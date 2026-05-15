भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें

भारत में पिछले कुछ वर्षों में कार मॉडिफिकेशन का चलन तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कानून लागू करने के नियम भी काफी सख्त हो गए हैं. अब यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी कार को देखता है या नहीं. एआई-सक्षम कैमरे, डिजिटल आरसी रिकॉर्ड और कनेक्टेड आरटीओ डेटाबेस की मदद से अवैध मॉडिफिकेशन को ऑटोमेटिक रूप से चिह्नित करना बहुत आसान हो गया है.

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यहीं पर कई मालिक भ्रमित हो जाते हैं. किसी मॉडिफिकेशन का आम होना यह नहीं दर्शाता कि वह कानूनी है. भारतीय कानून के तहत, "कस्टमाइज़ेशन" और "अल्टरेशन" में बड़ा अंतर है. कॉस्मेटिक अपग्रेड जो सुरक्षा, उत्सर्जन या कार की मूल पहचान को प्रभावित नहीं करते, आमतौर पर स्वीकार्य होते हैं. लेकिन एक बार मॉडिफिकेशन से आरसी में उल्लिखित फैक्ट्री स्पेसिफिकेशन बदल जाते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत आरटीओ द्वारा अनुमोदित किए बिना यह अवैध हो सकता है.



किन कारणों से आपका आरसी रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है?

कुछ बदलावों पर साधारण जुर्माना लगता है. अन्य बदलावों के कारण वाहन का निलंबन, ज़ब्ती या यहां तक ​​कि कुर्की भी हो सकती है.

स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन

आफ्टरमार्केट सनरूफ के लिए छत को काटना, चेसिस में बदलाव करना, व्हीलबेस बदलना या सस्पेंशन में भारी बदलाव करना अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है. ये बदलाव दुर्घटना सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं, यही कारण है कि अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत आरसी को निलंबित या रद्द कर सकते हैं.

बिना अनुमति के इंजन बदलना

आरसी को अपडेट किए बिना स्टॉक इंजन को बड़े इंजन से बदलना या ईंधन का प्रकार बदलना गैरकानूनी है. चूंकि इंजन नंबर वाहन की पहचान से जुड़ा होता है, इसलिए अधिकारी निरीक्षण के दौरान वाहन को जब्त भी कर सकते हैं.

तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट

बाज़ार में मिलने वाले एग्जॉस्ट सिस्टम मॉडिफाइड कारों के पकड़े जाने के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. 75 dB की शोर सीमा से अधिक शोर करने वाली या डेकैट एग्जॉस्ट सिस्टम वाली कारों पर बार-बार उल्लंघन करने पर रु.10,000 तक का जुर्माना लग सकता है. कुछ राज्यों ने बार-बार उल्लंघन करने पर वाहनों को अस्थायी रूप से जब्त करना भी शुरू कर दिया है.

आरसी अपडेट के बिना पूरा रंग बदलना

बॉडी रैप और रीपेंट तभी वैध हैं जब आरसी पर उल्लिखित रंग वास्तविक वाहन के रंग से मेल खाता हो. यदि डिजिटल वाहन डेटाबेस में कोई भिन्न रंग दिखाया गया है, तो जाँच के दौरान वाहन पर आपत्ति जताई जा सकती है.

वे बदलाव जो अभी भी अवैध हैं

कुछ आफ्टरमार्केट ट्रेंड्स, चाहे वे कितने भी आम क्यों न हों, स्पष्ट रूप से कानूनी सीमाओं से बाहर बने हुए हैं.

सन फिल्म्स और डार्क टिंट्स

भारत में बाज़ार में बिकने वाली सभी सनस्क्रीन फ़िल्में, जिनमें पारदर्शी यूवी फ़िल्में भी शामिल हैं, अवैध हैं. जुर्माने की राशि आमतौर पर अपराध और राज्य के अनुसार रु.500 से रु.5,000 तक होती है, जबकि बार-बार अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित या वाहन ज़ब्त भी किया जा सकता है.

