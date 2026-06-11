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स्कोडा कोडियाक RS भारत में 22 जून को होगी लॉन्च

यह पहली बार है जब चेक ब्रांड भारत में RS-बैज वाली SUV पेश करेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 11, 2026

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हाइलाइट्स

  • बुकिंग 22 जून, 2026 को शुरू होगी
  • कोडियाक RS में ऑक्टेविया RS वाला ही इंजन मिलेगा
  • इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा

स्कोडा 22 जून, 2026 को भारत में कोडियाक RS लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह देश में चेक ब्रांड की पहली RS-बैज वाली SUV होगी। लिमिटेड संख्या में लाई जाने वाली कोडियाक का यह परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन, ऑक्टेविया RS वाला 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करेगा. ऑक्टेविया RS के भी इस साल के आखिर में भारत के लिए दूसरे अलॉटमेंट के तहत वापस आने की उम्मीद है. इसकी बुकिंग 22 जून से शुरू होगी.

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