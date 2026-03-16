भारत में 2026 बीएमडब्ल्यू M 1000 R रु.33.50 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 16, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में 2026 बीएमडब्ल्यू M 1000 R हुई लॉन्च; बुकिंग शुरू
- इसमें 207 bhp का 999cc इंजन लगा है; यह 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है
- यह दो रंगों में उपलब्ध है
बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में 2026 एम 1000 आर को रु.33.50 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. यह मोटरसाइकिल पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में भारत में लाई जा रही है और अधिकृत बीएमडब्ल्यू मोटरराड डीलरों पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसकी डिलेवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.
बीएमडब्ल्यू मोटरराड की रोडस्टर लाइन-अप में एम 1000 आर सबसे ऊपर है और यह ब्रांड के लीटर-क्लास आरआर सुपरबाइक प्लेटफॉर्म पर आधारित है. मोटरसाइकिल में 999 सीसी का इनलाइन चार-सिलेंडर इंजन लगा है जो 13,750 आरपीएम पर 207 बीएचपी की शक्ति और 11,100 आरपीएम पर 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह बाइक 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 280 किमी/घंटा है.
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डिजाइन की बात करें तो, एम 1000 आर को एक शार्प और कॉम्पैक्ट रोडस्टर लुक मिलता है. फ्रंट में, इसमें RR मॉडल से ली गई डुअल एलईडी हेडलाइट्स के साथ-साथ बॉडीवर्क में इंटीग्रेटेड एम विंगलेट्स भी हैं. बीएमडब्ल्यू के अनुसार, ये विंगलेट्स एयरोडायनामिक डाउनफोर्स पैदा करते हैं और 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर फ्रंट व्हील पर भार को 11 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं.
इस मोटरसाइकिल में एम-खास इंटरफ़ेस वाला 6.5 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. यह डिस्प्ले एम जीपीएस डेटा लॉगर और एम जीपीएस लैप ट्रिगर जैसे एक्सेसरीज़ के साथ संगत है, जो उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ट्रैक डेज़ पर मोटरसाइकिल का उपयोग करना चाहते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, बाइक में रेन, रोड, डायनेमिक, रेस और रेस प्रो 1-3 सहित कई राइडिंग मोड दिए गए हैं. इसमें व्हीली कंट्रोल के साथ डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी) भी है, जिसे छह-एक्सिस आईएमयू सपोर्ट करता है. अन्य फीचर्स में लॉन्च कंट्रोल और पिट-लेन लिमिटर शामिल हैं, जो मुख्य रूप से ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं.
यह मोटरसाइकिल लाइट व्हाइट/एम मोटरस्पोर्ट और व्हाइट एल्युमिनियम मेटैलिक मैट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. बीएमडब्ल्यू एम कॉम्पिटिशन पैकेज का विकल्प भी दे रही है, जिसमें कार्बन व्हील्स और कई कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स के साथ-साथ एडजस्टेबल राइडर फुटरेस्ट और ट्रैक-फोकस्ड एक्सेसरीज शामिल हैं.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
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- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.83 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.55 लाख
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- बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.75 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम कीमत₹ 35.62 - 37.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 55.26 - 62.03 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 ग्रैंड अमेरिकाएक्स-शोरूम कीमत₹ 37.22 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.33 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 37.22 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.63 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.14 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.66 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.95 लाख
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- बीएमडब्ल्यू आर 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 34.73 लाख
- बीएमडब्ल्यू R12एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.45 लाख
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- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.83 लाख
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