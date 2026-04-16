एक्सक्लूसिव: BYD इंडिया 1 मई से कारों की कीमतें बढ़ाएगी

अगर आप BYD कार खरीदने की सोच रहे थे, तो बेहतर होगा कि आप इसे जल्द से जल्द खरीद लें. क्योंकि 1 मई से कंपनी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. जानकार सूत्रों ने कार एंड बाइक को बताया है कि बढ़ती लागत के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. बीवाईडी वाहनों की कीमतों में 2 से 3% की वृद्धि होगी और यह वृद्धि 1 मई, 2026 से लागू होगी.

वर्तमान में, बीवाईडी भारत में चार बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) बेचती है, जिसमें Atto 3 एसयूवी, eMax7 एमपीवी, सील एक्जीक्यूटिव सेडान और सीलियन 7 प्रीमियम एसयूवी शामिल है. इस रेंज के एंट्री-लेवल बीवाईडी Atto 3 की कीमत रु.24.99 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगी सीलियन 7 की कीमत रु.54.90 लाख है (सभी कीमतें भारत में एक्स-शोरूम हैं).

मॉडल वर्तमान कीमत बढ़ी हुई कीमत की उम्मीद अंतर बीवाईडी Atto 3 रु.24.99 लाख से रु.33.99 लाख रु.25.50 लाख से रु.35 लाख रु.50,000 to रु.1 लाख बीवाईडी eMAX 7 रु.26.90 लाख से रु.29.90लाख रु.27.50 लाख से रु.30.80 लाख रु.54,000 से रु. 90,000 बीवाईडी Seal रु.41 लाख से रु.53.15 लाख रु.41.8 लाख से रु.54.7 लाख रु.82,000 से Rs. 1.52 लाख बीवाईडी सीलियन 7 रु.49.40 लाख से रु.54.90 लाख रु.50.4 लाख से रु.56.6 लाख रु.99,000 से रु.1.65 लाख

BYD ने आखिरी बार जनवरी 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जब उसने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत बढ़ाई थी. तब भी, कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के बेस मॉडल की कीमत में केवल रु.50,000 की वृद्धि की थी. अन्य दो वेरिएंट और बाकी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं.