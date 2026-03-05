रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश

रेनॉ कम कीमत वाले सेगमेंट में नई डस्टर का अनुभव देना चाहती है और भारत के लिए अपनी दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है. इसका नाम ब्रिजर है और इसको वैश्विक स्तर पर 10 मार्च को पेश किया जाएगा. ब्रिजर को रेनॉ ग्रुप की व्यापक 'फ्यूचररेडी' रणनीतिक योजना की घोषणा के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा. फ्रांसिसी कार निर्माता कंपनी की काइगर पहले से ही भारत में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन कंपनी का वादा है कि ब्रिजर - जो अधिक पारंपरिक एसयूवी बॉडी स्टाइल अपनाएगी - कैबिन स्पेस के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी. दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को भारत में डिजाइन किया गया है और इससे बनने वाली प्रोडक्शन एसयूवी का निर्माण संभवतः कंपनी के तमिलनाडु के ओरगाडम स्थित प्लांट में किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: नई रेनॉ डस्टर भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च

रेनॉ Bridger एसयूवी: टीज़र से क्या पता चला

कुछ तस्वीरों के साथ जारी किए गए एक टीज़र वीडियो से पुष्टि होती है कि रेनॉ ब्रिजर का आकार बॉक्सी होगा और इसकी खड़ी बनावट मारुति सुजुकी जिम्नी के समान होगी. यह काइगर से बिल्कुल अलग होगा, जिसका लुक क्रॉसओवर जैसा है और यह नई डस्टर से मिलता-जुलता होगा, जो काफी समय बाद भारत में वापसी कर रही है.

टीज़र में प्रमुख रूफ रेल, वर्टिकली रूप से व्यवस्थित टेल-लाइट्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी दिखाई दे रहा है, जिससे साइड-हिंज्ड टेलगेट का संकेत मिलता है.

यह देखना बाकी है कि रेनॉ Bridger के प्रोडक्शन वर्जन में कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन संभावना है कि इसमें वही 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो काइगर में भी लगा है. प्रोडक्शन Bridger में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलने की उम्मीद है.

रेनॉ Bridger एसयूवी: नाम के पीछे की स्टोरी

ट्राइबर, काइगर और डस्टर के बाद, Bridger रेनॉ का नया मॉडल है जिसका नाम 'ER' अक्षरों से समाप्त होता है. रेनॉ के वैश्विक मार्केटिंग प्रभाग की नामकरण रणनीति प्रमुख, सिल्विया डॉस सैंटोस ने बताया कि शोकार का नाम डस्टर के नाम से मिलता-जुलता है.