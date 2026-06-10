हरियाणा ने नए हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में EV चार्जर लगाना अनिवार्य किया

हरियाणा सरकार ने हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में EV चार्जर लगाना ज़रूरी करने के लिए राज्य के बिल्डिंग कोड को अपडेट किया है. नया कोड, जो नए और रेनोवेट किए गए कॉम्प्लेक्स पर लागू होगा, बिल्डिंग के कॉमन पार्किंग एरिया में EV चार्जर लगाने और सभी पार्किंग स्लॉट में पर्सनल चार्जर लगाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाता है। यह कोड शेयर्ड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के "फ्लोर एरिया रेश्यो" से भी अलग करता है.

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कमर्शियल जगहों पर हर 3 स्लॉट के लिए 1 EV चार्जर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हर 5 स्लॉट के लिए 1 चार्जर

लेटेस्ट बिल्डिंग कोड के अनुसार, 10 या उससे ज़्यादा तय पार्किंग स्लॉट वाली सभी नई या रेनोवेट की गई रिहायशी इमारतों में हर पाँच पार्किंग स्लॉट के लिए एक EV चार्जर की सुविधा होनी चाहिए. कोड में यह भी कहा गया है कि ज़रूरी फ़ायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए, अंडरग्राउंड और स्टैक्ड पार्किंग में भी चार्जर लगाए जा सकते हैं. साथ ही, कोड के तहत रिहायशी कॉम्प्लेक्स में सभी चार्जिंग स्पॉट पर पर्सनल चार्जर लगाने के लिए ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर और कंड्यूट की सुविधा होना भी ज़रूरी है.

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में, सभी नए या रेनोवेट किए गए कॉम्प्लेक्स में हर तीन पार्किंग स्पॉट के लिए एक EV चार्जर की सुविधा होनी चाहिए. यह शर्त तब लागू होगी जब कॉम्प्लेक्स में कम से कम 10 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह तय की गई हो.

मौजूदा रिहायशी इमारतों के लिए चार्जिंग

यह कोड मौजूदा रिहायशी इमारतों पर भी लागू होता है, जिससे व्यक्तिगत मालिक अपने निजी EV चार्जर लगवा सकते हैं, बशर्ते वे बिजली और आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करें और फायर डिपार्टमेंट तथा DISCOM से सर्टिफिकेशन प्राप्त करें.