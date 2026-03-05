2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: सभी कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्टों की घोषणा हुई

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के 2026 एडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 6 कैटेगरी में टॉप तीन फाइनलिस्टों के नाम घोषित किए गए हैं. अवॉर्ड की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो में की जाएगी. गौरतलब है कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर कैटेगरी में तीन फाइनलिस्टों में दो इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं - बीएमडब्ल्यू iX3 और निसान लीफ - साथ ही ह्यून्दे पैलिसेड भी शामिल है, जो पेट्रोल-डीज़ल इंजन से चलती है.

फाइनल में पहुंचने वाली कारों का चयन 33 देशों के ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें छह पुरस्कार कैटेगरी में से प्रत्येक में तीन कारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर

बीएमडब्ल्यू iX3

ह्यून्दे पैलिसेड

निसान लीफ



वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल

बीएमडब्ल्यू iX3

मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA

निसान लीफ

वर्ल्ड लग्ज़री कार

कैडिलैक विस्टिक

ल्यूसिड ग्रेविटी

वॉल्वो ES90

वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार

बीएमडब्ल्यू M2 CS

शेवरले कॉर्वेट ई-रे

ह्यून्दे आइयोनिक 6 N

वर्ल्ड अर्बन कार

बाओजुन येप प्लस / शेवरले स्पार्क ईयूवी

फायरफ्लाई

ह्यून्दे वेन्यू

वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर

किआ PV5

माज़्दा 6e/EZ

वॉल्वो ES90

वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर कैटेगरी के लिए, सात वैश्विक डिज़ाइन विशेषज्ञों के एक पैनल ने अंतिम मतदान से पहले सभी योग्य वाहनों की समीक्षा की और एक शॉर्टलिस्ट तैयार की. इस पैनल में अंज्या ब्राच्ट, मारेक डिजोर्डजेविक, फैबियो फिलिपिनी, एंटनी ग्रेड, गर्ट हिल्डेब्रांड, विक्टर नासिफ और शिरो नाकामुरा शामिल थे.

डिजाइन पैनल की समीक्षा के बाद, दुनिया भर के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक जूरी ने विभिन्न कैटेगरी में अंतिम शॉर्टलिस्ट पर मतदान किया. प्रत्येक कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल, 2026 को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो के दौरान की जाएगी.