एक्सक्लूसिव: BYD इंडिया 1 मई से कारों की कीमतें बढ़ाएगी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 16, 2026
हाइलाइट्स
- BYD अपने सभी मॉडलों की कीमतों में वृद्धि करेगी
- यह मूल्य वृद्धि 2 से 3% के बीच होगी
- यह कीमत में बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण है
अगर आप BYD कार खरीदने की सोच रहे थे, तो बेहतर होगा कि आप इसे जल्द से जल्द खरीद लें. क्योंकि 1 मई से कंपनी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. जानकार सूत्रों ने कार एंड बाइक को बताया है कि बढ़ती लागत के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. बीवाईडी वाहनों की कीमतों में 2 से 3% की वृद्धि होगी और यह वृद्धि 1 मई, 2026 से लागू होगी.
वर्तमान में, बीवाईडी भारत में चार बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) बेचती है, जिसमें Atto 3 एसयूवी, eMax7 एमपीवी, सील एक्जीक्यूटिव सेडान और सीलियन 7 प्रीमियम एसयूवी शामिल है. इस रेंज के एंट्री-लेवल बीवाईडी Atto 3 की कीमत रु.24.99 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगी सीलियन 7 की कीमत रु.54.90 लाख है (सभी कीमतें भारत में एक्स-शोरूम हैं).
|मॉडल
|वर्तमान कीमत
|बढ़ी हुई कीमत की उम्मीद
|अंतर
|बीवाईडी Atto 3
|रु.24.99 लाख से रु.33.99 लाख
|रु.25.50 लाख से रु.35 लाख
|रु.50,000 to रु.1 लाख
|बीवाईडी eMAX 7
|रु.26.90 लाख से रु.29.90लाख
|रु.27.50 लाख से रु.30.80 लाख
|रु.54,000 से रु. 90,000
|बीवाईडी Seal
|रु.41 लाख से रु.53.15 लाख
|रु.41.8 लाख से रु.54.7 लाख
|रु.82,000 से Rs. 1.52 लाख
|बीवाईडी सीलियन 7
|रु.49.40 लाख से रु.54.90 लाख
|रु.50.4 लाख से रु.56.6 लाख
|रु.99,000 से रु.1.65 लाख
BYD ने आखिरी बार जनवरी 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जब उसने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत बढ़ाई थी. तब भी, कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के बेस मॉडल की कीमत में केवल रु.50,000 की वृद्धि की थी. अन्य दो वेरिएंट और बाकी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं.
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अपकमिंग कार्स
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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