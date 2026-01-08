पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना

टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 8, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सबसे महंगे 7XO की कीमत फुली-लोडेड सफारी पेट्रोल AT से कम है
  • सफारी का नया 1.5 T-GDI इंजन 7XO के 2.0-लीटर T-GDI इंजन से 32 bhp और 100 Nm कम ताकत बनाता है
  • दोनों SUV में समान फीचर्स हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी दोनों में अलग-अलग हैं

महिंद्रा ने अपनी प्रतिष्ठित एक्सयूवी 700 एसयूवी के मिड-लाइफ-साइकिल अपडेट, XUV 7XO को पेश और लॉन्च के साथ 2026 की शुरुआत की. इसके तुरंत बाद टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के बहुप्रतीक्षित पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों की घोषणा की, जिन्हें पिछले महीने लॉन्च किया गया था. तो सवाल यह है कि कागजों पर 7XO नई सफारी पेट्रोल के मुकाबले कैसी है.

Mahindra XUV 7 XO 1

महिंद्रा XUV 7XO बनाम टाटा सफारी पेट्रोल: इंजन स्पेसिफिकेशन

7XO में इसके पिछले मॉडल की तरह ही शक्तिशाली 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है. यह इंजन 200 bhp की ताकत और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है और वैरिएंट के आधार पर इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू

 

तुलना करें तो, सफारी की पावर और टॉर्क कम है. कंपनी के नए 1.5-लीटर हाइपेरियन टी-जीडीआई इंजन से लैस सफारी पेट्रोल की अधिकतम पावर 168 बीएचपी और टॉर्क 280 एनएम है - जो पिछले एक्सयूवी 7XO से 32 बीएचपी और 100 एनएम कम है. हालांकि, गियरबॉक्स के विकल्प लगभग समान हैं, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प उपलब्ध है.

52

दोनों एसयूवी मानक रूप से फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, जबकि 7XO के डीजल मॉडल में वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है, जिसे इस तुलना में शामिल नहीं किया गया है.

 

महिंद्रा XUV 7XO बनाम टाटा सफारी पेट्रोल: खासियतें

फीचर्स की बात करें तो, 7XO में XUV 700 के मुकाबले कई अपडेट्स दिए गए हैं, जिनमें महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज के कुछ फीचर्स भी शामिल हैं. वहीं, सफारी का एक नया सबसे महंगा अल्ट्रा वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं जो पहले सिर्फ हैरियर ईवी में ही मिलती थीं.

 

इस तुलना के लिए, हमने दोनों एसयूवी के केवल सबसे महंगे वैरिएंट को ही चुना हैं.

Mahindra XUV 7 XO 4

7XO मॉडल से शुरुआत करते हुए, महिंद्रा ने उन ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है जो ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले और एलईडी लाइटिंग जैसे फीचर्स को सभी मॉडलों में मानक के रूप में चाहते हैं. सबसे महंगे वाले 7XO AX7 L मॉडल में लेवल 2 ADAS तकनीक, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस और विज़न के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, 540 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, 19-इंच अलॉय व्हील्स और कई अन्य अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में महिंद्रा XUV 7XO हुई लॉन्च, कीमतें रु.13.66 लाख से शुरू

23

सफारी में एलईडी हेडलाइट्स और फॉग लैंप, 14.5 इंच का QLED टचस्क्रीन, फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर के साथ 360 डिग्री कैमरे, बिल्ट-इन डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल सिस्टम, पावर फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड रियर सीटें (केवल 6 सीटों वाले मॉडल में), डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS तकनीक और 19 इंच के व्हील जैसी सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, सफारी में जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर टेलगेट जैसी कुछ सुविधाएं भी हैं - जो 7XO में उपलब्ध नहीं हैं.

 

महिंद्रा XUV 7XO बनाम टाटा सफारी पेट्रोल: कीमतें

कीमत की बात करें तो, 7XO की रेंज रु.13.66 लाख से 23.64 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. वहीं दूसरी ओर, सफारी की शुरुआती कीमत 7XO से थोड़ी कम यानी रु.13.29 लाख है, जबकि टॉप पेट्रोल ऑटोमैटिक मॉडल की कीमत रु.25.20 लाख (एक्स-शोरूम) है - जो 7XO से काफी अधिक है.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Tata Motors# Mahindra XUV 7XO facelift# Mahindra XUV 7XO prices# Tata Safari# Tata Safari petrol# Cars# Latest News# Auto Industry# Cover Story# Cars
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना