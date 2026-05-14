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मुंबई में सीएनजी की कीमतों में रु.2 प्रति किलोग्राम की हुई वृद्धि हुई; नई कीमत रु.84 प्रति किलोग्राम

इस बदलाव के साथ, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत रु.82 प्रति किलोग्राम से बढ़कर रु.84 प्रति किलोग्राम हो गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 14, 2026

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हाइलाइट्स

  • महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने सीएनजी की कीमत में रु.2 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है
  • मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी की कीमत बढ़कर रु.84 प्रति किलोग्राम हो गई है
  • अन्य प्राकृतिक गैस कंपनियों ने अभी तक कीमतों में कोई वृद्धि की घोषणा नहीं की है

महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई महानगर क्षेत्र में कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) की कीमत में रु.2 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है. इस वृद्धि के साथ, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत रु.82 प्रति किलोग्राम से बढ़कर रु.84 प्रति किलोग्राम हो गई है. माना जा रहा है कि यह वृद्धि अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष का परिणाम है, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. दरअसल, एक महीने पहले भी सीएनजी की कीमतों में रु.1 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ईको को नया ‘स्टार एडिशन’ एक्सेसरी पैकेज मिला

Tata Tiago EV and Tata Tiago CNG 33

इस मूल्य वृद्धि से न केवल सीएनजी कार मालिकों पर असर पड़ेगा, बल्कि अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है. सार्वजनिक परिवहन, जैसे ऑटो, टैक्सी और बस, से लेकर अंतिम मील मालवाहक वाहन तक, सभी इस ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, इसलिए अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए किराए, शुल्क और अन्य लागतों में वृद्धि होने की संभावना है.

 

फिलहाल, अन्य प्राकृतिक गैस कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन यह आईजीएल, अदानी, आईओसीएल और एचपीसीएल जैसी अन्य कंपनियों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा का संकेत हो सकता है.

Maruti Suzuki Swift CNG m 37

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आने वाले हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, और ऐसी अफवाहें हैं कि इसकी घोषणा 15 मई, 2026 को की जाएगी. पेट्रोल की कीमतों में लंबे समय तक कोई बदलाव न होने के बाद, इसमें रु.4 से रु.5 प्रति लीटर की वृद्धि होने की उम्मीद है.

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