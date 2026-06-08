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2026 टाटा टियागो ईवी का रिव्यू: छोटी ईवी में बड़े सुधार

2026 टाटा टियागो EV में बेहतर डिज़ाइन, रु.10 लाख से कम कीमत में सेगमेंट के पहले फ़ीचर्स और असल दुनिया में बेहतर रेंज मिलने का वादा किया गया है. लेकिन क्या यह वादे पूरे करती है?
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 8, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 टाटा टियागो का लुक नया है, इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी है
  • इसमें वही 19.2 kWh और 24 kWh बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यह तेज़ चार्जिंग को सपोर्ट करती है
  • टियागो EV को BaaS प्रोग्राम के तहत भी पेश किया जा रहा है

टाटा टियागो ईवी को ईवी मार्केट में एंट्री करने के एक किफायती तरीके के तौर पर पेश किया गया था. इसमें दिखावे के बजाय काम की चीज़ थी. यह देखने में लगभग स्टैंडर्ड टियागो जैसी ही थी, इसमें ज़रूरी फ़ीचर्स थे और यह रोज़ाना शहर में आने-जाने के लिए काफ़ी रेंज देती थी. लेकिन मार्केट बदल गया है. अब खरीदार सिर्फ़ 'वैल्यू' से ज़्यादा कुछ चाहते हैं. वे अलग स्टाइल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़ीचर्स से भरपूर कैबिन फीचर्स और कभी-कभार शहर से बाहर की यात्रा आराम से करने के लिए काफ़ी रेंज की उम्मीद करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा टियागो और टियागो iCNG रिव्यू: बजट हैचबैक जो देती है प्रीमियम एहसास

 

यह रु.10 लाख से कम कीमत में बेहतर डिज़ाइन और सेगमेंट फर्स्ट फ़ीचर्स का वादा करती है. साथ ही, समय के साथ हुए अपडेट्स की वजह से अब यह मुंबई-पुणे जैसी यात्राओं के लिए काफ़ी रेंज भी देती है. तो, क्या टियागो ईवी सच में इन वादों पर खरी उतरती है? आइये जानते हैं.

 

डिज़ाइन और स्टाइल

Tata Tiago ev web 1

जब टाटा मोटर्स ने पहली बार नई टियागो ईवी को दिखाया, तो मेरे मन में सबसे पहले यही बात आई – "यह क्या अजीब चीज़ है?" और ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर इसके डिज़ाइन को लेकर मीम्स और मज़ाकिया कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी. लेकिन लॉन्च के समय कार को असल में देखने के बाद मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया. हाँ, यह थोड़ी अजीब और हटकर ज़रूर है, लेकिन इसे बिल्कुल भी खराब नहीं कहा जा सकता. और मुझे यह बात अच्छी लगी कि अब ईवी और पेट्रोल टियागो के लुक में साफ़ फ़र्क नज़र आता है.

Tata Tiago ev web 12

मुझे यह बात भी अच्छी लगी कि टाटा ने सामने की तरफ कनेक्टेड लाइट बार नहीं दिया है, बल्कि LED हेडलैम्प और LED DRLs लगाए हैं, जो काफी अच्छे लगते हैं. लेकिन इसमें फॉग लाइट्स नहीं हैं, और दुख की बात है कि पीछे का डिज़ाइन बनाते समय कंपनी ने टेललाइट्स को आपस में जोड़ने वाले ट्रेंड को अपना लिया है. हालांकि, यहाँ असल में कोई लाइट बार नहीं है.

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अब, डिज़ाइन तो हर किसी की अपनी पसंद की बात है, इसलिए मैं इस मामले में टाटा को थोड़ी छूट देने को तैयार हूँ. लेकिन, जिस बात को सही ठहराना मुश्किल है, वह है सबसे महंगी टियागो ईवी में भी अलॉय व्हील्स का न होना. पेट्रोल वर्जन में तो ये मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ़ 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जिन पर डुअल-टोन व्हील कवर्स लगे होते हैं—जिन्हें टाटा 'हाइपरस्टाइल व्हील्स' कहती है. सच कहूँ तो, ये देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन सबसे महंगे वैरिएंट में अलॉय व्हील्स तो होने ही चाहिए थे.

