लोटस इलेट्रे एक्स प्लग-इन हाइब्रिड से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर लगभग 1200 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 10, 2026
हाइलाइट्स
- लोटस इलेट्रे एक्स पीएचईवी 939 बीएचपी की ताकत पैदा करेगी, जो इसे ईवी से अधिक शक्तिशाली बनाती है
- 70 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाली पीएचईवी 350 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज देती है
- यूरोप में इसका लॉन्च जून 2026 में निर्धारित है
लोटस ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी के साथ एक चौंकाने वाला कदम उठाया है. पहले तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप पेश करेगी, लेकिन ब्रिटिश ब्रांड ने एक बार फिर पेट्रोल-़डीज़ल इंजन (हालांकि बैटरी पैक के साथ) वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार बनाना शुरू कर दिया है. Eletre X नाम की इस कार को सबसे पहले चीन में पेश किया गया और जून में यह वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होगी.
Eletre X में परफॉर्मेंस-सेंट्रिक हाइब्रिड पावरट्रेन लगा है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ प्रत्येक एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. इसकी कुल ताकत 939bhp है, जो कागजों पर ऑल-इलेक्ट्रिक Eletre R की 892bhp से अधिक है. लोटस का दावा है कि यह कार मात्र 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
यह भी पढ़ें: लोटस एमिरा में 2026 के लिए किये गए खास बदलाव, नया वैरिएंट हुआ पेश
PHEV सिस्टम को 70kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जो इलेक्ट्रिक Eletre में इस्तेमाल होने वाली 108kWh यूनिट से छोटा है. बैटरी का आकार छोटा होने के बावजूद, लोटस का दावा है कि WLTP साइकिल पर यह 350 किलोमीटर की प्रभावशाली इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज देती है, जबकि कुल ड्राइविंग रेंज (EV+ICE मिलाकर) लगभग 1200 किलोमीटर बताई गई है.
चार्जिंग स्पीड की बात करें तो, बैटरी '6C' अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी पैक सिर्फ आठ मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाता है. इसमें लोटस का 6D डिजिटल डायनेमिक चेसिस और एक एडैप्टिव 48V एंटी-रोल बार भी है, जिसे बड़ी लग्जरी SUV में अक्सर होने वाले बॉडी मूवमेंट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हाइब्रिड हार्डवेयर के बावजूद, Eletre X का वजन 2575kg से 2625kg के बीच है, जो प्योर-इलेक्ट्रिक मॉडल के लगभग बराबर है.
लोटस का लक्ष्य स्पष्ट रूप से एलेत्रे एक्स के साथ लेम्बॉर्गिनी उरुस और फेरारी पुरोसांगुए को टक्कर देना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उरुस फिलहाल केवल प्लग-इन हाइब्रिड के रूप में उपलब्ध है और इसकी ताकत 789bhp है, जो लोटस की तुलना में काफी कम है. इस PHEV के साथ, लोटस उन लग्जरी कार खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार खरीदने में हिचकिचा रहे हैं, खासकर तब जब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति धीमी है.
एलेट्रे के बाद, एमिर्रा को भी एक पीएचईवी वैरिएंट मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 2027 में आएगा, क्योंकि आगामी यूरो 7 उत्सर्जन मानकों को पूरा करना आवश्यक होगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स