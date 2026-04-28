मर्सिडीज-बेंज सीएलए ईवी बनाम बीवाईडी सील: बैटरी, रेंज और प्रदर्शन की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 28, 2026
हाइलाइट्स
- मर्सिडीज सीएलए ईवी की शुरुआती कीमत रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) है
- बीवाईडी सील की शुरुआती कीमत रु.41 लाख (एक्स-शोरूम) है
- सील, सीएलए के टॉप मॉडल की तुलना में आकार में बड़ी और अधिक शक्तिशाली है
मर्सिडीज-बेंज ने हाल ही में भारत में बिल्कुल नई CLA EV लॉन्च की है, जिससे यह एंट्री-लेवल लग्जरी EV सेडान सेगमेंट में प्रवेश करने वाला पहला जर्मन लग्जरी कार ब्रांड बन गया है. रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली CLA, मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक सेडान रेंज में प्रवेश करने का नया विकल्प है, और इस कीमत पर इसे चीनी EV निर्माता BYD से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. लिमिटेड एडिशन लॉन्च एडिशन की कीमत रु.64 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
यह भी पढ़ें: भारत में मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और ई-क्लास के सेलिब्रेशन एडिशन हुए लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.62.40 लाख
BYD सील सेडान को लगभग इसी कीमत पर पेश करती है, टॉप स्पेक AWD ट्रिम की कीमत रु.53.15 लाख (एक्स-शोरूम) है, हालांकि शुरुआती कीमत काफी कम यानी रु.41 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. तो कागज़ पर इन दोनों कारों की तुलना कैसे की जाए?
डायमेंशन
|मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA ईवी
|बीवाईडी सील
|लंबाई
|4723 मिमी
|4800 मिमी
|चौड़ाई
|1855 मिमी
|1875 मिमी
|ऊंचाई
|1468 मिमी
|1460 मिमी
|व्हीलबेस
|2790 मिमी
|2920 मिमी
|कर्ब वेट
|2045-2055 किलोग्राम
|1922-2185 किलोग्राम
|बूट क्षमता
|405 लीटर
|400 लीटर
आकार की बात करें तो, BYD सील दोनों इलेक्ट्रिक सेडान में से बड़ी है, जो 77 मिमी लंबी, 20 मिमी चौड़ी और 130 मिमी लंबे व्हीलबेस पर बनी है. मर्सिडीज 8 मिमी ऊंची है और पूरी तरह से लोडेड होने पर 100 किलोग्राम से अधिक हल्की है, हालांकि बीवाईडी सीलl का एंट्री-लेवल वेरिएंट - जो कि डुअल-मोटर AWD वाला टॉप मॉडल है - उल्लेखनीय रूप से हल्का है.
पावरट्रेन
|मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA 200
|मर्सिडीज़-बेन्ज़ CLA 250+
|बीवाईडी सील स्टैंडर्ड रेंज
|बीवाईडी सील लॉन्ग रेंज
|मोटर
|सिंगल-मोटर रियर व्हील ड्राइव
|सिंगल-मोटर रियर व्हील ड्राइव
|सिंगल-मोटर रियर व्हील ड्राइव
|सिंगल-मोटर रियर व्हील ड्राइव / डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव
|पॉवर
|165 किलोवाट
|200 किलोवाट
|150 किलोवाट
|230 किलोवाट / 390 किलोवाट
|टॉर्क
|335 एनएम
|335 एनएम
|310 एनएम
|360 एनएम / 670 एनएम
|बैटरी
|58 kWh
|85 kWh
|61.44 kWh
|82.56 kWh
|रेंज
|542 किमी (WLTP)
|792 किमी (WLTP)
|510 किमी (NEDC)
|650 किमी / 580 किमी (NEDC)
|परफॉर्मेंस
|7.5 सेकंड
|6.7 सेकंड
|7.5 सेकंड
|5.9 सेकंड / 3.8 सेकंड
स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो, मर्सिडीज की तुलना में सील के एंट्री-लेवल वेरिएंट में बड़ी बैटरी मिलती है - 61.44 किलोवाट-घंटे बनाम 58 किलोवाट-घंटे. हालांकि, कागजों पर मर्सिडीज थोड़ी अधिक उपयोगी रेंज देती दिखती है, भले ही दोनों वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण मानक अलग-अलग हों.- मर्सिडीज के लिए WLTP और BYD के लिए NEDC प्रमाणित है.
एंट्री-लेवल मॉडल CLA 200 को स्टैंडर्ड रेंज BYD सील की तुलना में पावर के मामले में भी फायदा मिलता है, हालांकि सील का वजन कम होने के कारण 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने का समय दोनों के लिए समान है.
रेंज में आगे बढ़ते हुए, CLA 250+ में 85 kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जबकि सील लॉन्ग रेंज में 82.56 kWh की बैटरी है. दावा की गई रेंज भी CLA 250+ से काफी अधिक है, जो 792 किमी (WLTP) है, जबकि सील लॉन्ग रेंज की रेंज 650 किमी (NEDC) है. हालांकि, ताकत और टॉर्क के मामले में BYD बेहतर है. रियर व्हील ड्राइव की अधिकतम पावर 230 kW और टॉर्क 360 Nm है, जो CLA 250 के 200 kW और 335 Nm से अधिक है. इस स्पेसिफिकेशन में सील 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार भी तेजी से पकड़ती है.
RWD के अलावा, सील में एक सबसे महंगा AWD मॉडल भी मिलता है जो फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर की बदौलत पावर को 390 kW और 690 Nm तक बढ़ा देता है और 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4 सेकंड से भी कम समय में हासिल कर लेता है.
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