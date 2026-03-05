पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: सभी कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्टों की घोषणा हुई

2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के लिए छह कैटेगरी में फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है, और विजेताओं का खुलासा अप्रैल में की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • BMW iX3, ह्यून्दे पैलिसड और निसान लीफ वर्ल्ड कार शॉर्टलिस्ट में सबसे आगे हैं
  • छह कैटेगरी में से प्रत्येक में तीन फाइनलिस्ट घोषित किए गए
  • विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क ऑटो शो 2026 में की जाएगी

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के 2026 एडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 6 कैटेगरी में टॉप तीन फाइनलिस्टों के नाम घोषित किए गए हैं. अवॉर्ड की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो में की जाएगी. गौरतलब है कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर कैटेगरी में तीन फाइनलिस्टों में दो इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं - बीएमडब्ल्यू iX3 और निसान लीफ - साथ ही ह्यून्दे पैलिसेड भी शामिल है, जो पेट्रोल-डीज़ल इंजन से चलती है.

 

यह भी पढ़ें: वीएलएफ मोबस्टर 135 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी

2026 World Car Awards

फाइनल में पहुंचने वाली कारों का चयन 33 देशों के ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें छह पुरस्कार कैटेगरी में से प्रत्येक में तीन कारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

 

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर

 

  • बीएमडब्ल्यू iX3 
  • ह्यून्दे पैलिसेड 
  • निसान लीफ
  •  

वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल

  • बीएमडब्ल्यू iX3 
  • मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA 
  • निसान लीफ 

 

वर्ल्ड लग्ज़री कार

  • कैडिलैक विस्टिक
  • ल्यूसिड ग्रेविटी
  • वॉल्वो ES90

 

वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार

  • बीएमडब्ल्यू M2 CS 
  • शेवरले कॉर्वेट ई-रे
  • ह्यून्दे आइयोनिक 6 N

 

वर्ल्ड अर्बन कार

  • बाओजुन येप प्लस / शेवरले स्पार्क ईयूवी
  • फायरफ्लाई
  • ह्यून्दे वेन्यू

 

वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर

  • किआ PV5
  • माज़्दा 6e/EZ
  • वॉल्वो ES90

 

वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर कैटेगरी के लिए, सात वैश्विक डिज़ाइन विशेषज्ञों के एक पैनल ने अंतिम मतदान से पहले सभी योग्य वाहनों की समीक्षा की और एक शॉर्टलिस्ट तैयार की. इस पैनल में अंज्या ब्राच्ट, मारेक डिजोर्डजेविक, फैबियो फिलिपिनी, एंटनी ग्रेड, गर्ट हिल्डेब्रांड, विक्टर नासिफ और शिरो नाकामुरा शामिल थे.

2026 World Car Awards 2

डिजाइन पैनल की समीक्षा के बाद, दुनिया भर के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी ने विभिन्न कैटेगरी में अंतिम शॉर्टलिस्ट पर मतदान किया. प्रत्येक कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल, 2026 को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो के दौरान की जाएगी.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएमडब्ल्यू ने एम2 के लिए एक परफॉर्मेंस किट पेश की है, जिसमें कई एयरोडायनामिक एलिमेंट्स शामिल हैं.
    बीएमडब्ल्यू एम2 एम परफॉर्मेंस किट से उठा पर्दा, नया एयरो पैकेज, एडवांस सस्पेंशन, हल्का एग्जॉस्ट शामिल
  • इन वैन से उन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को फायदा होगा जिनके पास चार्जिंग के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है या जो अक्सर अपना स्थान बदलते रहते हैं.
    टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन
  • ह्यून्दे और किआ ने फरवरी महीने के लिए अपने अब तक के सबसे अच्छे थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए, जबकि टोयोटा और महिंद्रा ने भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की.
    फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर
  • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
    महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
  • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
    नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
