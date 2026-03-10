महिंद्रा BE 6 बेटमैन एडिशन: एक्सक्लूसिविटी पर उठे सवालों के बीच कंपनी ने दी सफाई, 2026 के लिए 999 और यूनिट की पुष्टि

महिंद्रा ऑटो ने BE 6 बैटमैन एडिशन के लिए अपनी योजनाओं को स्पष्ट किया है, क्योंकि मॉडल की खासियतों को लेकर मालिकों की ओर से ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं आ रही थीं. यह स्पष्टीकरण स्पेशल एडिशन की 999 अतिरिक्त यूनिट्स की घोषणा के साथ आया है, जिनका निर्माण MY26 मॉडल के रूप में किया जाएगा.

BE 6 बैटमैन एडिशन को पहली बार 14 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया था, जब महिंद्रा ने शुरू में घोषणा की थी कि इसका निर्माण 300 यूनिट तक सीमित रहेगा. हालांकि, 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने से ठीक दो दिन पहले, कार निर्माता ने प्रशंसकों, संग्राहकों और समुदाय से मिले "असाधारण उत्साह" का हवाला देते हुए, इसका आवंटन बढ़ाकर 999 यूनिट कर दिया. ये वाहन मूल रूप से खास एडिशन के 2025 के उत्पादन बैच का हिस्सा थे.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर करेगा शुरू

अब, महिंद्रा द्वारा 2026 के लिए अतिरिक्त 999 यूनिट्स लॉन्च करने के फैसले पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, खासकर मौजूदा BE 6 बैटमैन एडिशन के मालिकों की ओर से, जिन्हें लगता था कि एसयूवी केवल पहले बैच तक ही सीमित रहेगी. कई मालिकों ने सोशल मीडिया पर इस मॉडल की एक्सक्लूसिविटी के कम होने को लेकर चिंता व्यक्त की है.

चिंताओं को दूर करते हुए, महिंद्रा ने दोहराया कि पहले समूह के खरीदारों का इस कार्यक्रम में विशेष स्थान बना रहेगा. अपने बयान में कंपनी ने कहा, “मूल 999 मालिक हमेशा इस कहानी के संस्थापक बने रहेंगे, क्योंकि केवल उन्हीं ने विशेष लॉन्च मूल्य पर व्यक्तिगत रूप से क्रमांकित बैज वाली कार प्राप्त की है.” महिंद्रा के अनुसार, नए घोषित वाहन मूल बैच का विस्तार नहीं हैं, बल्कि 2026 के एक अलग बैच का प्रतिनिधित्व करते हैं. कार निर्माता ने आगे कहा, “हम 2027 में इस तरह के और भी विकल्पों पर विचार करते रहेंगे.”

नए एडिशन में रुचि रखने वाले खरीदारों के लिए आज, 10 मार्च 2026 को केवल एक दिन के लिए बुकिंग शुरू हो रही है. महिंद्रा ने यह भी बताया है कि मौजूदा बैटमैन एडिशन मालिकों द्वारा रेफर की गई बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी. नए बैच की डिलेवरी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है.

BE 6 बैटमैन एडिशन की कीमत में भी बदलाव किया गया है. 2026 में बिकने वाले इस एडिशन की कीमत रु.28.49 लाख (एक्स-शोरूम) होगी, जो 2025 में बिके पहले बैच की रु.27.79 लाख की कीमत से रु.70,000 अधिक है. स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में, इस एडिशन की कीमत अब रु.1.59 लाख अधिक है.

एक्स्क्लूसिविटी की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में पहले की तरह ही 79 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी का उपयोग किया गया है, जो 682 किलोमीटर की दावा की गई रेंज देता है. इलेक्ट्रिक एसयूवी में 282 बीएचपी की ताकत और 380 एनएम का टॉर्क पैदा करने वाला एक ही मोटर लगा है, जो मानक बीई 6 पैक थ्री ट्रिम के समान है.

बैटमैन एडिशन में सुपरहीरो बैटमैन से प्रेरित कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक एसयूवी के स्टैंडर्ड वर्जन में उपलब्ध नहीं हैं. सैटिन ब्लैक रंग में तैयार इस मॉडल में फ्रंट डोर्स पर बैटमैन-थीम वाले डेकल्स, बड़े 20-इंच के अलॉय व्हील्स, गोल्ड फिनिश वाले सस्पेंशन कंपोनेंट्स और ब्रेक कैलिपर्स के साथ-साथ पीछे की तरफ 'डार्क नाइट लिमिटेड एडिशन' का बैज दिया गया है. इन्फिनिटी रूफ पर भी बैटमैन का लोगो लगा है.

कैबिन के अंदर, चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल, साबर और लेदर अपहोल्स्ट्री, गोल्ड एक्सेंट, जगह-जगह लगे बैटमैन प्रतीक चिन्ह और विशेष रूप से डिजाइन की गई की-फोब जैसी विशेष चीजें मिलती हैं.