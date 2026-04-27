ऑटो चाइना 2026 में नई पीढ़ी की BYD Atto 3 इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई पेश

बीवाईडी ने चल रहे ऑटो चाइना (बीजिंग ऑटो शो) 2026 में Atto 3 इलेक्ट्रिक एसयूवी की अगली पीढ़ी को पेश किया है. Atto 3 का यह नई वैरिएंट अपडेटेड Atto 3 EVO के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद आया है. एसयूवी का आकार बढ़ा दिया गया है, यह 600 किमी से अधिक की रेंज देती है और इसमें BYD की नई फ्लैश चार्जिंग क्षमताएं शामिल हैं.

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अगली पीढ़ी की BYD Atto 3: डिज़ाइन

स्टाइलिंग की बात करें तो, नई Atto 3 अपने पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर डिज़ाइन के साथ सामने आई है. इसमें कई एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे कि बंद ग्रिल के दोनों ओर लगे आकर्षक हेडलाइट्स, चिकनी बॉडी लाइन्स और किनारे से किनारे तक फैली रियर लाइटबार आदि. आगे की तरफ, परिचित लाइटिंग और ग्रिल के साथ एक नया बम्पर, अधिक तराशा हुआ बोनट और पहियों के आर्च पर अधिक उभरी हुई कंटूरिंग वाले नए डिज़ाइन के फ्रंट फेंडर्स दिए गए हैं.

साइड से देखने पर, नई Atto 3 में नया ग्लासहाउस, हेडलाइट से लेकर पीछे तक फैली हुई ऊंची शोल्डर लाइन और अधिक उभरा हुआ रियर हंच मिलता है. एसयूवी अपने पिछले मॉडल के कूपे जैसे डिजाइन से हटकर अधिक सपाट रूफलाइन और अधिक सीधा टेलगेट लेकर आई है. पीछे की तरफ, किनारे से किनारे तक फैली लाइटबार टेललैंप को अधिक चौकोर डिजाइन दिया गया है.

आकार की बात करें तो, BYD का कहना है कि नई Atto 3 की लंबाई 4665 मिमी, चौड़ाई 1895 मिमी और ऊंचाई 1675 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2770 मिमी है. इससे यह 210 मिमी लंबी, 20 मिमी चौड़ी और 60 मिमी ऊंची हो गई है, साथ ही व्हीलबेस में 50 मिमी की वृद्धि हुई है.

अगली पीढ़ी की BYD Atto 3: कैबिन

कैबिन के अंदरूनी हिस्से में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, हालांकि मूल लेआउट अपरिवर्तित है. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वेंट सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में लगे हुए हैं और इसके ठीक ऊपर एक बड़ी टचस्क्रीन दी गई है. ड्राइवर को नए डिज़ाइन वाले 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. को-पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में एक खुला स्टोरेज कंपार्टमेंट बनाया गया है, जबकि ऊपरी और निचले डैशबोर्ड सेक्शन के बीच छिपी हुई एम्बिएंट लाइटिंग मौजूद है.

इसमें मसाज फंक्शन के साथ पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ, फ्रंट पैसेंजर के लिए पावर से चलने वाला फुटरेस्ट, 256 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 16 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, पावर से चलने वाला टेलगेट, लिडार-आधारित ADAS तकनीक और भी बहुत कुछ जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

अगली-पीढ़ी की BYD Atto 3: पॉवरट्रेन

अब बात करते हैं ड्राइविंग की, नई Atto 3 केवल रियर-व्हील ड्राइव स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है, जिसमें बॉडीशेल के नीचे 57.5 kWh या 68.5 kWh की बैटरी दी गई है. पहली बैटरी 200 kW की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है और CLTC के अनुसार 540 किमी तक की रेंज देती है, जबकि दूसरी बैटरी अधिक शक्तिशाली 230 kW की मोटर से लैस है और रेंज को 630 किमी तक बढ़ा देती है. नई Atto 3 BYD की फ्लैश चार्ज तकनीक को भी सपोर्ट करती है, जिससे SUV को 10 मिनट से भी कम समय में 10 से 97% तक चार्ज किया जा सकता है.