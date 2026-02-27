नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़बीयेडी सीगलइसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसटोयोटा Urban Cruiser Ebella
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?

भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 27, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें नए प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, बदली हुई फ्रंट डिज़ाइन और सनरूफ मिलने की संभावना है
  • रेंज बढ़ाने के लिए इसमें अधिक ऊर्जा क्षमता वाले नए बैटरी पैक भी लगाए जा सकते हैं
  • संभवतः यह साल के दूसरी छमाही में लॉन्च होगी

टाटा टियागो ईवी के नए मॉडल को भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. पूरी तरह से ढके होने वाले इन टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से संकेत मिलता है कि टाटा अपनी एंट्री-लेवल ईवी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसे भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शेल ने भारत भर में 21 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए

 

पूरी तरह ढके मॉडल से संकेत मिलता है कि इस इलेक्ट्रिक वाहन के स्टाइल में उल्लेखनीय बदलाव होने की उम्मीद है, और पिछले साल लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज़ के डिज़ाइन का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर इसका सिल्हूट मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं दिखता, इसलिए मूल बॉडीशेल में कोई बदलाव न होने की उम्मीद है. भारी कैमॉफ्लाज के कारण इसके फ्रंट हिस्से की कोई भी स्पष्ट जानकारी दिखाई नहीं देती, हालांकि हमें उम्मीद है कि हैचबैक में नए बम्पर डिज़ाइन के साथ-साथ ग्रिल में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.

New Tata Tiago EV spied 1

कुछ टेस्ट मॉडल्स के पिछले हिस्से की पहले की तस्वीरों में पंखुड़ी के आकार के टेल लैंप्स के साथ पिछला हिस्सा लगभग अपरिवर्तित दिखाया गया था, हालांकि ये केवल अस्थायी बदलाव हो सकते हैं. पंच फेसलिफ्ट के कई शुरुआती टेस्ट मॉडल्स में प्री-फेसलिफ्ट माइक्रो-एसयूवी के टेल लैंप्स लगे थे, जबकि बाद के टेस्ट मॉडल्स में ही नया कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप लगाया गया. टियागो ईवी के मामले में भी यही बात लागू हो सकती है.

Bharat Mobility Global Expo 2025 2025 Tata Tiago Showcased 3

पिछले साल टियागो और टियागो ईवी को स्टाइल में कुछ बदलाव और नए फीचर्स के साथ एक उल्लेखनीय अपडेट मिला था

 

पिछले साल टियागो ईवी के कैबिन में एक ध्यान देने लायक बदलाव किया गया था, जिसमें सबसे महंगे वैरिएंट में 10.25 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन जोड़ा गया था. इसलिए, नए बदलाव अपग्रेड में कैबिन में कुछ मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ढकी हुई छत पर उभरा हुआ हिस्सा यह संकेत देता है कि हैचबैक में सनरूफ हो सकती है.

Bharat Mobility Global Expo 2025 2025 Tata Tiago Showcased

2025 के अपडेट में कैबिन में एक नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जोड़ा गया

 

मैकेनिकली रूप से, टाटा पंच ईवी में देखे गए समान बदलाव कर सकती है - मौजूदा बैटरी पैक विकल्पों को नए, ज्यादा एनर्जी-डेंस यूनिटों से बदल सकती है जो अधिक एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और अधिक उपयोगी रेंज देते हैं. नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने से ईवी की शक्ति भी बढ़ सकती है चार्जिंग गति को भी वर्तमान 25 किलोवाट-घंटे की पीक डीसी फास्ट चार्ज दर से बढ़ाया जा सकता है.

 

लॉन्च की बात करें तो, अपडेटेड टियागो ईवी इस साल के दूसरे छमाही में डेब्यू कर सकती है, या टाटा अगले साल की शुरुआत में अगले भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस मॉडल को पेश करने पर विचार कर सकती है.

# Tata Motors# Tata Electric Vehicles# Tata Passenger Electric Mobility Limited# Tata Tiago EV# Tata Tiago EV facelift# New Tata Tiago EV# Cars# Upcoming Cars# Electric Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2018 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 84,494 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3 लाख
    ₹ 6,719/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 39,491 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.92 लाख
    ₹ 26,689/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई क्रेटा,
    2020 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 SX (O) Turbo | 64,347 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.94 लाख
    ₹ 26,727/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 महिंद्रा एक्सयूवी500,
    2021 महिंद्रा एक्सयूवी500
    W11 | 53,539 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.33 लाख
    ₹ 27,610/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Accomplished | 25,951 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.46 लाख
    ₹ 14,458/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 फोर्ड फीगो एस्पायर,
    2017 फोर्ड फीगो एस्पायर
    1.2P Titanium BS IV | 43,238 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.55 लाख
    ₹ 7,951/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 22,630 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.91 लाख
    ₹ 17,706/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Zeta BS IV | 63,115 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.39 लाख
    ₹ 9,830/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 47,387 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 4.69 लाख
    ₹ 10,501/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2019 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 31,735 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.37 लाख
    ₹ 11,348/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
    बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • हाल ही में शुरू किए गए चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूरु, पुणे और वडोदरा में फैले हुए हैं.
    टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शेल ने भारत भर में 21 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
    बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • हाल ही में शुरू किए गए चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूरु, पुणे और वडोदरा में फैले हुए हैं.
    टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शेल ने भारत भर में 21 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?