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टियागो रेंज में नए रंग भी शामिल किए गए हैं, और मुझे 'सोबो सर्ज' (Sobo Surge) काफी पसंद आया. लेकिन इसके अलावा दो और रंग भी हैं - पेस्टल ग्रीन 'देहरादून ड्यू' (Dehradun Dew) और हल्के नीले रंग का 'पैंगोंग पल्स' (Pangong Pulse)। इनमें से पहला वाला रंग सिर्फ टियागो EV के लिए ही है.

 

 कैबिन और इंटिरियर

Tata Tiago ev web 18

मुझे टाटा का कैबिन में किया गया बदलाव पसंद आया. इसे नए रंगों, नए ट्रिम और नए मटीरियल के साथ पूरी तरह से नया रूप दिया गया है. कैबिन का हल्का रंग इसे हवादार बनाता है, और टाटा ने अंदर के पैनल के लिए काफी हद तक रीसाइकिल किए गए मटीरियल का इस्तेमाल किया है, जो सस्टेनेबिलिटी का एहसास कराते हैं. डैशबोर्ड और दरवाजों पर इस्तेमाल किए गए फैब्रिक पैनल नई टियागो रेंज की मेरी पसंदीदा चीजों में से एक हैं, और इसके साथ आपको मैचिंग फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री भी मिलती है जो काफी अच्छी लगती है. अल्ट्रोज़ की तरह, यहाँ भी टाटा ने जांघों के नीचे सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा कुशनिंग दी है, जो एक बढ़िया बात है.

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डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल का डिज़ाइन भी बदल गया है, और अब आपको एक साफ़-सुथरा, मिनिमलिस्टिक लुक मिलता है. पिछली बार जब टियागो ईवी को अपडेट किया गया था, तब टाटा ने इसमें 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन जोड़ी थी, लेकिन अब आपको iRA कनेक्टेड कार टेक समेत और भी कई फ़ीचर्स मिलते हैं. इनमें ड्राइविंग स्कोर, लोकेशन ट्रैकिंग, जियोफ़ेंसिंग और रिमोट ऑपरेशन जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. डिस्प्ले अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है, जो एक ऐसी सुविधा है जो मुझे पसंद है.

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टाटा एक नया आइलैंड-स्टाइल ड्राइवर क्लस्टर भी दे रही है जिसमें डिजिटल स्क्रीन है. इसका लेआउट तो अच्छा और जानकारी देने वाला है, लेकिन मुझे यह यूनिट पसंद नहीं आई; यह थोड़ी छोटी है और ऐसी लगती है जैसे इसे बाद में जोड़ा गया हो.

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आपको सेंटर कंसोल पर दो फ़ोन ट्रे भी दिखेंगी, लेकिन उनमें से कोई भी वायरलेस चार्जर का काम नहीं करता है. अजीब बात है कि यह फ़ीचर सिर्फ़ पेट्रोल मॉडल के लिए है. चूंकि दोनों वर्जन का कंसोल डिज़ाइन एक जैसा है, इसलिए EV में सिर्फ़ स्टोरेज पैड मिलते हैं. मेरे हिसाब से यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी कारों में वायरलेस चार्जर ज़्यादा पसंद नहीं हैं. मुझे जो बात अच्छी लगी, वह है दो टाइप-सी पोर्ट, जिनमें से एक 65W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. टियागो ईवी में विंडो कंट्रोल के लिए नए टॉगल-स्टाइल बटन भी दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं.

Tata Tiago ev web Collage

पीछे की सीटें ठीक-ठाक हैं, लेकिन इनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट या सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है. अब इसमें पीछे AC वेंट्स भी दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात है. हालांकि, पीछे बैठने वालों के लिए अभी भी USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है. अजीब बात है कि यह फ़ीचर सिर्फ़ पेट्रोल मॉडल में ही मिलता है, जिसमें पीछे की तरफ़ 65W का टाइप-C पोर्ट दिया गया है. आम तौर पर टाटा की दूसरी ईवी में उनके पेट्रोल वर्जन के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं; लेकिन टियागो के मामले में ऐसा नहीं है, और यह बात थोड़ी हैरान करने वाली है.

