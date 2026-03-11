पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में टैस्टिंग के दौरान BMW F 450 GS और Noton Atlas GT आई नज़र

एफ 450 जीएस और एटलस जीटी दोनों का निर्माण टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा तमिलनाडु के होसुर स्थित प्लांट में किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 11, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • BMW F 450 GS और Norton Atlas GT को एक साथ परीक्षण करते हुए देखा गया
  • दोनों बाइक्स का निर्माण TVS द्वारा होसुर स्थित कारखाने में किया गया है
  • दोनों बाइक्स निर्माण के लिए तैयार दिख रही हैं, लेकिन लॉन्च की तारीख अभी अनिश्चित है

आगामी BMW F 450 GS और Norton Atlas GT को भारत में एक साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है. दोनों बाइक्स का निर्माण TVS मोटर कंपनी द्वारा तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने कारखाने में किया जा रहा है. इन बाइक्स को इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2025 शो में प्रदर्शित किया गया था और जिस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, उससे लगता है कि इनका फाइनल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है और आने वाले महीनों में ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

2025 BMW F 450 GS m12

हालांकि एफ 450 जीएस काफी हद तक एक नए 421 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन पर आधारित है, लेकिन संभवतः बीएमडब्ल्यू मोटरराड इसे भारत में लॉन्च करने से पहले विदेशी बाजारों में लॉन्च करेगी. 421 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन लगभग 48 बीएचपी की ताकत और 43.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. एफ 450 जीएस को अलॉय व्हील्स और वायर स्पोक व्हील्स दोनों विकल्पों के साथ कई वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है.

Norton Atlas

दूसरी बाइक के नॉरटन मोटरसाइकिल्स की आगामी एटलस जीटी होने की उम्मीद है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी ने 2020 में अधिग्रहित किया था. चल रही टैस्टिंग को देखते हुए, ऐसा लगता है कि टीवीएस आने वाले महीनों में नॉरटन एटलस जीटी को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. एटलस जीटी को थोड़ी बड़ी मिड-साइज़ एडवेंचर टूरर के रूप में पेश किया जाएगा. इस मोटरसाइकिल में 585 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है, जो लगभग 70 बीएचपी की शक्ति पैदा करेगा.

Norton Atlas Spied Testing

यह पहली बार नहीं है जब नॉर्टन एटलस को भारतीय सड़कों पर टेस्ट रन करते हुए देखा गया है. पिछले महीने ही, नॉर्टन एटलस जीटी के लगभग उत्पादन के लिए तैयार टेस्ट मॉडल को देखा गया था, जिससे कई जानकारियां सामने आईं. फिलहाल, भारत में एटलस जीटी की लॉन्चिंग की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

 

मेन तस्वीर सूत्र

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2025 के अंत तक दो नए नॉर्टन मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें एक प्रमुख सुपरबाइक भी शामिल होगी, जो संभवतः नॉर्टन के V4 इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी.
    नॉर्टन मोटरसाइकिल्स 2025 में दो नए मॉडल करेगी लॉन्च
  • नॉर्टन मोटरसाइकल ने ब्रांड की वेबसाइट पर दो 650 सीसी नॉर्टन एटलस स्क्रैम्बलर्स के लिए रुचि रखने वालों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म पेश किया है.
    2021 में आएगी नॉर्टन एटलस 650, बाइक की बुकिंग खुली
  • इस साल की शुरुआत में टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा ख़रीदे जाने के बाद, ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन ने अपने पहले नए मॉडल की घोषणा की है, जिसका नाम है V4RR.
    TVS का हिस्सा बनने बाद नॉर्टन ने पहली नई बाइक का एलान किया
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने 16 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की ऑल-कैश डील में नॉर्टन मोटरसाइकल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है.
    टीवीएस ने ब्रिटिश मोटरसाइकल कंपनी नॉर्टन ख़रीदी
