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BYD सीलियन 7 फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन फ्री होम चार्जर और बढ़ी हुई वारंटी के साथ हुआ लॉन्च

BYD सीलियन 7 फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन और इसके लाभ केवल पहले 1,100 ग्राहकों या 30 अप्रैल, 2026 तक की गई बुकिंग के लिए मान्य होंगे, जो भी पहले हो.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 18, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • BYD सीलियन 7 फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन की कीमत रेगुलर मॉडल के बराबर ही है
  • इसके साथ 11kW का होम चार्जर मुफ्त मिलता है और 2 साल की मुफ्त सर्विस और मेंटेनेंस भी शामिल है
  • BYD लो-वोल्टेज बैटरी (LVB) पर 8 साल/150,000 किमी की वारंटी भी दे रही है

बीवाईडी इंडिया ने इलेक्ट्रिक एसयूवी सीलियन 7 की पहली एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक नया 'फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन' लॉन्च किया है. और अधिकांश स्पेशल एडिशन के विपरीत, इसमें केवल दिखावटी बदलाव ही नहीं हैं. बीवाईडी इसके साथ एक कॉम्प्लिमेंट्री होम चार्जर, अतिरिक्त मुफ्त सर्विस और मेंटेनेंस, और बढ़़ी हुई वारंटी पेश कर रही है. हालांकि, इसे और भी आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि यह सब ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिया जा रहा है.

 

यह भी पढ़ें: बीवाईडी Atto 3 Evo हुई पेश: ऑल व्हील ड्राइव ईवी सिंगल चार्ज पर देगी 470 किमी तक की रेंज

 

फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन मॉडल दो वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा – प्रीमियम और परफॉर्मेंस – जिनकी कीमत क्रमशः रु.49.40 लाख और रु.54.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. लेकिन यह ऑफर सीमित समय के लिए है और केवल पहले 1,100 ग्राहकों या 30 अप्रैल, 2026 तक की गई बुकिंग के लिए ही मान्य होगा, जो भी पहले हो. बीवाईडी सीलियन 7 फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन की बुकिंग 17 मार्च से शुरू हो गई है, जिसके लिए रु.70,000  का टोकन शुल्क देना होगा.

BYD Sealion 7 First Annivesary Edition 1

बीवाईडी सीलियन 7 फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन के मालिकों को इंस्टॉलेशन के साथ एक 11 kW का होम चार्जर मुफ्त मिलेगा, साथ ही 2 साल की अतिरिक्त मुफ्त सर्विस और मेंटेनेंस भी मिलेगी. इसके अलावा, बीवाईडी लो-वोल्टेज बैटरी (LVB) पर 8 साल/150,000 किमी की वारंटी दे रही है, जबकि सामान्य वैरिएंट पर 6 साल/150,000 किमी की वारंटी मिलती है. LVB इलेक्ट्रिक एसयूवी के सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देती है और यह मुख्य 82.6 kWh हाई-वोल्टेज LFP यूनिट से अलग है जो ड्राइवट्रेन को चलाती है. ड्राइवट्रेन पर वारंटी हमेशा की तरह 8 साल/160,000 किमी की है.

 

अब दोनों वैरिएंट के लिए बैटरी का आकार मानक है. अंतर सिंगल-मोटर RWD और डुअल-मोटर AWD में है. पहले वाला 331 bhp की शक्ति ताकत बनाता है, जबकि दूसरा 520 bhp की शक्ति और लगभग 700 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. RWD की रेंज 567 किमी है, जबकि AWD वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 540 किमी की रेंज देता है.

BYD Sealion 7 First Annivesary Edition 3

देखने में या फीचर्स और आराम के मामले में ज्यादा कुछ नहीं बदला है.

 

फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन में एकमात्र दिखने में बदलाव एक खास ताहिती ब्लू कैबिन कलर थीम का परिचय है. समुद्र से प्रेरित कैबिन डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और फीचर्स की सूची भी अपरिवर्तित है, जिसमें 15.6 इंच का रोटेटिंग टचस्क्रीन, क्विल्टेड नैप्पा लेदर सीटें और इलेक्ट्रिक सनशेड के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ शामिल हैं. आपको 12 डायनाडियो स्पीकर, वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, साथ ही 50W का वायरलेस फोन चार्जर भी मिलता है.

 

BYD सीलियन 7 को हाल ही में कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में प्रीमियम ईवी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है.

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