलते हैं, जबकि साइड स्कर्ट पर अब रियर व्हील आर्च के आगे GTI लिखा हुआ है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की पूरी जानकारी

 

पीछे की तरफ, बम्पर में एक अधिक उभरा हुआ डिफ्यूज़र एलिमेंट दिया गया है, जबकि बूट लिड पर स्टैंडर्ड हैचबैक के ID.Polo बैज को GTI से बदल दिया गया है. इंटीग्रेटेड रूफ-माउंटेड स्पॉइलर को भी ड्यूल-टोन फिनिश दिया गया है, जिसमें लिप और रियर विंडशील्ड के दोनों ओर के वर्टिकल एक्सटेंशन ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हैं.

Volkswagen ID Polo GTI 2

अंदर से, स्टैंडर्ड हैचबैक की हल्की ड्यूल-टोन कलर स्कीम की जगह अब मुख्य रूप से काले रंग का केबिन है जिसमें लाल रंग की एम्बिएंट लाइटिंग, स्टिचिंग और कलर एक्सेंट दिए गए हैं. स्टीयरिंग व्हील पर GTI बैजिंग के साथ-साथ 12 बजे की पोजीशन पर एक लाल पट्टी भी है. GTI में एक और नया फीचर जोड़ा गया है, वह है रीजेन मोड को एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर्स. आगे की तरफ, GTI में स्पोर्ट्स सीटें स्टैंडर्ड के तौर पर मिलती हैं. फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी स्टैंडर्ड है.

Volkswagen ID Polo GTI 4

तकनीकी दृष्टि से, आपको स्टैंडर्ड ID.Polo के समान ही सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें 10.35 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिसमें 80 के दशक से प्रेरित डायल डिस्प्ले का विकल्प भी है. 12.9 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन कार के कई फंक्शन्स का मुख्य केंद्र है, जबकि आवश्यक फंक्शन्स के लिए बटनों की एक रो सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के नीचे स्थित है. गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर है। अन्य उपलब्ध फीचर्स में ADAS तकनीक, IQ मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, एडैप्टिव स्पोर्ट सस्पेंशन और बहुत कुछ शामिल हैं. वहीं, वैकल्पिक तकनीकों में पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन के साथ 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और 10-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं.

Volkswagen ID Polo GTI 3

इंजन की बात करें तो, GTI का प्रदर्शन VW के पिछले दावे के अनुरूप ही है, जिसमें 223 bhp की ताकत और 0-100 kmph की रफ्तार 6.8 सेकंड में हासिल करने की क्षमता शामिल है. पीक टॉर्क 290 Nm है. अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडल ID.Polo की तरह ही, यह फ्रंट व्हील ड्राइव है, और हैचबैक में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग फ्रंट डिफरेंशियल स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है. GTI में स्टैंडर्ड के तौर पर 52 kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो WLTP टेस्ट साइकिल के तहत कार को 424 km तक की रेंज देती है. NMC बैटरी 105 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और कंपनी का दावा है कि यह 10-80% तक लगभग 24 मिनट में चार्ज हो जाती है. वजन की बात करें तो, GTI का वजन 1,540 kg है.

 

नई फोक्सवैगन आईडी पोलो जीटीआई की बिक्री आने वाले महीनों में यूरोपीय बाजारों में शुरू हो जाएगी.

# Volkswagen# Volkswagen Electric Vehicle# VW ID.Polo GTI# Volkswagen ID.Polo# Volkswagen ID.Polo hatchback# VW ID.Polo# Volkswagen ID.Polo GTI# Volkswagen Electric GTI# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XZ Plus | 35,705 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.58 लाख
    ₹ 12,492/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 किया सॉनेट,
    2021 किया सॉनेट
    GTX Plus | 73,052 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 7.71 लाख
    ₹ 16,300/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 फोर्ड फीगो एस्पायर,
    2017 फोर्ड फीगो एस्पायर
    1.2P Trend BS IV | 38,677 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.94 लाख
    ₹ 6,582/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ट्यूशॉ,
    2021 ह्युंडई ट्यूशॉ
    R 2.0 6-Speed GL BS IV | 60,870 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    ₹ 30,136/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 ह्युंडई क्रेटा,
    2025 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 E | 10,360 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 10.38 लाख
    ₹ 23,243/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 E | 51,888 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 9.28 लाख
    ₹ 20,779/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 1,11,316 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.66 लाख
    ₹ 8,187/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो ट्राइबर,
    2022 रेनो ट्राइबर
    RXZ | 37,117 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.16 लाख
    ₹ 10,912/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI Plus | 28,180 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.76 लाख
    ₹ 24,089/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    Climber A | 29,965 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.21 लाख
    ₹ 7,179/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इस ब्रांड ने राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं.
    वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया
  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है.
    पेट्रोल और डीजल की कीमत में रु.3 तक की बढ़ोतरी हुई
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बने ब्रांड के रूप में जगुआर के रिबॉर्न का नेतृत्व करने वाला पहला मॉडल इस साल के अंत में प्रोडक्शन रूप में सामने आएगा.
    जगुआर 4 डोर इलेक्ट्रिक जीटी का नाम होगा टाइप 01, इसी साल 2026 में होगी पेश
  • एंड्रॉइड ऑटो के सबसे बड़े अपडेट में विजेट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और एक नया इमर्सिव गूगल मैप्स अनुभव शामिल है, जबकि समर्थित कारों को इस साल के अंत में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा.
    एंड्रॉइड ऑटो को नए UI, वीडियो स्ट्रीमिंग और जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ एक बड़ा बदलाव मिला
  • इस ब्रांड ने राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं.
    वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया
  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है.
    पेट्रोल और डीजल की कीमत में रु.3 तक की बढ़ोतरी हुई
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बने ब्रांड के रूप में जगुआर के रिबॉर्न का नेतृत्व करने वाला पहला मॉडल इस साल के अंत में प्रोडक्शन रूप में सामने आएगा.
    जगुआर 4 डोर इलेक्ट्रिक जीटी का नाम होगा टाइप 01, इसी साल 2026 में होगी पेश
  • एंड्रॉइड ऑटो के सबसे बड़े अपडेट में विजेट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और एक नया इमर्सिव गूगल मैप्स अनुभव शामिल है, जबकि समर्थित कारों को इस साल के अंत में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा.
    एंड्रॉइड ऑटो को नए UI, वीडियो स्ट्रीमिंग और जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ एक बड़ा बदलाव मिला
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • फोक्सवैगन आईडी पोलो जीटीआई हुई पेश, 223 बीएचपी वाली यह दमदार हैचबैक जीटीआई बैज वाली पहली ईवी