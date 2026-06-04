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2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा रु.19.72 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

अपडेटेड डीज़ल MPV को डिज़ाइन में बदलाव, नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम कलर्स, और कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स मिले हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सबसे महंगे वैरिएंट्स में अब वायरलेस चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी
  • इसके बाहरी हिस्से को अब ज़्यादा क्रोम वाला लुक दिया गया है
  • इसकी कीमतें रु.19.72 लाख से लेकर रु.26.63 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं

लंबे समय से चली आ रही टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट किया गया है, जिसकी कीमतें रु.19.72 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. टोयोटा की यह भरोसेमंद पैसेंजर गाड़ी अपने जाने-पहचाने 2.4-लीटर डीज़ल इंजन को बरकरार रखती है, लेकिन इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए इसमें स्टाइलिंग अपडेट और कुछ नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा ने भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया

वैरिएंटकीमत (7-सीटर)कीमत (8-सीटर)
GX/ GX फ्लीटरु.19.72 लाखरु.19.77 लाख
GX+रु.21.15 लाखरु.21.20 लाख
VXरु.24.93 लाखरु.24.98 लाख
ZXरु.26.63 लाख---
2026 Toyota Innova Crysta

बाहर से देखने पर, क्रिस्टा के बम्पर और ग्रिल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका लुक ज़्यादा क्रोम वाला हो गया है. ग्रिल का मूल आकार तो वही है, लेकिन अब इसके चारों ओर मोटे ब्रश-क्रोम की पट्टी और क्रोम से बनी तीन आड़ी पट्टियाँ हैं. ग्रिल और नीचे के एयर इनटेक को अलग करने वाला हिस्सा, जो पहले बॉडी के रंग का होता था, अब काले रंग का है; साथ ही, फॉग लैंप के चारों ओर लगी क्रोम की पट्टी में भी बदलाव किया गया है. इसी तरह, पीछे के बम्पर के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और उसमें नई तरह की सजावटी पट्टियाँ लगाई गई हैं.

2026 Toyota Innova Crysta 1

कैबिन की बात करें तो टोयोटा का कहना है कि अब इसके कैबिन में हल्के रंग के नकली लकड़ी के ट्रिम इंसर्ट, नए कॉपर एक्सेंट और ऊंचे वेरिएंट्स में डुअल-टोन ब्लैक और हेज़ल ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है. फीचर्स के मामले में, सबसे महंगे VX और ZX ट्रिम्स में अब वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलता है, जबकि ZX ट्रिम्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी जोड़ा गया है. TPMS का रीडआउट सेंटर कंसोल पर नीचे की तरफ, Eco और Power ड्राइव मोड स्विच के पास लगा है. पहले की तरह ही, सबसे महंगे वैरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में दूसरी रो में बेंच सीट या कैप्टन सीट का ऑप्शन चुना जा सकता है. सबसे महंगे ZX ट्रिम में कैप्टन सीट स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है.

2026 Toyota Innova Crysta 3

पावरट्रेन की बात करें तो, 2.4-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो अभी भी केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है. यह डीज़ल इंजन 148 bhp की ताकत और 343 Nm का टॉर्क बनाता है. टोयोटा का दावा है कि इसका माइलेज 15 kmpl तक है.

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