बीएमडब्ल्यू M2 में पहली बार AWD मिला, ताकत में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, लेकिन 0.3 सेकंड तेज़
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 5, 2026
हाइलाइट्स
- ताकत के मामले में कोई बदलाव नहीं
- इसमें एक्टिव M डिफरेंशियल भी मिलता है
- इसे 'इंडिविजुअल बोरुसन टर्किश ब्लू' रंग दिया गया है
बीएमडब्ल्यू M2 में अब ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर M xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव हार्डवेयर मिल सकता है. जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि M2 आखिरी M कार थी जो M की असल पहचान पर कायम रही, जिसमें पावर पिछले पहियों तक जाती थी. इसकी बाकी बड़ी कारों में xDrive सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से कार के शौकीनों ने काफी आलोचना की. लेकिन बड़ी कारों के लिए, बढ़ी हुई पावर को संभालने के लिए यह हार्डवेयर ज़रूरी था. हालांकि, M2 की पावर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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M xDrive, 480bhp वाले स्ट्रेट-सिक्स इंजन से मिलने वाली पावर को आगे और पीछे के एक्सल के बीच बांटता है. एक्टिव M डिफरेंशियल उस हार्डवेयर का हिस्सा है जो ज़रूरत के हिसाब से पीछे के दोनों पहियों के बीच पावर को अलग-अलग तरह से बांटता है. यह सिस्टम ट्रांसफर केस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल होने वाले मल्टी-प्लेट क्लच का भी इस्तेमाल करता है, ताकि इंजन की पावर को आगे और पीछे के पहियों के बीच पूरी तरह से अलग-अलग और आसानी से बांटा जा सके. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह सिस्टम रियर-व्हील बायस्ड है और M ब्लूप्रिंट के हिसाब से है.
सामान्य ड्राइविंग में, पावर सिर्फ़ पिछले पहियों तक भेजी जाती है. जब वे सड़क पर और पावर नहीं भेज पाते, तभी ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम सामने वाले पहियों को काम में लाता है. ट्रांसफर केस में M2-खास कंट्रोल यूनिट और इंटीग्रेटेड व्हील स्लिप लिमिटेशन की सुविधा है, जिसमें सेंट्रल DSC मैनेजमेंट शामिल नहीं है; इसे कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है. एक विकल्प यह है कि ड्राइवर DSC को बंद करके 2WD मोड चुन सकता है, जिससे टॉर्क सिर्फ़ पिछले पहियों तक भेजा जाता है.
8-स्पीड M स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड बना हुआ है.
इसका कुल फ़ायदा यह है कि 0-100 km/h की रफ़्तार पकड़ने में लगने वाला समय 4.0 सेकंड से घटकर 3.7 सेकंड (0.3 सेकंड कम) हो गया है. "वन-फ़ुट रोलआउट" मेथड से यह समय 3.4 सेकंड हो जाता है. साथ ही, 0-200 km/h की रफ़्तार तक पहुँचने में 12.8 सेकंड का समय लगता है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है, जिसे ऑप्शनल 'M ड्राइवर पैकेज' लेकर 285 km/h तक बढ़ाया जा सकता है.
लेकिन सवाल अब भी वही है. क्या यह अब भी ड्रिफ्ट करेगी? और क्या ऑडी RS3 को चिंता करनी चाहिए?
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