नई रेनॉ डस्टर का ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी, सेडान, एमपीवी और अन्य वाहनों को दे सकता है जन्म

रेनॉ ने अपने नए ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) की पूरी जानकारी जारी कर दी है, जिसे भारत में बिल्कुल नई डस्टर के आधार के रूप में पेश किया गया है. रेनॉ का कहना है कि इस नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म को भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर डिजाइन और इंजीनियर किया गया है, हालांकि यह कंपनी के वैश्विक सीएमएफ प्लेटफॉर्म के कुछ पहलुओं को भी साझा करता है.

RGMP का उपयोग 4 मीटर से कम से लेकर 4.7 मीटर तक के मॉडलों में किया जा सकता है

यह 4 मीटर से कम से लेकर 4.7 मीटर तक की लंबाई वाले वाहनों को सहारा दे सकता है; यह कई प्रकार के बॉडी स्टाइल को सपोर्ट करता है

रेनॉ का कहना है कि नया RGMP प्लेटफॉर्म स्केलेबल है और इसकी मदद से कंपनी 4 मीटर से कम लंबाई वाले सेगमेंट से लेकर 4.7 मीटर तक की लंबाई वाले मिडसाइज़ मॉडल विकसित कर सकेगी. कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म की स्केलेबल प्रकृति के कारण रेनॉ विभिन्न उपयोगों के अनुरूप प्लेटफॉर्म की लंबाई में बदलाव कर सकेगी. चेसिस के तीनों प्रमुख हिस्से - फ्रंट ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग और व्हीलबेस - उपयोग के अनुसार बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं.

आगे और पीछे के ओवरहैंग्स को आवश्यकतानुसार एडजेस्ट किया जा सकता है और उन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है

व्हीलबेस की बात करें तो, RGMP प्लेटफॉर्म 2,632 मिमी से 2,748 मिमी के व्हीलबेस वाले मॉडलों को सपोर्ट करता है. वहीं, फ्रंट सेक्शन को 780 से 860 मिमी तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि रियर ओवरहैंग को उपयोग के अनुसार 665 मिमी से 1020 मिमी तक बढ़ाया जा सकता है. यह प्लेटफॉर्म 16 से 19 इंच तक के व्हील साइज और 205 से 225 मिमी तक के टायर साइज को भी सपोर्ट करता है.

व्हीलबेस भी एडजेस्ट किया जा सकता है, और प्लेटफॉर्म को तीन रो वाली सीटों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है

नई डस्टर की बात करें तो, यह एसयूवी फिलहाल प्लेटफॉर्म की क्षमताओं के हिसाब से बीच में आती है, जिसमें 2,657 मिमी का व्हीलबेस, 855 मिमी का फ्रंट ओवरहैंग और 834 मिमी का रियर ओवरहैंग है. और जहां तक ​​4 मीटर से कम लंबाई वाले मॉडलों की बात है, तो 10 मार्च को पेश होने वाले आगामी ब्रिजर कॉन्सेप्ट में हमें RGMP तकनीक का पहला प्रयोग देखने को मिल सकता है.

आगामी ब्रिजर कॉन्सेप्ट संभवतः RGMP का पहला सब-4 मीटर अनुप्रयोग होगा

एसयूवी के अलावा, रेनॉ का यह भी कहना है कि RGMP प्लेटफॉर्म हैचबैक, सेडान और एमपीवी सहित कई तरह के टॉप हैट मॉडल को सपोर्ट कर सकता है.

फ्लैक्सिबल सीटिंग कैपेसिटी

रेनॉ का कहना है कि RGMP में डस्टर की तरह स्टैंडर्ड 5-सीटर से लेकर तीन-रो वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन तक कई तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे. कार निर्माता का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर छह और सात-सीटर मॉडल भी विकसित किए जा सकते हैं, और कंपनी का दावा है कि तीसरी रो में सेगमेंट में सबसे बेहतरीन स्पेस मिलेगा.

कई पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन समर्थित: RGMP इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार है

गणतंत्र दिवस 2026 पर डस्टर के वैश्विक शुभारंभ के समय, रेनॉ ने कहा था कि यह टर्बो-पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी. टर्बो-पेट्रोल इंजन इस महीने के अंत में लॉन्च होने वाले हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किया जाएगा. इनके अलावा, रेनॉ का कहना है कि RGMP प्लेटफॉर्म भविष्य के ऑल-इलेक्ट्रिक वाहनों का आधार भी बन सकता है, हालांकि फिलहाल रेनॉ की ओर से इस संबंध में कोई ठोस योजना नहीं है. सीएनजी इंजन विकल्प भी उपलब्ध हैं.

नया प्लेटफॉर्म 4x2 और 4x4 दोनों तरह की तकनीक को सपोर्ट करता है और यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी तैयार है



इसके अलावा, कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म उसके 4x4 सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है - चाहे वह मैकेनिकल हो, जिसमें इंजन पूरी शक्ति देता है, या इलेक्ट्रिक 4x4 हो, जिसमें एक एक्सल को इलेक्ट्रिक मोटर से शक्ति मिलती है. वैश्विक स्तर पर, डस्टर का एक मजबूत हाइब्रिड 4x4 वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें पिछले एक्सल को इलेक्ट्रिक मोटर से शक्ति मिलती है.