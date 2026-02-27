नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?

टाटा टियागो ईवी के नए मॉडल को भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. पूरी तरह से ढके होने वाले इन टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से संकेत मिलता है कि टाटा अपनी एंट्री-लेवल ईवी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसे भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था.

पूरी तरह ढके मॉडल से संकेत मिलता है कि इस इलेक्ट्रिक वाहन के स्टाइल में उल्लेखनीय बदलाव होने की उम्मीद है, और पिछले साल लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज़ के डिज़ाइन का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर इसका सिल्हूट मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं दिखता, इसलिए मूल बॉडीशेल में कोई बदलाव न होने की उम्मीद है. भारी कैमॉफ्लाज के कारण इसके फ्रंट हिस्से की कोई भी स्पष्ट जानकारी दिखाई नहीं देती, हालांकि हमें उम्मीद है कि हैचबैक में नए बम्पर डिज़ाइन के साथ-साथ ग्रिल में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.

कुछ टेस्ट मॉडल्स के पिछले हिस्से की पहले की तस्वीरों में पंखुड़ी के आकार के टेल लैंप्स के साथ पिछला हिस्सा लगभग अपरिवर्तित दिखाया गया था, हालांकि ये केवल अस्थायी बदलाव हो सकते हैं. पंच फेसलिफ्ट के कई शुरुआती टेस्ट मॉडल्स में प्री-फेसलिफ्ट माइक्रो-एसयूवी के टेल लैंप्स लगे थे, जबकि बाद के टेस्ट मॉडल्स में ही नया कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप लगाया गया. टियागो ईवी के मामले में भी यही बात लागू हो सकती है.

पिछले साल टियागो और टियागो ईवी को स्टाइल में कुछ बदलाव और नए फीचर्स के साथ एक उल्लेखनीय अपडेट मिला था

पिछले साल टियागो ईवी के कैबिन में एक ध्यान देने लायक बदलाव किया गया था, जिसमें सबसे महंगे वैरिएंट में 10.25 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन जोड़ा गया था. इसलिए, नए बदलाव अपग्रेड में कैबिन में कुछ मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ढकी हुई छत पर उभरा हुआ हिस्सा यह संकेत देता है कि हैचबैक में सनरूफ हो सकती है.

2025 के अपडेट में कैबिन में एक नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जोड़ा गया

मैकेनिकली रूप से, टाटा पंच ईवी में देखे गए समान बदलाव कर सकती है - मौजूदा बैटरी पैक विकल्पों को नए, ज्यादा एनर्जी-डेंस यूनिटों से बदल सकती है जो अधिक एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और अधिक उपयोगी रेंज देते हैं. नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने से ईवी की शक्ति भी बढ़ सकती है चार्जिंग गति को भी वर्तमान 25 किलोवाट-घंटे की पीक डीसी फास्ट चार्ज दर से बढ़ाया जा सकता है.

लॉन्च की बात करें तो, अपडेटेड टियागो ईवी इस साल के दूसरे छमाही में डेब्यू कर सकती है, या टाटा अगले साल की शुरुआत में अगले भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस मॉडल को पेश करने पर विचार कर सकती है.