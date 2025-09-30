पत्रिकायूज़्ड कार्स
निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने

निसान की रेनॉ डस्टर पर आधारित कार अगले महीने पहली बार डिजाइन के रूप में सामने आएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 30, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है
  • रेनॉ डस्टर के साथ पावरट्रेन साझा करने की संभावना है
  • यह प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में निसान की पुनःप्रवेश का प्रतीक होगा

निसान अपनी आगामी सी-सेगमेंट एसयूवी से 7 अक्टूबर को पर्दा उठाएगी, जिससे हमें इसके डिज़ाइन की एक अच्छी झलक मिलेगी. नई सी-एसयूवी 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसे पहले ही भारतीय सड़कों पर कई बार ढकी हुई टैस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है.

Nissan C SUV Design Reveal On October 7 Spy Shots Details

टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि इस एसयूवी में अगली पीढ़ी की रेनॉ डस्टर जैसी खूबियाँ हैं, लेकिन निसान इसे अपनी अलग पहचान देने पर काम कर रही है. अब तक जो देखा गया है, उसके अनुसार इस एसयूवी में नई हेडलाइट यूनिट, हॉरिजॉन्टल डे-टाइम रनिंग लैंप और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली ग्रिल के साथ एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज होगी. पीछे की स्टाइलिंग, खासकर टेललाइट डिज़ाइन में, ग्लोबल-स्पेक डस्टर से कुछ एलिमेंट्स लिए गए प्रतीत होते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी

 

पावरट्रेन की जानकारी अभी छिपाई गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगा. रेनॉ-निसान साझेदारी ने पुष्टि की है कि भविष्य की एसयूवी के लिए वैकल्पिक ईंधन - जैसे सीएनजी और इथेनॉल-आधारित सिस्टम - का मूल्यांकन किया जा रहा है, साथ ही लाइनअप को बड़े बदलाव देने के लिए सात-सीट वाले मॉडल की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है.

Nissan C SUV Design Reveal On October 7 Spy Shots Details 2

नई सी-एसयूवी भारत में निसान के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा. ब्रांड के पास वर्तमान में बहुत सीमित रेंज है, और केवल एक स्थानीय रूप से निर्मित मॉडल ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह आगामी एसयूवी, ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और विक्टोरिस जैसी प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेग्मेंट में निसान के फिर से प्रवेश का प्रतीक होगी. यह देखना बाकी है कि ब्रांड भारत के सबसे अधिक मांग वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ कितनी मज़बूत कर पाता है.

 

7 अक्टूबर को पेश होने के साथ, कार निर्माता इस बात पर और प्रकाश डालेगा कि यह एसयूवी डिज़ाइन और पोज़िशनिंग, दोनों ही मामलों में अपनी रेनॉ मॉडल से कैसे अलग होगी. हालाँकि निसान ने अभी तक नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना है कि कंपनी इस मॉडल के लिए टेरानो नाम को फिर से शुरू कर सकती है.

# New Nissan SUV# Nissan Terrano India launch# 2026 Nissan Terrano# Nissan India# Renault Duster# Upcoming Nissan SUV# Cars# Upcoming cars in India# Upcoming SUVs in India# Latest News# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग अपडेट के साथ-साथ अधिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है.
    ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नये मसौदा एक नया कार्बन तटस्थता कारक प्रस्तुत करता है, जो E20+ अनुपालक छोटी कारों, CNG कारों, हाइब्रिड और फ्लेक्स ईंधन वाहनों के रिपोर्ट किए गए CO2 स्तरों में छूट की अनुमति देता है.
    नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
  • भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति के सबसे महंगे मॉडल को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो इसके सहयोगी मॉडल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के समान है.
    मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • दमदार आरएस का लॉन्च - जिसे पूरी तरह से तैयार कार के रूप में भेजा जा रहा है - लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध ऑक्टेविया नामप्लेट की भारतीय बाजार में वापसी का भी प्रतीक होगी.
    नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात
