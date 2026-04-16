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एक्सक्लूसिव: BYD इंडिया 1 मई से कारों की कीमतें बढ़ाएगी

बीवाईडी वाहनों की कीमतों में 2 से 3% की वृद्धि होगी और यह वृद्धि 1 मई, 2026 से प्रभावी होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • BYD अपने सभी मॉडलों की कीमतों में वृद्धि करेगी
  • यह मूल्य वृद्धि 2 से 3% के बीच होगी
  • यह कीमत में बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण है

अगर आप BYD कार खरीदने की सोच रहे थे, तो बेहतर होगा कि आप इसे जल्द से जल्द खरीद लें. क्योंकि 1 मई से कंपनी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. जानकार सूत्रों ने कार एंड बाइक को बताया है कि बढ़ती लागत के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. बीवाईडी वाहनों की कीमतों में 2 से 3% की वृद्धि होगी और यह वृद्धि 1 मई, 2026 से लागू होगी.

BYD e MAX 7 25

वर्तमान में, बीवाईडी भारत में चार बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) बेचती है, जिसमें Atto 3 एसयूवी, eMax7 एमपीवी, सील एक्जीक्यूटिव सेडान और सीलियन 7 प्रीमियम एसयूवी शामिल है. इस रेंज के एंट्री-लेवल बीवाईडी Atto 3 की कीमत रु.24.99 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगी सीलियन 7 की कीमत रु.54.90 लाख है (सभी कीमतें भारत में एक्स-शोरूम हैं).

मॉडलवर्तमान कीमत बढ़ी हुई कीमत की उम्मीदअंतर
बीवाईडी Atto 3 रु.24.99 लाख से रु.33.99 लाखरु.25.50 लाख से रु.35 लाखरु.50,000 to रु.1 लाख
बीवाईडी eMAX 7रु.26.90 लाख से रु.29.90लाखरु.27.50 लाख से रु.30.80 लाखरु.54,000 से रु. 90,000
बीवाईडी Sealरु.41 लाख से रु.53.15 लाखरु.41.8 लाख से रु.54.7 लाखरु.82,000 से Rs. 1.52 लाख
बीवाईडी सीलियन 7रु.49.40 लाख से रु.54.90 लाखरु.50.4 लाख से रु.56.6 लाख रु.99,000 से रु.1.65 लाख
BYD Seal Image 4

BYD ने आखिरी बार जनवरी 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जब उसने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत बढ़ाई थी. तब भी, कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के बेस मॉडल की कीमत में केवल रु.50,000 की वृद्धि की थी. अन्य दो वेरिएंट और बाकी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं.

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  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी सियाज़,
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