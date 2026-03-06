JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी

जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा किसी से छिपा नहीं है. एक तरफ जहां कंपनी ने चीन की SAIC की एमजी मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है, वहीं दूसरी तरफ वह अपना स्वतंत्र ब्रांड - जेएसडब्ल्यू मोटर्स - लॉन्च करने पर भी काम कर रही है. इनमें से एक ह्यून्दे क्रेटा की प्रतिद्वंदी हो सकती है, जो चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा निर्मित Jaecoo जे5 पर आधारित होगी. हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में ARAI परीक्षण के दौरान इस एसयूवी का एक पूरी तरह से ढका हुआ वैरिएंट देखा गया था.

यहां जिस एसयूवी की बात हो रही है, वह है Jaecoo J5, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था और यह चीन, इंडोनेशिया और कुछ अन्य बाजारों में बिकती है. बाजार के अनुसार, एसयूवी पेट्रोल इंजन, एक शक्तिशाली हाइब्रिड मोटर या फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन के विकल्प के साथ उपलब्ध है. जिस मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, वह संभवतः इलेक्ट्रिक वर्जन है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, JSW मोटर्स का पहला मॉडल संभवतः चेरी ऑटो की Jetour T2 पर आधारित एक बड़ी एसयूवी होगी.

जो कुछ हम देख पा रहे हैं और वैश्विक मॉडल के बारे में मिली जानकारी के आधार पर, एसयूवी में स्लीक ऑल-एलईडी लाइटिंग, सामान्य दरवाज़े के हैंडल (फ्लश दरवाज़े के हैंडल नहीं) और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील होंगे. इसमें एक बड़ा रियर स्पॉइलर भी है. वहीं, कैबिन काफी मिनिमलिस्टिक होगा, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और ड्राइवर क्लस्टर के लिए एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले होगा.

इसमें वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री व्यू कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. वैश्विक स्तर पर, Jaecoo J5 ईवी 58.9 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ आती है जो लगभग 400 किमी की WLTP रेंज देती है. उम्मीद है कि इस एसयूवी को छत्रपति संभाजी नगर में जेएसडब्ल्यू के आगामी प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा.

सोर्स: ट्रैकिनऑटो