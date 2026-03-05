रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीसिट्रॉन New Aircrossऑडी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश

भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार के लिए दोहरी रणनीति अपनाते हुए, रेनॉ एक बॉक्सी, सीधी एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाएगी, जिसके काइगर के साथ-साथ मौजूद रहने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी को भारत में डिजाइन किया गया है
  • इस डिजाइन में टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगाने की सुविधा दी गई है
  • यह एसयूवी रेनॉ ग्रुप की फ्यूचररेडी रणनीतिक योजना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है

रेनॉ कम कीमत वाले सेगमेंट में नई डस्टर का अनुभव देना चाहती है और भारत के लिए अपनी दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है. इसका नाम ब्रिजर है और इसको वैश्विक स्तर पर 10 मार्च को पेश किया जाएगा. ब्रिजर को रेनॉ ग्रुप की व्यापक 'फ्यूचररेडी' रणनीतिक योजना की घोषणा के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा. फ्रांसिसी कार निर्माता कंपनी की काइगर पहले से ही भारत में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन कंपनी का वादा है कि ब्रिजर - जो अधिक पारंपरिक एसयूवी बॉडी स्टाइल अपनाएगी - कैबिन स्पेस के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी. दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को भारत में डिजाइन किया गया है और इससे बनने वाली प्रोडक्शन एसयूवी का निर्माण संभवतः कंपनी के तमिलनाडु के ओरगाडम स्थित प्लांट में किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: नई रेनॉ डस्टर भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च

undefined

रेनॉ Bridger एसयूवी: टीज़र से क्या पता चला

कुछ तस्वीरों के साथ जारी किए गए एक टीज़र वीडियो से पुष्टि होती है कि रेनॉ ब्रिजर का आकार बॉक्सी होगा और इसकी खड़ी बनावट मारुति सुजुकी जिम्नी के समान होगी. यह काइगर से बिल्कुल अलग होगा, जिसका लुक क्रॉसओवर जैसा है और यह नई डस्टर से मिलता-जुलता होगा, जो काफी समय बाद भारत में वापसी कर रही है.

bridger concept 2

टीज़र में प्रमुख रूफ रेल, वर्टिकली रूप से व्यवस्थित टेल-लाइट्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी दिखाई दे रहा है, जिससे साइड-हिंज्ड टेलगेट का संकेत मिलता है.

 

यह देखना बाकी है कि रेनॉ Bridger के प्रोडक्शन वर्जन में कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन संभावना है कि इसमें वही 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो काइगर में भी लगा है. प्रोडक्शन Bridger में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलने की उम्मीद है.

bridger concept 1

रेनॉ Bridger एसयूवी: नाम के पीछे की स्टोरी

ट्राइबर, काइगर और डस्टर के बाद, Bridger रेनॉ का नया मॉडल है जिसका नाम 'ER' अक्षरों से समाप्त होता है. रेनॉ के वैश्विक मार्केटिंग प्रभाग की नामकरण रणनीति प्रमुख, सिल्विया डॉस सैंटोस ने बताया कि शोकार का नाम डस्टर के नाम से मिलता-जुलता है.

# Renault Bridger# Renault India# Renault# Bridger# Sub-4m SUVs# Renault Futuready# Renault Kiger# Renault SUVs# Cars# Upcoming SUVs# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टाटा टियागो,
    2021 टाटा टियागो
    Revotron XZ Plus | 42,987 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.92 लाख
    ₹ 10,402/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 किया सॉनेट,
    2021 किया सॉनेट
    GTX Plus | 65,444 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 8.81 लाख
    ₹ 18,626/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 43,251 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.97 लाख
    ₹ 11,124/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 43,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.24 लाख
    ₹ 7,254/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़,
    2017 होंडा अमेज़
    1.2 E i-VTEC | 49,407 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.66 लाख
    ₹ 8,187/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 डैटसन रेडी-गो,
    2018 डैटसन रेडी-गो
    T (O) 1.0L A BS IV | 15,260 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.79 लाख
    ₹ 6,246/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई एक्सटर,
    2023 ह्युंडई एक्सटर
    1.2 Kappa S | 16,472 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.14 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 फॉक्सवैगन एमियो,
    2019 फॉक्सवैगन एमियो
    1.0 L MPI Comfortline | 73,887 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.19 लाख
    ₹ 9,382/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 निसान मैग्नाइट,
    2021 निसान मैग्नाइट
    XV | 22,944 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.26 लाख
    ₹ 11,771/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 34,746 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.23 लाख
    ₹ 7,229/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के लिए छह कैटेगरी में फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है, और विजेताओं का खुलासा अप्रैल में की जाएगी.
    2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: सभी कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्टों की घोषणा हुई
  • बीएमडब्ल्यू ने एम2 के लिए एक परफॉर्मेंस किट पेश की है, जिसमें कई एयरोडायनामिक एलिमेंट्स शामिल हैं.
    बीएमडब्ल्यू एम2 एम परफॉर्मेंस किट से उठा पर्दा, नया एयरो पैकेज, एडवांस सस्पेंशन, हल्का एग्जॉस्ट शामिल
  • इन वैन से उन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को फायदा होगा जिनके पास चार्जिंग के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है या जो अक्सर अपना स्थान बदलते रहते हैं.
    टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन
  • ह्यून्दे और किआ ने फरवरी महीने के लिए अपने अब तक के सबसे अच्छे थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए, जबकि टोयोटा और महिंद्रा ने भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की.
    फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर
  • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
    महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
  • 2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के लिए छह कैटेगरी में फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है, और विजेताओं का खुलासा अप्रैल में की जाएगी.
    2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: सभी कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्टों की घोषणा हुई
  • बीएमडब्ल्यू ने एम2 के लिए एक परफॉर्मेंस किट पेश की है, जिसमें कई एयरोडायनामिक एलिमेंट्स शामिल हैं.
    बीएमडब्ल्यू एम2 एम परफॉर्मेंस किट से उठा पर्दा, नया एयरो पैकेज, एडवांस सस्पेंशन, हल्का एग्जॉस्ट शामिल
  • इन वैन से उन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को फायदा होगा जिनके पास चार्जिंग के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है या जो अक्सर अपना स्थान बदलते रहते हैं.
    टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन
  • ह्यून्दे और किआ ने फरवरी महीने के लिए अपने अब तक के सबसे अच्छे थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए, जबकि टोयोटा और महिंद्रा ने भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की.
    फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर
  • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
    महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रेनॉ Bridger सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट की हुई पुष्टि, 'मिनी डस्टर'10 मार्च को होगी पेश