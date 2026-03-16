भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज और ऑडी की कारें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडीरेनो न्यू डस्टरकिया ईवी5एमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज और ऑडी की कारें

दोनों कार निर्माताओं ने बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए कीमतों में 2% तक की वृद्धि की घोषणा की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 16, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मर्सिडीज और ऑडी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगी
  • बढ़ती लागत और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को बढ़ोतरी का कारण बताया गया है
  • कीमतें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी

ऑडी इंडिया और मर्सिडीज-बेंज इंडिया उन पहले ब्रांडों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. दोनों यूरोपीय कार निर्माताओं ने रुपये के उतार-चढ़ाव और बढ़ती लागतों को कारण बताते हुए कहा है कि वे अपनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगे. मर्सिडीज ने पहले कहा था कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की भरपाई के लिए वह 2026 की सभी तिमाहियों में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.

Merc E 200 vs W124 feature 24

यह 2026 में मर्सिडीज-बेंज की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है, इससे पहले कंपनी ने 1 जनवरी, 2026 को कीमतों में बढ़ोतरी की थी. वहीं, ऑडी की इस कैलेंडर वर्ष में यह पहली कीमत बढ़ोतरी है.

 

यह भी पढ़ें: नई ऑडी A6 LWB वैश्विक बाज़ार में हुई पेश, व्हीलबेस को 130 मिमी तक बढ़ाया गया

 

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग उपाध्यक्ष ब्रेंडन सिसिंग ने एक बयान में कहा, “1 अप्रैल से हम अपने सभी मॉडलों की कीमतों में लगभग 2% की कटौती कर रहे हैं. यह निर्णय मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार अस्थिरता, विशेष रूप से यूरो के मुकाबले रुपये के निरंतर अवमूल्यन और बढ़ती लागतों के कारण लिया गया है. हालांकि हम लागत को कम करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कीमत एडजेस्टमेंट आवश्यक हो जाता है.”

Audi Q7 Web 24

इसी तरह के एक बयान में, ऑडी इंडिया के ब्रांड निदेशक बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “हाल ही में बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण, हम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से कीमतों में 2% तक की वृद्धि कर रहे हैं. हम अपने ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

 

कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज के लिए 2026 भारत में एक और व्यस्त वर्ष रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने भारतीय बाजार में 12 नए या अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. कार निर्माता कंपनी अब तक मायबाक़ जीएलएस और EQS एसयूवी के नए वैरिएंट लॉन्च कर चुकी है, जबकि ऑल-इलेक्ट्रिक CLA सेडान अगले साल लॉन्च होने वाली है. वहीं, ऑडी अगले सप्ताह नई AS8 के रूप में 2026 कैलेंडर वर्ष का अपना पहला लॉन्च करने की तैयारी में है.

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz# Mercedes-Benz price hike# Mercedes India price hike# Audi# Audi India# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.21 लाख
    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.53 लाख
    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2013 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Magna | 91,914 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.24 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
    2017 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 40,420 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    ₹ 5,574/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी रिट्ज,
    2013 मारुति सुजुकी रिट्ज
    VXI | 56,583 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.9 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Asta Optional | 30,010 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.27 लाख
    ₹ 9,556/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
    GTX | 46,576 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.57 लाख
    ₹ 22,347/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अप्रैल में लॉन्च होने से पहले, मर्सिडीज-बेंज ने घोषणा की है कि नई सीएलए इलेक्ट्रिक को 250+ लॉन्ग रेंज वर्जन के अलावा 200 स्टैंडर्ड रेंज में भी पेश किया जाएगा.
    मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट में होगी लॉन्च, अनुमानित कीमत रु.55 लाख से शुरू
  • दूसरी पीढ़ी की जीटी 4-डोर कूपे ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ पेश करेगी.
    अगली पीढ़ी की मर्सिडीज-एएमजी GT4-डोर कूपे का कैबिन आया सामने
  • 2022 में बंद होने के बाद यह लग्जरी एमपीवी भारतीय बाजार में वापसी कर रही है.
    भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च
  • पहले के केवल डीजल इंजन वाले वी-क्लास मॉडल के विपरीत, नया मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • अप्रैल में लॉन्च होने से पहले, मर्सिडीज-बेंज ने घोषणा की है कि नई सीएलए इलेक्ट्रिक को 250+ लॉन्ग रेंज वर्जन के अलावा 200 स्टैंडर्ड रेंज में भी पेश किया जाएगा.
    मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट में होगी लॉन्च, अनुमानित कीमत रु.55 लाख से शुरू
  • दूसरी पीढ़ी की जीटी 4-डोर कूपे ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ पेश करेगी.
    अगली पीढ़ी की मर्सिडीज-एएमजी GT4-डोर कूपे का कैबिन आया सामने
  • 2022 में बंद होने के बाद यह लग्जरी एमपीवी भारतीय बाजार में वापसी कर रही है.
    भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च
  • पहले के केवल डीजल इंजन वाले वी-क्लास मॉडल के विपरीत, नया मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज और ऑडी की कारें