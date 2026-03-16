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नई ऑडी A6 लॉन्ग-व्हीलबेस वैश्विक बाज़ार में हुई पेश, व्हीलबेस को 130 मिमी तक बढ़ाया गया

ऑडी के पीपीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित, नई A6L की लंबाई 5 मीटर से अधिक है और इसका व्हीलबेस 3 मीटर से अधिक है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 16, 2026

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हाइलाइट्स

  • व्हीलबेस 139 मिमी तक बढ़ाया गया
  • चार और छह सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध
  • फिलहाल केवल चीनी बाजार में उपलब्ध है

ऑडी ने वैश्विक बाजारों में नई पीढ़ी की A6 सेडान के लंबे व्हीलबेस वाले वेरिएंट को पेश किया है. नई A6L, नई A6L ई-ट्रॉन ईवी के लॉन्च के लगभग एक साल बाद आई है और शुरुआत में यह केवल चीन में FAW-ऑडी संयुक्त उद्यम के तहत बेची जाने वाली सेडान होगी.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर करेगा शुरू

Audi A6 long wheelbase 1

दिखने में, A6 लॉन्ग-व्हीलबेस काफी हद तक अपने यूरोपीय मॉडल जैसी दिखता है, बस आगे और पीछे के हिस्से में कुछ मामूली डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं. ग्रिल को नए मेटैलिक इंसर्ट के साथ एक नया मेश डिज़ाइन दिया गया है और एक नई रोशनी वाली पट्टी दो-आयामी ऑडी लोगो में मिलती है, जो खुद भी रोशनी से जगमगाता है. आगे और पीछे के बंपर में भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, और इसी के साथ आगे और पीछे के हिस्से के कॉस्मेटिक अपडेट पूरे होते हैं.

Audi A6 long wheelbase 2

साइड प्रोफाइल में, A6L अपने यूरोपीय मॉडल से लंबी है - मानक A6 की 4,999 मिमी की तुलना में 5,142 मिमी लंबी - जबकि व्हीलबेस को 139 मिमी बढ़ाकर 3066 मिमी कर दिया गया है. मानक A6 का व्हीलबेस 2972 ​​मिमी है.

Audi A6 long wheelbase 3

अंदर से, केबिन नई पीढ़ी की स्टैंडर्ड A6 के अनुरूप ही है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर तीन स्क्रीन लगी हैं - जिनमें एक खास पैसेंजर डिस्प्ले भी शामिल है, जो स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है. ऑडी का कहना है कि स्टैंडर्ड A6 की तुलना में मुख्य बदलाव रीडिजाइन की गई पिछली सीट में किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बैकरेस्ट और सीट हीटिंग फंक्शन दिया गया है. वहीं, आगे की सीटें हीटेड, वेंटिलेटेड हैं और इनमें मसाज फंक्शन के साथ-साथ पावर एडजस्टेबल सीट मेमोरी फंक्शन भी है.

Audi A6 long wheelbase 4

फीचर्स की बात करें तो, A6L में कई तरह की तकनीकें मौजूद हैं, जिनमें LiDAR सेंसर द्वारा समर्थित ADAS तकनीक, हेड-अप डिस्प्ले, हैंड्स-फ्री पार्किंग, बैंग एंड ओलुफसेन साउंड सिस्टम, चार-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और 9 ज़ोन में एम्बेडेड RGB लाइटिंग और इलेक्ट्रोक्रोमिक डिमिंग के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ शामिल हैं. एडैप्टिव एयर सस्पेंशन और रियर-व्हील स्टीयरिंग वैकल्पिक हैं.

 

इंजन विकल्पों की बात करें तो, A6L को दो ट्यूनिंग विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है: 201 bhp/340 Nm और 268 bhp/400 Nm. वहीं, टॉप वेरिएंट में अधिक शक्तिशाली टर्बो-पेट्रोल V6 इंजन (362 bhp/550 Nm) और स्टैंडर्ड तौर पर क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है.

Audi A6 long wheelbase 5

फिलहाल, A6L केवल चीनी बाजार में ही उपलब्ध है, हालांकि भारत के लग्जरी कार बाजार में लंबी व्हीलबेस वाली सेडान कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए, इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च करने पर विचार किया जा सकता है. भारत में A6 की प्रतिद्वंद्वी कारें - मर्सिडीज ई-क्लास और बीएमडब्ल्यू 5-सीरीज - दोनों ही लॉन्ग व्हीलबेस स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध हैं.

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