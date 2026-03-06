पत्रिकायूज़्ड कार्स
JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी

आगामी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एसयूवी चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा बनी जैकू जे5 पर आधारित होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • Jaecoo J5 का निर्माण चीन की चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी कर रही है
  • भारत में आने वाली Jaecoo J5 एक इलेक्ट्रिक कार होगी
  • यह एसयूवी छत्रपति संभाजी नगर में जेएसडब्ल्यू के आगामी प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल की जाएगी

जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा किसी से छिपा नहीं है. एक तरफ जहां कंपनी ने चीन की SAIC की एमजी मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है, वहीं दूसरी तरफ वह अपना स्वतंत्र ब्रांड - जेएसडब्ल्यू मोटर्स - लॉन्च करने पर भी काम कर रही है. इनमें से एक ह्यून्दे क्रेटा की प्रतिद्वंदी हो सकती है, जो चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा निर्मित Jaecoo जे5 पर आधारित होगी. हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में ARAI परीक्षण के दौरान इस एसयूवी का एक पूरी तरह से ढका हुआ वैरिएंट देखा गया था.

JSW Chery Jaecoo J51 jpg

यहां जिस एसयूवी की बात हो रही है, वह है Jaecoo J5, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था और यह चीन, इंडोनेशिया और कुछ अन्य बाजारों में बिकती है. बाजार के अनुसार, एसयूवी पेट्रोल इंजन, एक शक्तिशाली हाइब्रिड मोटर या फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन के विकल्प के साथ उपलब्ध है. जिस मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, वह संभवतः इलेक्ट्रिक वर्जन है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, JSW मोटर्स का पहला मॉडल संभवतः चेरी ऑटो की Jetour T2 पर आधारित एक बड़ी एसयूवी होगी.

JSW Chery Jaecoo J5 2 jpg

जो कुछ हम देख पा रहे हैं और वैश्विक मॉडल के बारे में मिली जानकारी के आधार पर, एसयूवी में स्लीक ऑल-एलईडी लाइटिंग, सामान्य दरवाज़े के हैंडल (फ्लश दरवाज़े के हैंडल नहीं) और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील होंगे. इसमें एक बड़ा रियर स्पॉइलर भी है. वहीं, कैबिन काफी मिनिमलिस्टिक होगा, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और ड्राइवर क्लस्टर के लिए एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले होगा.

JSW Chery Jaecoo J5 5 jpg

इसमें वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री व्यू कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. वैश्विक स्तर पर, Jaecoo J5 ईवी 58.9 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ आती है जो लगभग 400 किमी की WLTP रेंज देती है. उम्मीद है कि इस एसयूवी को छत्रपति संभाजी नगर में जेएसडब्ल्यू के आगामी प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा.

 

सोर्स: ट्रैकिनऑटो

# JSW Motors# JSW Group# JSW SUV India# MG Motors# JSW MG Motor India# Jaecoo J5# Chery Jaecoo J5# SUV# Electric SUV# Cars# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Electric Cars# Electric Mobility# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  मासेराती इंडिया ने Fuoriserie प्रोग्राम के तहत दो खास कस्टम-मेड कारों के ऑर्डर हासिल किए हैं. इनमें नई दिल्ली में एक ग्रेकेल GT और अहमदाबाद में एक ग्रॉनकैब्रियो ट्रोफियो शामिल है.
मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की
    मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की
  भारत में जेटूर टी2 पर आधारित एसयूवी से जुड़ा एक डिजाइन पेटेंट सामने आया है, जो जेएसडब्ल्यू मोटर्स के यात्री वाहन बाजार में आगामी प्रवेश का संकेत देता है.
भारत में Jetour T2 एसयूवी के डिजाइन का पेटेंट हुआ रजिस्टर्ड
    भारत में Jetour T2 एसयूवी के डिजाइन का पेटेंट हुआ रजिस्टर्ड
  भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार के लिए दोहरी रणनीति अपनाते हुए, रेनॉ एक बॉक्सी, सीधी एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाएगी, जिसके काइगर के साथ-साथ मौजूद रहने की उम्मीद है.
रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश
    रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश
  • सिटी और एलिवेट पर रु.1.97 लाख तक का लाभ मिल रहा है, वहीं पुरानी और नई दोनों जेनरेशन की अमेज पर रु.68,000 तक की छूट उपलब्ध है.
    होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज मार्च में भारी छूट के साथ होंगी उपलब्ध
