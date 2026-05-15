पेट्रोल और डीजल की कीमत में रु.3 तक की बढ़ोतरी हुई

लगभग चार वर्षों की स्थिरता के बाद, चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रु.3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है. मध्य पूर्व में तनाव के पहले प्रभावों के रूप में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की गई है, साथ ही कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. महानगर गैस ने 14 मई को मुंबई में सीएनजी की कीमतों में रु.2 की वृद्धि की घोषणा की, जिसके बाद 15 मई को दिल्ली में भी यही वृद्धि देखी गई. खबरों के अनुसार, बेंगलुरु में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है.

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पेट्रोल कीमत

पेट्रोल की बात करें तो, दिल्ली में पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत रु.94.77 प्रति लीटर से बढ़कर रु.97.77 प्रति लीटर हो गई है. मुंबई में भी कीमतें रु.103.54 प्रति लीटर से बढ़कर रु.106.68 प्रति लीटर हो गई हैं, जबकि चेन्नई और कोलकाता में ईंधन की कीमतें क्रमशः रु.2.83 और रु.3.29 प्रति लीटर की वृद्धि के साथ रु.103.67 और रु.108.74 प्रति लीटर हो गई हैं.

डीज़ल कीमत

डीजल की बात करें तो, राष्ट्रीय राजधानी में इसकी कीमत रु.90 प्रति लीटर के पार पहुंच गई है. पंप पर इसकी कीमत रु.87.67 प्रति लीटर से बढ़कर रु.90.67 प्रति लीटर हो गई है. वहीं मुंबई में डीजल की कीमत में रु.3.11 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और यह रु.93.14 प्रति लीटर हो गई है. चेन्नई और कोलकाता में ईंधन की कीमतें क्रमशः रु.2.86 और रु.3.11 प्रति लीटर की वृद्धि के साथ रु.95.25 और रु.95.13 प्रति लीटर हैं.

सीएनजी कीमत

पिछले दो महीनों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते देश के कुछ हिस्सों में सीएनजी की कीमतों पर भी असर पड़ा है. सबसे हालिया बढ़ोतरी 14 मई को मुंबई और 15 मई को दिल्ली में हुई - दोनों शहरों में सीएनजी की कीमत में रु.2 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई. मुंबई में सीएनजी की कीमत फिलहाल रु.84 प्रति किलोग्राम और दिल्ली में रु.79.09 प्रति किलोग्राम है. इसी तरह, बेंगलुरु में भी सीएनजी की कीमत में रु.2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है और अब यह रु.77.09 प्रति किलोग्राम हो गई है. पिछले महीने, सीएनजी आपूर्तिकर्ता टॉरेंट गैस ने जयपुर में कीमतों में रु.2.5 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी.