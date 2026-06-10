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हरियाणा ने नए हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में EV चार्जर लगाना अनिवार्य किया

अपडेटेड बिल्डिंग कोड के तहत, 10 से ज़्यादा पार्किंग स्लॉट वाले सभी नए या रेनोवेट किए गए हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में EV चार्जर लगाना ज़रूरी कर दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 10 से ज़्यादा पार्किंग स्लॉट वाली नई या रेनोवेट की गई बिल्डिंग्स में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देना ज़रूरी होगा
  • रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हर 5 पार्किंग स्पॉट के लिए 1 EV चार्जर होना चाहिए
  • कोड के तहत बेसमेंट और स्टैक्ड पार्किंग में चार्जर लगाने की इजाज़त है

हरियाणा सरकार ने हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में EV चार्जर लगाना ज़रूरी करने के लिए राज्य के बिल्डिंग कोड को अपडेट किया है. नया कोड, जो नए और रेनोवेट किए गए कॉम्प्लेक्स पर लागू होगा, बिल्डिंग के कॉमन पार्किंग एरिया में EV चार्जर लगाने और सभी पार्किंग स्लॉट में पर्सनल चार्जर लगाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाता है। यह कोड शेयर्ड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के "फ्लोर एरिया रेश्यो" से भी अलग करता है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा टियागो ईवी का रिव्यू: छोटी ईवी में बड़े सुधार

 

कमर्शियल जगहों पर हर 3 स्लॉट के लिए 1 EV चार्जर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हर 5 स्लॉट के लिए 1 चार्जर

लेटेस्ट बिल्डिंग कोड के अनुसार, 10 या उससे ज़्यादा तय पार्किंग स्लॉट वाली सभी नई या रेनोवेट की गई रिहायशी इमारतों में हर पाँच पार्किंग स्लॉट के लिए एक EV चार्जर की सुविधा होनी चाहिए. कोड में यह भी कहा गया है कि ज़रूरी फ़ायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए, अंडरग्राउंड और स्टैक्ड पार्किंग में भी चार्जर लगाए जा सकते हैं. साथ ही, कोड के तहत रिहायशी कॉम्प्लेक्स में सभी चार्जिंग स्पॉट पर पर्सनल चार्जर लगाने के लिए ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर और कंड्यूट की सुविधा होना भी ज़रूरी है.

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कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में, सभी नए या रेनोवेट किए गए कॉम्प्लेक्स में हर तीन पार्किंग स्पॉट के लिए एक EV चार्जर की सुविधा होनी चाहिए. यह शर्त तब लागू होगी जब कॉम्प्लेक्स में कम से कम 10 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह तय की गई हो.

 

मौजूदा रिहायशी इमारतों के लिए चार्जिंग

यह कोड मौजूदा रिहायशी इमारतों पर भी लागू होता है, जिससे व्यक्तिगत मालिक अपने निजी EV चार्जर लगवा सकते हैं, बशर्ते वे बिजली और आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करें और फायर डिपार्टमेंट तथा DISCOM से सर्टिफिकेशन प्राप्त करें.

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  • यूज़्ड 2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 70,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.59 लाख
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  • यूज़्ड 2019 जीप कम्पास,
    2019 जीप कम्पास
    Limited Plus | 49,470 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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    ₹ 23,268/माह emi
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  • यूज़्ड 2017 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा,
    2017 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    2.7 GX 7-Seater BS IV | 29,760 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2024 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 797 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Sigma | 19,383 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2022 किया कैरेंस,
    2022 किया कैरेंस
    Luxury Plus 1.4 7 STR | 53,753 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
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  • यूज़्ड 2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर,
    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर
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    2021 ह्युंडई क्रेटा
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  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2015 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI 1.0 | 22,124 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.55 लाख
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