बुल बार और क्रैश गार्ड

बुल बार प्रतिबंधित हैं क्योंकि वे दुर्घटना के दौरान क्रंपल ज़ोन और एयरबैग के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं. मालिकों पर रु.2,000 तक का जुर्माना लग सकता है, साथ ही सख्त आरटीओ जांच के तहत वाहन को मूल स्थिति में बहाल किए जाने तक आरसी को अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जा सकता है.

प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन सायरन

प्रेशर हॉर्न और आपातकालीन सायरन बजाने पर रु.10,000 तक का जुर्माना लग सकता है. अधिकतर मामलों में, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षण के दौरान मौके पर ही हॉर्न या सायरन हटा देती है.

लाल और नीली बत्तियाँ जलाना

लाल, नीली और चमकने वाली स्ट्रोब लाइटें आपातकालीन और अधिकृत सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित हैं. निजी कारों पर इनका उपयोग करने पर रु.5000 तक का जुर्माना, लाइटें हटाना और कुछ मामलों में जांच के दौरान वाहन जब्त करना भी शामिल हो सकता है.



भारत में आम तौर पर कानूनी माने जाने वाले कार मॉडिफिकेशन

सौभाग्य से, हर बदलाव गैरकानूनी नहीं होता. मालिक बिना किसी अनावश्यक परेशानी के कई अपग्रेड कर सकते हैं.

अलॉय व्हील्स और टायर्स

अलॉय व्हील्स को अपग्रेड करना तब तक कानूनी है जब तक टायर का कुल व्यास फैक्ट्री स्पेसिफिकेशन्स के लगभग बराबर रहता है. अधिकांश वर्कशॉप "3% नियम" का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि टायर का आकार स्टॉक आकार से बहुत अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए. व्हील्स बॉडी से बाहर नहीं निकलने चाहिए.

इंफोटेनमेंट और कैबिन अपग्रेड

टचस्क्रीन सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, एम्बिएंट लाइटिंग, सीट कवर और अपहोल्स्ट्री में बदलाव आमतौर पर कानूनी हैं. एकमात्र शर्त यह है कि इनसे एयरबैग या ड्राइवर की दृश्यता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.

सीएनजी और एलपीजी किट

सरकार द्वारा अनुमोदित और आरसी पर विधिवत प्रमाणित सीएनजी और एलपीजी किट वैध हैं. अप्रमाणित किट कानूनी और बीमा संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकती हैं.

एलईडी लाइटिंग अपग्रेड

एलईडी हेडलाइट अपग्रेड की अनुमति है, बशर्ते वे मानक सफेद या वार्म-व्हाइट लाइटिंग का उपयोग करें और बीम फोकस को सही रखें. अत्यधिक चमकदार या रंगीन लाइटों के इस्तेमाल पर जुर्माना लग सकता है.

बीमा संबंधी वह समस्या जिसे अधिकांश मालिक अनदेखा कर देते हैं

यदि कोई अवैध बदलाव यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण पकड़ में नहीं आता है, तब भी बीमा कंपनियाँ दावा निरीक्षण के दौरान इसे चिह्नित कर सकती हैं. संरचनात्मक परिवर्तन, बिना बताए ईसीयू रीमैप, प्रदर्शन में बदलाव, या अनधिकृत ईंधन बदलाव दुर्घटना के बाद दावे को अस्वीकार करने के वैध कारण बन सकते हैं.



इसीलिए मॉडिफिकेशन को सिर्फ दिखावटी सुधार से कहीं अधिक गंभीरता से लेना हमेशा सुरक्षित रहता है. सख्त प्रवर्तन, आपस में जुड़े डेटाबेस और विस्तृत बीमा निरीक्षणों के चलते अवैध मॉडिफिकेशन से बचना पहले से कहीं अधिक मुश्किल हो गया है.