लोटस इलेट्रे एक्स प्लग-इन हाइब्रिड से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर लगभग 1200 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा

जून में वैश्विक बाजारों में आने की उम्मीद है, चीन के लिए विशेष रूप से बनी PHEV Eletre में X जोड़ा गया है. यह लगभग 939bhp की ताकत और 350 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज के साथ आती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • लोटस इलेट्रे एक्स पीएचईवी 939 बीएचपी की ताकत पैदा करेगी, जो इसे ईवी से अधिक शक्तिशाली बनाती है
  • 70 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाली पीएचईवी 350 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज देती है
  • यूरोप में इसका लॉन्च जून 2026 में निर्धारित है

लोटस ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी के साथ एक चौंकाने वाला कदम उठाया है. पहले तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप पेश करेगी, लेकिन ब्रिटिश ब्रांड ने एक बार फिर पेट्रोल-़डीज़ल इंजन (हालांकि बैटरी पैक के साथ) वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार बनाना शुरू कर दिया है. Eletre X नाम की इस कार को सबसे पहले चीन में पेश किया गया और जून में यह वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होगी.

lotus eletre rideview 7

Eletre X में परफॉर्मेंस-सेंट्रिक हाइब्रिड पावरट्रेन लगा है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ प्रत्येक एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. इसकी कुल ताकत 939bhp है, जो कागजों पर ऑल-इलेक्ट्रिक Eletre R की 892bhp से अधिक है. लोटस का दावा है कि यह कार मात्र 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

 

यह भी पढ़ें: लोटस एमिरा में 2026 के लिए किये गए खास बदलाव, नया वैरिएंट हुआ पेश

 

PHEV सिस्टम को 70kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जो इलेक्ट्रिक Eletre में इस्तेमाल होने वाली 108kWh यूनिट से छोटा है. बैटरी का आकार छोटा होने के बावजूद, लोटस का दावा है कि WLTP साइकिल पर यह 350 किलोमीटर की प्रभावशाली इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज देती है, जबकि कुल ड्राइविंग रेंज (EV+ICE मिलाकर) लगभग 1200 किलोमीटर बताई गई है.

lotus eletre door and wheel

चार्जिंग स्पीड की बात करें तो, बैटरी '6C' अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी पैक सिर्फ आठ मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाता है. इसमें लोटस का 6D डिजिटल डायनेमिक चेसिस और एक एडैप्टिव 48V एंटी-रोल बार भी है, जिसे बड़ी लग्जरी SUV में अक्सर होने वाले बॉडी मूवमेंट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हाइब्रिड हार्डवेयर के बावजूद, Eletre X का वजन 2575kg से 2625kg के बीच है, जो प्योर-इलेक्ट्रिक मॉडल के लगभग बराबर है.

lotus eletre rideview 1

लोटस का लक्ष्य स्पष्ट रूप से एलेत्रे एक्स के साथ लेम्बॉर्गिनी उरुस और फेरारी पुरोसांगुए को टक्कर देना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उरुस फिलहाल केवल प्लग-इन हाइब्रिड के रूप में उपलब्ध है और इसकी ताकत 789bhp है, जो लोटस की तुलना में काफी कम है. इस PHEV के साथ, लोटस उन लग्जरी कार खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार खरीदने में हिचकिचा रहे हैं, खासकर तब जब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति धीमी है.

 

एलेट्रे के बाद, एमिर्रा को भी एक पीएचईवी वैरिएंट मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 2027 में आएगा, क्योंकि आगामी यूरो 7 उत्सर्जन मानकों को पूरा करना आवश्यक होगा.

# lotus cars# lotus eletre# lotus eletre review# lotus emira# lotus india# lotus eletre x# lotus eletre x PHEV# Cars# New Cars# Opinion# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Cars# Electric Mobility# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की जीटी 4-डोर कूपे ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ पेश करेगी.
    अगली पीढ़ी की मर्सिडीज-एएमजी GT4-डोर कूपे का कैबिन आया सामने
  • रेनॉ का कहना है कि नया मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के टॉप हैट और 4 मीटर से कम लंबाई से लेकर 4.7 मीटर तक के मॉडलों को एडजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    नई रेनॉ डस्टर का ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी, सेडान, एमपीवी और अन्य वाहनों को दे सकता है जन्म
  • महिंद्रा ने सबसे पहले अगस्त 2025 में बैटमैन को लॉन्च किया था, जब इसकी सभी 999 यूनिट्स देखते ही देखते बिक गई थीं.
    महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर करेगा शुरू
  • आगामी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एसयूवी चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा बनी जैकू जे5 पर आधारित होगी.
    JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • मासेराती इंडिया ने Fuoriserie प्रोग्राम के तहत दो खास कस्टम-मेड कारों के ऑर्डर हासिल किए हैं. इनमें नई दिल्ली में एक ग्रेकेल GT और अहमदाबाद में एक ग्रॉनकैब्रियो ट्रोफियो शामिल है.
    मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की
