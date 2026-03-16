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भारत में 2026 बीएमडब्ल्यू M 1000 R रु.33.50 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

बीएमडब्ल्यू एम 1000 आर, एस 1000 आर का अधिक ट्रैक-सेंट्रिक एडिशन है, जिसमें एम-खास प्रदर्शन अपग्रेड, एयरोडायनामिक विंगलेट्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में 2026 बीएमडब्ल्यू M 1000 R हुई लॉन्च; बुकिंग शुरू
  • इसमें 207 bhp का 999cc इंजन लगा है; यह 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है
  • यह दो रंगों में उपलब्ध है

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में 2026 एम 1000 आर को रु.33.50 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. यह मोटरसाइकिल पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में भारत में लाई जा रही है और अधिकृत बीएमडब्ल्यू मोटरराड डीलरों पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसकी डिलेवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

2026 BMW M 1000 R launched in India 1

बीएमडब्ल्यू मोटरराड की रोडस्टर लाइन-अप में एम 1000 आर सबसे ऊपर है और यह ब्रांड के लीटर-क्लास आरआर सुपरबाइक प्लेटफॉर्म पर आधारित है. मोटरसाइकिल में 999 सीसी का इनलाइन चार-सिलेंडर इंजन लगा है जो 13,750 आरपीएम पर 207 बीएचपी की शक्ति और 11,100 आरपीएम पर 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह बाइक 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 280 किमी/घंटा है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में टैस्टिंग के दौरान BMW F 450 GS और Noton Atlas GT आई नज़र

 

डिजाइन की बात करें तो, एम 1000 आर को एक शार्प और कॉम्पैक्ट रोडस्टर लुक मिलता है. फ्रंट में, इसमें RR मॉडल से ली गई डुअल एलईडी हेडलाइट्स के साथ-साथ बॉडीवर्क में इंटीग्रेटेड एम विंगलेट्स भी हैं. बीएमडब्ल्यू के अनुसार, ये विंगलेट्स एयरोडायनामिक डाउनफोर्स पैदा करते हैं और 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर फ्रंट व्हील पर भार को 11 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं.

2026 BMW M 1000 R launched in India 3

इस मोटरसाइकिल में एम-खास इंटरफ़ेस वाला 6.5 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. यह डिस्प्ले एम जीपीएस डेटा लॉगर और एम जीपीएस लैप ट्रिगर जैसे एक्सेसरीज़ के साथ संगत है, जो उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ट्रैक डेज़ पर मोटरसाइकिल का उपयोग करना चाहते हैं.

 

इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, बाइक में रेन, रोड, डायनेमिक, रेस और रेस प्रो 1-3 सहित कई राइडिंग मोड दिए गए हैं. इसमें व्हीली कंट्रोल के साथ डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी) भी है, जिसे छह-एक्सिस आईएमयू सपोर्ट करता है. अन्य फीचर्स में लॉन्च कंट्रोल और पिट-लेन लिमिटर शामिल हैं, जो मुख्य रूप से ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं.

2026 BMW M 1000 R launched in India 2

यह मोटरसाइकिल लाइट व्हाइट/एम मोटरस्पोर्ट और व्हाइट एल्युमिनियम मेटैलिक मैट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. बीएमडब्ल्यू एम कॉम्पिटिशन पैकेज का विकल्प भी दे रही है, जिसमें कार्बन व्हील्स और कई कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स के साथ-साथ एडजस्टेबल राइडर फुटरेस्ट और ट्रैक-फोकस्ड एक्सेसरीज शामिल हैं.

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