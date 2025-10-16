निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- सीएनजी किट डीलर स्तर पर रेट्रोफिट की जाएगी
- किट फिटमेंट की लागत रु.72,000 है
- यह वैरिएंट भारत के 13 राज्यों में उपलब्ध है
निसान इंडिया ने अपनी मैग्नाइट लाइनअप का विस्तार करते हुए इस एसयूवी के ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ सीएनजी विकल्प पेश किया है. मैग्नाइट EZ-Shift (AMT) की सीएनजी किट की कीमत रु.72,000 होगी और यह ब्रांड के रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स पर इंस्टालेशन के लिए उपलब्ध होगी. निसान मैग्नाइट के AMT वेरिएंट की कीमत रु.6.16 लाख से रु.8.98 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह Kuro एडिशन सहित 6 ट्रिम्स में उपलब्ध है. ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में इस SUV के मैनुअल वेरिएंट के साथ सीएनजी विकल्प लॉन्च किया था.
एएमटी एसयूवी के सभी ट्रिम्स में उपलब्ध है
एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, सीएनजी फिलिंग वाल्व अब मौजूदा ईंधन-भरने वाले ढक्कन के भीतर जोड़ा गया है, जो पहले इंजन-कम्पार्टमेंट की जगह लेता था. सीएनजी रेट्रोफिटेड मैग्नाइट 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आएगी और देश भर के 13 राज्यों में उपलब्ध होगी. इनमें दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शामिल हैं.
हाल ही में लॉन्च किए गए कुरो एडिशन में सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध है
निसान मोटर इंडिया के एमडी, सौरभ वत्स ने कहा, "नई निसान मैग्नाइट BR10 EZ-शिफ्ट (AMT) में रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम के विस्तार के साथ, हम अपनी CNG यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद खुश हैं. नया फ्यूल-लिड इंटीग्रेशन और कम कीमत वाली किट, स्वामित्व के अनुभव को और भी सहज और आनंददायक बनाती है. हम प्रैक्टिक और वैल्यू फॉर मनी मोबिलिटी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाएँ और हमारे ब्रांड के प्रति विश्वास को मज़बूत करें."
निसान मैग्नाइट का AMT वैरिएंट 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ उपलब्ध है जो 71 बीएचपी और 96 एनएम टॉर्क बनाता है. सिंगल-सिलेंडर लेआउट में सीएनजी टैंक की क्षमता 12 किलोग्राम है, जबकि माइलेज मैनुअल के समान ही रहने की उम्मीद है, जो शहर में 24 किमी/किलोग्राम और हाईवे पर 30 किमी/किलोग्राम है. इस एसयूवी के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग मानक के रूप में उपलब्ध हैं और इसे ग्लोबल एनकैप से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है.
