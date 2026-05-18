फोक्सवैगन आईडी पोलो जीटीआई हुई पेश, 223 बीएचपी वाली यह दमदार हैचबैक जीटीआई बैज वाली पहली ईवी

नई ID.Polo इलेक्ट्रिक हैचबैक को पेश करने के एक महीने से भी कम समय में, VW ने इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट, प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन वाली ID.Polo GTI पेश कर दी है. मूल रूप से 2023 में ID.GTI कॉन्सेप्ट के रूप में प्रदर्शित की गई ID.Polo GTI, फोक्सवैगन की पहली परफॉर्मेंस-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक कार है जो प्रतिष्ठित GTI नाम का उपयोग करती है. VW की ID रेंज के अन्य मॉडलों को GTX बैज के तहत परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वेरिएंट के साथ पेश किया गया है.

प्रोडक्शन मॉडल ID.Polo GTI को सबसे पहले इस साल मार्च में स्टैंडर्ड ID.Polo के साथ लीक हुई तस्वीरों में देखा गया था. स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इस हैचबैक के डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख हैं हेडलाइट्स के निचले हिस्से और लाइटबार पर लाल रंग की हाइलाइट्स, मेश-डिज़ाइन वाले इंटेक के साथ स्पोर्टी बम्पर, ब्लैक क्लैडिंग का अधिक उपयोग और वर्टिकल LED लाइटिंग। साइड्स में, GTI को अपने खास 19-इंच के डुअल-टोन व्हील्स मिलते हैं, जबकि साइड स्कर्ट पर अब रियर व्हील आर्च के आगे GTI लिखा हुआ है.

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पीछे की तरफ, बम्पर में एक अधिक उभरा हुआ डिफ्यूज़र एलिमेंट दिया गया है, जबकि बूट लिड पर स्टैंडर्ड हैचबैक के ID.Polo बैज को GTI से बदल दिया गया है. इंटीग्रेटेड रूफ-माउंटेड स्पॉइलर को भी ड्यूल-टोन फिनिश दिया गया है, जिसमें लिप और रियर विंडशील्ड के दोनों ओर के वर्टिकल एक्सटेंशन ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हैं.

अंदर से, स्टैंडर्ड हैचबैक की हल्की ड्यूल-टोन कलर स्कीम की जगह अब मुख्य रूप से काले रंग का केबिन है जिसमें लाल रंग की एम्बिएंट लाइटिंग, स्टिचिंग और कलर एक्सेंट दिए गए हैं. स्टीयरिंग व्हील पर GTI बैजिंग के साथ-साथ 12 बजे की पोजीशन पर एक लाल पट्टी भी है. GTI में एक और नया फीचर जोड़ा गया है, वह है रीजेन मोड को एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर्स. आगे की तरफ, GTI में स्पोर्ट्स सीटें स्टैंडर्ड के तौर पर मिलती हैं. फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी स्टैंडर्ड है.

तकनीकी दृष्टि से, आपको स्टैंडर्ड ID.Polo के समान ही सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें 10.35 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिसमें 80 के दशक से प्रेरित डायल डिस्प्ले का विकल्प भी है. 12.9 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन कार के कई फंक्शन्स का मुख्य केंद्र है, जबकि आवश्यक फंक्शन्स के लिए बटनों की एक रो सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के नीचे स्थित है. गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर है। अन्य उपलब्ध फीचर्स में ADAS तकनीक, IQ मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, एडैप्टिव स्पोर्ट सस्पेंशन और बहुत कुछ शामिल हैं. वहीं, वैकल्पिक तकनीकों में पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन के साथ 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और 10-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो, GTI का प्रदर्शन VW के पिछले दावे के अनुरूप ही है, जिसमें 223 bhp की ताकत और 0-100 kmph की रफ्तार 6.8 सेकंड में हासिल करने की क्षमता शामिल है. पीक टॉर्क 290 Nm है. अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडल ID.Polo की तरह ही, यह फ्रंट व्हील ड्राइव है, और हैचबैक में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग फ्रंट डिफरेंशियल स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है. GTI में स्टैंडर्ड के तौर पर 52 kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो WLTP टेस्ट साइकिल के तहत कार को 424 km तक की रेंज देती है. NMC बैटरी 105 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और कंपनी का दावा है कि यह 10-80% तक लगभग 24 मिनट में चार्ज हो जाती है. वजन की बात करें तो, GTI का वजन 1,540 kg है.

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