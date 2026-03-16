भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज और ऑडी की कारें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 16, 2026
हाइलाइट्स
- मर्सिडीज और ऑडी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगी
- बढ़ती लागत और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को बढ़ोतरी का कारण बताया गया है
- कीमतें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी
ऑडी इंडिया और मर्सिडीज-बेंज इंडिया उन पहले ब्रांडों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. दोनों यूरोपीय कार निर्माताओं ने रुपये के उतार-चढ़ाव और बढ़ती लागतों को कारण बताते हुए कहा है कि वे अपनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगे. मर्सिडीज ने पहले कहा था कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की भरपाई के लिए वह 2026 की सभी तिमाहियों में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.
यह 2026 में मर्सिडीज-बेंज की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है, इससे पहले कंपनी ने 1 जनवरी, 2026 को कीमतों में बढ़ोतरी की थी. वहीं, ऑडी की इस कैलेंडर वर्ष में यह पहली कीमत बढ़ोतरी है.
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मर्सिडीज-बेंज इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग उपाध्यक्ष ब्रेंडन सिसिंग ने एक बयान में कहा, “1 अप्रैल से हम अपने सभी मॉडलों की कीमतों में लगभग 2% की कटौती कर रहे हैं. यह निर्णय मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार अस्थिरता, विशेष रूप से यूरो के मुकाबले रुपये के निरंतर अवमूल्यन और बढ़ती लागतों के कारण लिया गया है. हालांकि हम लागत को कम करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कीमत एडजेस्टमेंट आवश्यक हो जाता है.”
इसी तरह के एक बयान में, ऑडी इंडिया के ब्रांड निदेशक बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “हाल ही में बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण, हम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से कीमतों में 2% तक की वृद्धि कर रहे हैं. हम अपने ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज के लिए 2026 भारत में एक और व्यस्त वर्ष रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने भारतीय बाजार में 12 नए या अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. कार निर्माता कंपनी अब तक मायबाक़ जीएलएस और EQS एसयूवी के नए वैरिएंट लॉन्च कर चुकी है, जबकि ऑल-इलेक्ट्रिक CLA सेडान अगले साल लॉन्च होने वाली है. वहीं, ऑडी अगले सप्ताह नई AS8 के रूप में 2026 कैलेंडर वर्ष का अपना पहला लॉन्च करने की तैयारी में है.
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अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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