निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू

मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सीएनजी किट डीलर स्तर पर रेट्रोफिट की जाएगी
  • किट फिटमेंट की लागत रु.72,000 है
  • यह वैरिएंट भारत के 13 राज्यों में उपलब्ध है

निसान इंडिया ने अपनी मैग्नाइट लाइनअप का विस्तार करते हुए इस एसयूवी के ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ सीएनजी विकल्प पेश किया है. मैग्नाइट EZ-Shift (AMT) की सीएनजी किट की कीमत रु.72,000 होगी और यह ब्रांड के रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स पर इंस्टालेशन के लिए उपलब्ध होगी. निसान मैग्नाइट के AMT वेरिएंट की कीमत रु.6.16 लाख से रु.8.98 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह Kuro एडिशन सहित 6 ट्रिम्स में उपलब्ध है. ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में इस SUV के मैनुअल वेरिएंट के साथ सीएनजी विकल्प लॉन्च किया था.

 

यह भी पढ़ें: निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने

Nissin Magnite E Zshift 19

एएमटी एसयूवी के सभी ट्रिम्स में उपलब्ध है

 

एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, सीएनजी फिलिंग वाल्व अब मौजूदा ईंधन-भरने वाले ढक्कन के भीतर जोड़ा गया है, जो पहले इंजन-कम्पार्टमेंट की जगह लेता था. सीएनजी रेट्रोफिटेड मैग्नाइट 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी और देश भर के 13 राज्यों में उपलब्ध होगी. इनमें दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शामिल हैं.

Nissan Magnite Kuro 3

हाल ही में लॉन्च किए गए कुरो एडिशन में सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध है

 

निसान मोटर इंडिया के एमडी, सौरभ वत्स ने कहा, "नई निसान मैग्नाइट BR10 EZ-शिफ्ट (AMT) में रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम के विस्तार के साथ, हम अपनी CNG यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद खुश हैं. नया फ्यूल-लिड इंटीग्रेशन और कम कीमत वाली किट, स्वामित्व के अनुभव को और भी सहज और आनंददायक बनाती है. हम प्रैक्टिक और वैल्यू फॉर मनी मोबिलिटी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाएँ और हमारे ब्रांड के प्रति विश्वास को मज़बूत करें."


निसान मैग्नाइट का AMT वैरिएंट 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ उपलब्ध है जो 71 बीएचपी और 96 एनएम टॉर्क बनाता है. सिंगल-सिलेंडर लेआउट में सीएनजी टैंक की क्षमता 12 किलोग्राम है, जबकि माइलेज मैनुअल के समान ही रहने की उम्मीद है, जो शहर में 24 किमी/किलोग्राम और हाईवे पर 30 किमी/किलोग्राम है. इस एसयूवी के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग मानक के रूप में उपलब्ध हैं और इसे ग्लोबल एनकैप से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
    2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
