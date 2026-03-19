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भारत में BMW M2 CS रु.1.66 करोड़ में लॉन्च हुई, लिमिटेड मात्रा में होगी बिक्री

भारत में सबसे शक्तिशाली M2 आ चुकी है और इसकी बिक्री बेहद सीमित संख्या में होगी। लगभग 530bhp की शक्ति के साथ, M2 CS अब तक की M2 का सबसे दमदार वैरिएंट है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 19, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसमें 3.0 लीटर का ट्विन-टर्बो स्ट्रेट-6 इंजन और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है
  • यह इंजन 530 बीएचपी और 650 एनएम की ताकत पैदा करता है और 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है
  • CFRP के बड़े उपयोग से इसका वजन कम हुआ है, और सीएस स्टैंडर्ड एम2 से 30 किलोग्राम हल्की है

बीएमडब्ल्यू ने भारत में बिल्कुल नई M2 CS को रु.1.66 करोड़ में लॉन्च किया है (मानक M2 से लगभग रु.65 लाख अधिक) है. इस अतिरिक्त कीमत के बदले में, यह अब तक की सबसे शक्तिशाली M2 है, जिसमें एडवांस इंजन, हल्का निर्माण और बेजोड़ प्रदर्शन की खूबियां हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में 2026 बीएमडब्ल्यू M 1000 R रु.33.50 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

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जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दें कि CS का मतलब है कॉम्पटिशन स्पोर्ट है. यह एक स्टैंडर्ड M कार और दमदार CSL कारों के बीच की कैटेगरी में आती है. यह सड़क पर चलने वाली रेस कार के सबसे करीब है जिसे आप खरीद सकते हैं. इसके इंजन में वही जाना-पहचाना लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है, जो बीएमडब्ल्यू M4 GT3 Evo रेस कार को भी पावर देता है. यह 530bhp और 650Nm की जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो स्टैंडर्ड बीएमडब्ल्यू M2 से 50bhp और 50Nm अधिक है. और यह लगभग M4 कंप्टीशन के बराबर है.

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बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है. अगर इसमें एक पैर से रोलआउट तकनीक को भी शामिल किया जाए, तो यह समय घटकर लगभग 3.5 सेकंड हो जाता है. कंपनी का दावा है कि यह 0 से 200 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 11.7 सेकंड में हासिल कर लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 302 किमी/घंटा है. इसमें मैनुअल गियरबॉक्स नहीं है, बल्कि बीएमडब्ल्यू का 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. रेसिंग से प्रेरित रियर एक्सल पर लगे डिफरेंशियल के जरिए सारी पावर सिर्फ पिछले पहियों तक पहुंचाई जाती है.

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CS मॉडल स्टैंडर्ड M2 से लगभग 30 किलोग्राम हल्का है. इसकी छत, बूट लिड (जिसमें इंटीग्रेटेड डकटेल स्पॉइलर भी है), रियर डिफ्यूज़र, मिरर कैप्स और यहां तक ​​कि सेंटर कंसोल में भी CFRP (कार्बन फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक) का व्यापक उपयोग किया गया है. कैबिन में सबसे बड़ा अपग्रेड M कार्बन बकेट सीटों के रूप में मिलता है. CS ब्रांडिंग केबिन के हर हिस्से में दिखाई देती है - दरवाजों, सेंटर कंसोल और यहां तक ​​कि अल्कांतारा से लिपटे स्टीयरिंग व्हील पर भी. स्टीयरिंग व्हील में हल्के कार्बन फाइबर पैडल शिफ्टर्स भी लगे हैं.

 

हालांकि इसे सीमित संख्या में लॉन्च किया गया है, लेकिन बीएमडब्ल्यू ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमारे देश में कितनी गाड़ियां आएंगी.

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