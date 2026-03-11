भारत में टैस्टिंग के दौरान BMW F 450 GS और Noton Atlas GT आई नज़र

आगामी BMW F 450 GS और Norton Atlas GT को भारत में एक साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है. दोनों बाइक्स का निर्माण TVS मोटर कंपनी द्वारा तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने कारखाने में किया जा रहा है. इन बाइक्स को इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2025 शो में प्रदर्शित किया गया था और जिस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, उससे लगता है कि इनका फाइनल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है और आने वाले महीनों में ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

हालांकि एफ 450 जीएस काफी हद तक एक नए 421 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन पर आधारित है, लेकिन संभवतः बीएमडब्ल्यू मोटरराड इसे भारत में लॉन्च करने से पहले विदेशी बाजारों में लॉन्च करेगी. 421 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन लगभग 48 बीएचपी की ताकत और 43.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. एफ 450 जीएस को अलॉय व्हील्स और वायर स्पोक व्हील्स दोनों विकल्पों के साथ कई वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है.

दूसरी बाइक के नॉरटन मोटरसाइकिल्स की आगामी एटलस जीटी होने की उम्मीद है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी ने 2020 में अधिग्रहित किया था. चल रही टैस्टिंग को देखते हुए, ऐसा लगता है कि टीवीएस आने वाले महीनों में नॉरटन एटलस जीटी को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. एटलस जीटी को थोड़ी बड़ी मिड-साइज़ एडवेंचर टूरर के रूप में पेश किया जाएगा. इस मोटरसाइकिल में 585 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है, जो लगभग 70 बीएचपी की शक्ति पैदा करेगा.

यह पहली बार नहीं है जब नॉर्टन एटलस को भारतीय सड़कों पर टेस्ट रन करते हुए देखा गया है. पिछले महीने ही, नॉर्टन एटलस जीटी के लगभग उत्पादन के लिए तैयार टेस्ट मॉडल को देखा गया था, जिससे कई जानकारियां सामने आईं. फिलहाल, भारत में एटलस जीटी की लॉन्चिंग की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

मेन तस्वीर सूत्र