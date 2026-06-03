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टाटा मोटर्स अपनी पहली अविन्या EV के लिए CJLR के फ्रीलेंडर प्लेटफॉर्म का करेगा उपयोग

टाटा ने बताया है कि उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 'अविन्या' फ़ैमिली का पहला मॉडल 2027 में तमिलनाडु में उसके नए प्लांट से लॉन्च किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 3, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टाटा मोटर्स ने शुरू में अविन्या EVs के लिए JLR के EMA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी
  • अविन्या का पहला मॉडल 'CJLR द्वारा तैयार किए गए फ्रीलेंडर प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा'
  • अविन्या रेंज की बिक्री मौजूदा टाटा शोरूम से अलग एक नेटवर्क के ज़रिए की जाएगी

JLR नहीं, बल्कि CJLR – टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली अविन्या रेंज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए एक अहम प्लेटफ़ॉर्म सोर्सिंग में बदलाव किया है. 2023 में टाटा मोटर्स ने अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मॉडल्स की घोषणा की थी, जिन्हें ‘अविन्या’ नाम से बेचा जाएगा और जिन्हें जगुआर लैंडरोवर के इलेक्ट्रिक माड्यूलर आर्केटेक्चर (EMA) पर डेवलप किया जाएगा; लेकिन अब, यह भारतीय कार निर्माता कंपनी एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है जिसे चीनी कार निर्माता कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल को0. लि0. के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. चेरी, जो चीन में JLR की पार्टनर (CJLR) है, टाटा मोटर्स को अविन्या ईी लाइन के लिए उस प्लेटफ़ॉर्म की सप्लाई करेगी जिसका इस्तेमाल नई फ्रीलेंडर SUV के लिए किया जाता है.

 

टाटा ने CJLR प्लेटफॉर्म अपनाने पर बयान जारी किया

कार एंड बाइक को भेजे गए एक ईमेल जवाब में, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि अविन्या के पहले मॉडल के लिए CJLR के फ्रीलेंडर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. यह मॉडल 2027 में बाज़ार में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने यह भी बताया कि यह नई अविन्या ईवी, तामिल नाडू में स्थित टाटा के नए प्लांट में बनाई जाएगी.

tata motors to use chery platform developed for new jlr freelander for avinya products carandbike 4

चेरी द्वारा सह-विकसित नई Freelander 8 अप्रैल 2026 में पेश की गई.

 

"2027 में भारत में लॉन्च होने वाली पहली अविन्या कार, CJLR द्वारा तैयार किए गए फ्रीलेंडर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी. इसे तमिलनाडु के पानापक्कम में हाल ही में शुरू की गई, अत्याधुनिक TMPV - JLR मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाएगा. टाटा के बयान में कहा गया है, 'यह अविन्या के लिए एक शानदार लग्ज़री EV अनुभव देने के लिए, नए ज़माने की पूरी तकनीकी प्रगति और मज़बूत इंजीनियरिंग बुनियाद को एक साथ लाती है.'"

 

CJLR के फ्रीलेंडर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लाभ

Chery के E0X प्लेटफ़ॉर्म पर बनी नई फ्रीलेंडर, 800-वोल्ट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है, जिससे यह बहुत तेज़ी से चार्ज हो पाती है. CJLR ने नई फ्रीलेंडर EV के लिए 6C की पीक चार्ज रेट का दावा किया है, जो 350 kW तक की DC फ़ास्ट-चार्जिंग ले सकती है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सफारी EV टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की संभावना

 

इसके अलावा, फ्रीलेंडर प्लेटफ़ॉर्म न केवल एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लगाने की सुविधा देता है, बल्कि इसमें प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर EV पावरट्रेन भी लगाए जा सकते हैं.

tata motors to use chery platform developed for new jlr freelander for avinya products carandbike 3

CJLR का E0X प्लेटफ़ॉर्म PHEV और रेंज-एक्सटेंडर पावरट्रेन को भी सपोर्ट कर सकता है.

 

टाटा मोटर्स का पहली अविन्या मॉडल एक SUV होने की उम्मीद है, जो अविन्या X कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी. फ्रीलेंडर प्लेटफ़ॉर्म टाटा के लिए एकदम सही है, क्योंकि इस पर पाँच मीटर से ज़्यादा लंबी SUV बनाई जा सकती है, और साथ ही यह अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग और पावरट्रेन में फ़्लेक्सिबिलिटी के फ़ायदे भी देता है. और यह एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है, जिसके आधार पर दूसरे सेगमेंट के लिए आने वाले अविन्या मॉडल भी बनाए जाने की उम्मीद है; टाटा ने अपने बयान में इस बात का संकेत भी दिया है.


“अविन्या को अगली पीढ़ी के EV पोर्टफोलियो के लिए एक ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड के तौर पर विकसित किया जा रहा है. यह पोर्टफोलियो कई स्केलेबल प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर पर आधारित होगा, और साथ ही टाटा मोटर्स की डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन क्षमताओं पर भी निर्भर करेगा. JLR और उसके पार्टनर्स के साथ हमारा सहयोग हमारी ग्लोबल प्रीमियम EV यात्रा का एक अहम स्तंभ साबित होगा, क्योंकि हम अविन्या पोर्टफोलियो का विस्तार अलग-अलग सेगमेंट और भौगोलिक क्षेत्रों में कर रहे हैं,” बयान में आगे कहा गया है.

Tata Avinya India Launch End Of CY 26 carandbike

पहली अविन्या EV के पाँच मीटर लंबी SUV होने की उम्मीद है

 

टाटा की अविन्या ईवी: अब तक हमें क्या पता है

अब तक की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड टाटा पैसेंजर गाड़ी, भारतीय कार निर्माता की रु.40 लाख वाले मार्केट में एंट्री कराएगी. टाटा ने पहले बताया था कि पहली अविन्या 2026 के आखिर तक लॉन्च होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि अविन्या का वर्ल्ड प्रीमियर 2027 ऑटो एक्सपो में होगा.

 

टाटा ने पहले भी कहा है कि अविन्या EVs को एक नई रिटेल चेन के ज़रिए बेचा जाएगा, जो टाटा की मौजूदा डीलरशिप से अलग होगी. कंपनी एक ‘हाइब्रिड’ सेल्स मॉडल पर भी विचार कर रही है, जिसमें ग्राहक अगर किसी फ़िज़िकल स्टोर पर नहीं जाना चाहते, तो वे अविन्या EVs को ऑनलाइन भी कॉन्फ़िगर करके खरीद सकते हैं.

 

अविन्या X के सिंगल और डुअल-मोटर ऑप्शन में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसमें डुअल-मोटर वाला ऑप्शन 500 bhp से ज़्यादा ताकत देगा. बैटरी के ऑप्शन 70 kWh से 90 kWh की रेंज में होने की संभावना है, और जहाँ टाटा भविष्य में Agratas के भारत स्थित प्लांट से बैटरी सेल लेने की योजना बना रही है, वहीं पहली अविन्या में विदेश से मंगाए गए बैटरी सेल इस्तेमाल होने की संभावना है.

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