निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 30, 2025
हाइलाइट्स
- 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है
- रेनॉ डस्टर के साथ पावरट्रेन साझा करने की संभावना है
- यह प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में निसान की पुनःप्रवेश का प्रतीक होगा
निसान अपनी आगामी सी-सेगमेंट एसयूवी से 7 अक्टूबर को पर्दा उठाएगी, जिससे हमें इसके डिज़ाइन की एक अच्छी झलक मिलेगी. नई सी-एसयूवी 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसे पहले ही भारतीय सड़कों पर कई बार ढकी हुई टैस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है.
टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि इस एसयूवी में अगली पीढ़ी की रेनॉ डस्टर जैसी खूबियाँ हैं, लेकिन निसान इसे अपनी अलग पहचान देने पर काम कर रही है. अब तक जो देखा गया है, उसके अनुसार इस एसयूवी में नई हेडलाइट यूनिट, हॉरिजॉन्टल डे-टाइम रनिंग लैंप और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली ग्रिल के साथ एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज होगी. पीछे की स्टाइलिंग, खासकर टेललाइट डिज़ाइन में, ग्लोबल-स्पेक डस्टर से कुछ एलिमेंट्स लिए गए प्रतीत होते हैं.
यह भी पढ़ें: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी
पावरट्रेन की जानकारी अभी छिपाई गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगा. रेनॉ-निसान साझेदारी ने पुष्टि की है कि भविष्य की एसयूवी के लिए वैकल्पिक ईंधन - जैसे सीएनजी और इथेनॉल-आधारित सिस्टम - का मूल्यांकन किया जा रहा है, साथ ही लाइनअप को बड़े बदलाव देने के लिए सात-सीट वाले मॉडल की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है.
नई सी-एसयूवी भारत में निसान के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा. ब्रांड के पास वर्तमान में बहुत सीमित रेंज है, और केवल एक स्थानीय रूप से निर्मित मॉडल ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह आगामी एसयूवी, ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और विक्टोरिस जैसी प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेग्मेंट में निसान के फिर से प्रवेश का प्रतीक होगी. यह देखना बाकी है कि ब्रांड भारत के सबसे अधिक मांग वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ कितनी मज़बूत कर पाता है.
7 अक्टूबर को पेश होने के साथ, कार निर्माता इस बात पर और प्रकाश डालेगा कि यह एसयूवी डिज़ाइन और पोज़िशनिंग, दोनों ही मामलों में अपनी रेनॉ मॉडल से कैसे अलग होगी. हालाँकि निसान ने अभी तक नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना है कि कंपनी इस मॉडल के लिए टेरानो नाम को फिर से शुरू कर सकती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स