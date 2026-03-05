2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: सभी कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्टों की घोषणा हुई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 5, 2026
हाइलाइट्स
- BMW iX3, ह्यून्दे पैलिसड और निसान लीफ वर्ल्ड कार शॉर्टलिस्ट में सबसे आगे हैं
- छह कैटेगरी में से प्रत्येक में तीन फाइनलिस्ट घोषित किए गए
- विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क ऑटो शो 2026 में की जाएगी
वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के 2026 एडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 6 कैटेगरी में टॉप तीन फाइनलिस्टों के नाम घोषित किए गए हैं. अवॉर्ड की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो में की जाएगी. गौरतलब है कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर कैटेगरी में तीन फाइनलिस्टों में दो इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं - बीएमडब्ल्यू iX3 और निसान लीफ - साथ ही ह्यून्दे पैलिसेड भी शामिल है, जो पेट्रोल-डीज़ल इंजन से चलती है.
फाइनल में पहुंचने वाली कारों का चयन 33 देशों के ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें छह पुरस्कार कैटेगरी में से प्रत्येक में तीन कारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.
वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर
- बीएमडब्ल्यू iX3
- ह्यून्दे पैलिसेड
- निसान लीफ
-
वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल
- बीएमडब्ल्यू iX3
- मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA
- निसान लीफ
वर्ल्ड लग्ज़री कार
- कैडिलैक विस्टिक
- ल्यूसिड ग्रेविटी
- वॉल्वो ES90
वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार
- बीएमडब्ल्यू M2 CS
- शेवरले कॉर्वेट ई-रे
- ह्यून्दे आइयोनिक 6 N
वर्ल्ड अर्बन कार
- बाओजुन येप प्लस / शेवरले स्पार्क ईयूवी
- फायरफ्लाई
- ह्यून्दे वेन्यू
वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर
- किआ PV5
- माज़्दा 6e/EZ
- वॉल्वो ES90
वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर कैटेगरी के लिए, सात वैश्विक डिज़ाइन विशेषज्ञों के एक पैनल ने अंतिम मतदान से पहले सभी योग्य वाहनों की समीक्षा की और एक शॉर्टलिस्ट तैयार की. इस पैनल में अंज्या ब्राच्ट, मारेक डिजोर्डजेविक, फैबियो फिलिपिनी, एंटनी ग्रेड, गर्ट हिल्डेब्रांड, विक्टर नासिफ और शिरो नाकामुरा शामिल थे.
डिजाइन पैनल की समीक्षा के बाद, दुनिया भर के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी ने विभिन्न कैटेगरी में अंतिम शॉर्टलिस्ट पर मतदान किया. प्रत्येक कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल, 2026 को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो के दौरान की जाएगी.
