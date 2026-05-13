भारत में 1 जुलाई से BYD अपनी सभी कारों की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी

बीवाईडी इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई, 2026 से अपने यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में वृद्धि करेगी. यह वृद्धि कंपनी के मौजूदा सभी मॉडलों पर लागू होगी और मॉडल और वैरिएंट के आधार पर 1-2% तक होगी. चीनी कार निर्माता कंपनी, जिसके पास वर्तमान में चार मॉडल हैं जिनके नाम, Atto 3, eMAX 7, सील और सीलियन 7 है, कि यह मूल्य वृद्धि विदेशी मुद्रा के निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण हो रही है. मौजूदा वैश्विक संकट के बीच, भारतीय रुपया (INR) 2026 में चीनी युआन (CNY) और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है.

हालांकि, जो ग्राहक 1 जुलाई, 2026 से पहले बीवाईडी वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मौजूदा कीमतों का लाभ मिलेगा. यह लाभ केवल उन ग्राहकों के लिए मान्य है जो मई और जून 2026 में बुकिंग पूरी करते हैं और वाहन की डिलेवरी 31 जुलाई, 2026 को या उससे पहले लेते हैं. 1 जुलाई, 2026 को या उसके बाद की गई सभी बुकिंग बदलाव कीमतों के अधीन होंगी.

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फिलहाल, बीवाईडी की मॉडल रेंज में एंट्री-लेवल वेरिएंट BYD Atto 3 की कीमत रु.24.99 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगी सीलियन 7 की कीमत रु.54.90 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) भारत तय की गई हैं. कीमतों में बदलाव के बाद, इनमें रु.50,000 से लेकर रु.1 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

बीवाईडी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (ईपीवी) बिजनेस के प्रमुख राजीव चौहान ने कहा, “विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में यह बदलाव किया गया है. चुनौतीपूर्ण बाजार माहौल में भी, बीवाईडी इंडिया ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले, एडवांस, सुरक्षित और प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान देने पर केंद्रित है. हम बीवाईडी Atto 3 और बीवाईडी सीलियन 7 जैसे मॉडलों की मजबूत बाजार मांग देख रहे हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं के बीच प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.”

BYD मॉडलों की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है. कंपनी ने आखिरी बार जनवरी 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जब उसने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत बढ़ाई थी. उस समय, कंपनी ने केवल बेस मॉडल की कीमत में रु.50,000 की वृद्धि की थी. अन्य दो वेरिएंट और बाकी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं.