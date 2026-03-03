बीएमडब्ल्यू एम2 एम परफॉर्मेंस किट से उठा पर्दा, नया एयरो पैकेज, एडवांस सस्पेंशन, हल्का एग्जॉस्ट शामिल

बीएमडब्ल्यू जुलाई 2026 से M2 के लिए फैक्ट्री द्वारा विकसित M परफॉर्मेंस ट्रैक किट पेश करेगी. सड़क पर चलने के लिए कानूनी रूप से मान्य रहते हुए ट्रैक-डे उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया यह पैकेज, कार के ट्विन-टर्बो 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स इंजन में कोई बदलाव किए बिना ट्रैक पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.

इस किट में कई एयरोडायनामिक कंपोनेंट शामिल हैं, जिनमें मैन्युअल रूप से एडजस्ट होने वाला फ्रंट स्प्लिटर और इंटीग्रेटेड फ्रंट डिफ्यूज़र शामिल हैं. इसमें फिक्स्ड व्हील-आर्च डिफ्यूज़र और इंजन ऑयल कूलर के नीचे एक अतिरिक्त स्कूप भी दिया गया है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इन अपग्रेड से डाउनफोर्स में काफी वृद्धि होती है, और एयरो फ्लिक्स से फ्रंट-एंड ग्रिप में भी सुधार होता है.

पीछे की तरफ, पैकेज में मैन्युअल रूप से एडजस्ट होने वाला स्वान-नेक रियर विंग शामिल है, जो BMW M4 GT4 और M4 GT3 जैसी रेसिंग कारों में इस्तेमाल होने वाले विंग के समान है. विंग में "रेस मोड" है, जो इसे 50mm पीछे की ओर खींचता है, जिससे एयरोडयनेमिक दक्षता बढ़ती है. "स्ट्रीट मोड" में, यह जर्मन सड़क नियमों का पालन करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता है. ट्रैक की स्थितियों के आधार पर रियर-एक्सल डाउनफोर्स को अनुकूलित करने के लिए विंग के एंगल ऑफ अटैक को दो सेटिंग्स में एडजस्ट किया जा सकता है. रियर विंग असेंबली में एक इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट भी लगी हुई है.

चेसिस अपग्रेड ट्रैक किट का एक अहम हिस्सा है. इसमें थ्रेडेड सस्पेंशन सेटअप शामिल है जिसमें चार तरह से एडजस्टेबल रिबाउंड और कम्प्रेशन डैम्पिंग, एडजस्टेबल सपोर्ट बेयरिंग और बीएमडब्ल्यू द्वारा निर्मित पहला रोड-लीगल मोटरस्पोर्ट डैम्पर सिस्टम शामिल है. राइड हाइट को आगे और पीछे दोनों तरफ 20mm तक कम किया जा सकता है, जिसमें असीमित एडजस्टमेंट की सुविधा है.

जर्मनी में एम परफॉर्मेंस ट्रैक किट की कीमत €23,500 होगी, जिसमें टैक्स भी शामिल है, जो कि लगभग रु.25 लाख से अधिक है.

ट्रैक किट के साथ-साथ, बीएमडब्ल्यू अपनी एम परफॉर्मेंस पार्ट्स कैटलॉग के माध्यम से M2 सीएस के लिए एक वैकल्पिक एम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम भी पेश करेगी. यह एग्जॉस्ट सिस्टम लगभग 8 किलोग्राम वजन कम करता है और इसमें कार्बन और टाइटेनियम टेलपाइप ट्रिम्स लगे हैं. इसकी कीमत €8,343 (रु.8.95 लाख) है.

M2 में 3.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स इंजन लगा है, जो 473 बीएचपी की ताकत और 600 एनएम का टॉर्क (मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 550 एनएम) पैदा करता है. यह इंजन स्टैंडर्ड तौर पर 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ यह कार मात्र 4 सेकंड में और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

भारत में वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध बीएमडब्ल्यू M2 को नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.1.02 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.