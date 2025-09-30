निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने

निसान अपनी आगामी सी-सेगमेंट एसयूवी से 7 अक्टूबर को पर्दा उठाएगी, जिससे हमें इसके डिज़ाइन की एक अच्छी झलक मिलेगी. नई सी-एसयूवी 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसे पहले ही भारतीय सड़कों पर कई बार ढकी हुई टैस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है.

टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि इस एसयूवी में अगली पीढ़ी की रेनॉ डस्टर जैसी खूबियाँ हैं, लेकिन निसान इसे अपनी अलग पहचान देने पर काम कर रही है. अब तक जो देखा गया है, उसके अनुसार इस एसयूवी में नई हेडलाइट यूनिट, हॉरिजॉन्टल डे-टाइम रनिंग लैंप और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली ग्रिल के साथ एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज होगी. पीछे की स्टाइलिंग, खासकर टेललाइट डिज़ाइन में, ग्लोबल-स्पेक डस्टर से कुछ एलिमेंट्स लिए गए प्रतीत होते हैं.

पावरट्रेन की जानकारी अभी छिपाई गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगा. रेनॉ-निसान साझेदारी ने पुष्टि की है कि भविष्य की एसयूवी के लिए वैकल्पिक ईंधन - जैसे सीएनजी और इथेनॉल-आधारित सिस्टम - का मूल्यांकन किया जा रहा है, साथ ही लाइनअप को बड़े बदलाव देने के लिए सात-सीट वाले मॉडल की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है.

नई सी-एसयूवी भारत में निसान के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा. ब्रांड के पास वर्तमान में बहुत सीमित रेंज है, और केवल एक स्थानीय रूप से निर्मित मॉडल ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह आगामी एसयूवी, ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और विक्टोरिस जैसी प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेग्मेंट में निसान के फिर से प्रवेश का प्रतीक होगी. यह देखना बाकी है कि ब्रांड भारत के सबसे अधिक मांग वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ कितनी मज़बूत कर पाता है.

7 अक्टूबर को पेश होने के साथ, कार निर्माता इस बात पर और प्रकाश डालेगा कि यह एसयूवी डिज़ाइन और पोज़िशनिंग, दोनों ही मामलों में अपनी रेनॉ मॉडल से कैसे अलग होगी. हालाँकि निसान ने अभी तक नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना है कि कंपनी इस मॉडल के लिए टेरानो नाम को फिर से शुरू कर सकती है.