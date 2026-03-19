भारत में BMW M2 CS रु.1.66 करोड़ में लॉन्च हुई, लिमिटेड मात्रा में होगी बिक्री
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 19, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें 3.0 लीटर का ट्विन-टर्बो स्ट्रेट-6 इंजन और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है
- यह इंजन 530 बीएचपी और 650 एनएम की ताकत पैदा करता है और 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है
- CFRP के बड़े उपयोग से इसका वजन कम हुआ है, और सीएस स्टैंडर्ड एम2 से 30 किलोग्राम हल्की है
बीएमडब्ल्यू ने भारत में बिल्कुल नई M2 CS को रु.1.66 करोड़ में लॉन्च किया है (मानक M2 से लगभग रु.65 लाख अधिक) है. इस अतिरिक्त कीमत के बदले में, यह अब तक की सबसे शक्तिशाली M2 है, जिसमें एडवांस इंजन, हल्का निर्माण और बेजोड़ प्रदर्शन की खूबियां हैं.
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जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दें कि CS का मतलब है कॉम्पटिशन स्पोर्ट है. यह एक स्टैंडर्ड M कार और दमदार CSL कारों के बीच की कैटेगरी में आती है. यह सड़क पर चलने वाली रेस कार के सबसे करीब है जिसे आप खरीद सकते हैं. इसके इंजन में वही जाना-पहचाना लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है, जो बीएमडब्ल्यू M4 GT3 Evo रेस कार को भी पावर देता है. यह 530bhp और 650Nm की जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो स्टैंडर्ड बीएमडब्ल्यू M2 से 50bhp और 50Nm अधिक है. और यह लगभग M4 कंप्टीशन के बराबर है.
बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है. अगर इसमें एक पैर से रोलआउट तकनीक को भी शामिल किया जाए, तो यह समय घटकर लगभग 3.5 सेकंड हो जाता है. कंपनी का दावा है कि यह 0 से 200 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 11.7 सेकंड में हासिल कर लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 302 किमी/घंटा है. इसमें मैनुअल गियरबॉक्स नहीं है, बल्कि बीएमडब्ल्यू का 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. रेसिंग से प्रेरित रियर एक्सल पर लगे डिफरेंशियल के जरिए सारी पावर सिर्फ पिछले पहियों तक पहुंचाई जाती है.
CS मॉडल स्टैंडर्ड M2 से लगभग 30 किलोग्राम हल्का है. इसकी छत, बूट लिड (जिसमें इंटीग्रेटेड डकटेल स्पॉइलर भी है), रियर डिफ्यूज़र, मिरर कैप्स और यहां तक कि सेंटर कंसोल में भी CFRP (कार्बन फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक) का व्यापक उपयोग किया गया है. कैबिन में सबसे बड़ा अपग्रेड M कार्बन बकेट सीटों के रूप में मिलता है. CS ब्रांडिंग केबिन के हर हिस्से में दिखाई देती है - दरवाजों, सेंटर कंसोल और यहां तक कि अल्कांतारा से लिपटे स्टीयरिंग व्हील पर भी. स्टीयरिंग व्हील में हल्के कार्बन फाइबर पैडल शिफ्टर्स भी लगे हैं.
हालांकि इसे सीमित संख्या में लॉन्च किया गया है, लेकिन बीएमडब्ल्यू ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमारे देश में कितनी गाड़ियां आएंगी.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.04 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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