 

सुरक्षा

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2026 टियागो ईवी में सुरक्षा के लिहाज़ से अहम सुधार किए गए हैं. अब सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, iTPMS, ISOFIX माउंट्स, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. प्योर वेरिएंट पर जाने पर आपको रियर-व्यू कैमरा, रियर डिफॉगर और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

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सबसे महंगे 'क्रिएटिव' ट्रिम में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ESP, हिल होल्ड कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. लेकिन सबसे खास बात है इसमें 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर का होना. ये सच में बहुत काम के फ़ीचर्स हैं और इस कीमत पर ये शायद ही कहीं और मिलते हैं.

 

बैटरी रेंज और प्रदर्शन

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टाटा ने बैटरी पैक में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसका मतलब है कि आपको पहले की तरह ही दो ऑप्शन मिलते हैं – 19.2 kWh और 24 kWh। MIDC टेस्टिंग साइकिल के अनुसार, पहले वाले से ज़्यादा से ज़्यादा 226 km की रेंज मिलने का दावा किया गया है, जबकि दूसरा ऑप्शन एक बार चार्ज करने पर 285 km तक चल सकता है. भले ही कागज़ पर 24 kWh बैटरी पैक की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टेड रेंज कम हो गई हो, लेकिन टाटा का दावा है कि असल इस्तेमाल में इसकी यूज़ेबल रेंज थोड़ी बेहतर हुई है. इसलिए, असल में यह 200 km से ज़्यादा की रेंज दे सकती है.

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मैंने जो मॉडल चलाया, वह बड़े बैटरी पैक वाला सबसे महंगे ट्रिम था. इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 74 bhp की ताकत और 114 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. क्योंकि यह एक EV है, इसलिए जैसे ही आप पैडल दबाते हैं, आपको पूरी पावर और टॉर्क तुरंत मिल जाता है. इसमें तेज़ी से और ज़ोरदार पिक-अप मिलता है और कुल मिलाकर यह काफी स्मूथ चलती है. यह सब 'नॉर्मल मोड' में होता है. 'स्पोर्ट मोड' में जाने पर, अचानक ही EV ज़्यादा फुर्तीली और तेज़ लगने लगती है. असल में, स्पोर्ट मोड में हम सिर्फ़ 9 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय में 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँच गए.

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टियागो ईवी का ऑन-रोड परफॉर्मेंस भी शानदार है. इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी और आरामदायक है, जो सड़क के ऊबड़-खाबड़ रास्तों और झटकों को आसानी से झेल लेती है. और जब तक आप किसी बहुत बड़े गड्ढे या ऊंचे-नीचे रास्ते से नहीं गुज़रते, तब तक केबिन के अंदर बहुत कम झटके महसूस होते हैं.

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कार को चलाना भी बहुत आसान है. हमने इसे शहर और हाईवे, दोनों जगह चलाया; इसे चलाना और मोड़ना आसान लगा और खुली सड़क पर इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी थी. हाँ, अगर इसमें 15-इंच के बड़े पहिए होते तो यह और भी बेहतर होती—इससे स्टेबिलिटी और कंट्रोल और बेहतर हो जाता, क्योंकि मुझे लगा कि इन चीज़ों में थोड़ा और सुधार हो सकता था. कुल मिलाकर, टियागो ईवी एक बेहतरीन कार है और यह आपके अंदर के ड्राइवर को काफी खुश रख सकती है.

 

चार्जिंग और वारंटी

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भले ही बैटरी का साइज़ नहीं बढ़ा है, लेकिन टियागो ईवी अब बेहतर चार्जिंग क्षमता को सपोर्ट करती है. 7.2 kW AC फ़ास्ट चार्जिंग के अलावा, यह कार 30 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि अब 35 मिनट में 10-80% चार्जिंग हो सकती है. असल में, टाटा का दावा है कि 30 kW या उससे ज़्यादा क्षमता वाले DC चार्जर से आप सिर्फ़ 18 मिनट में 100 km तक की चार्जिंग पा सकते हैं.

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इस डील को और भी बेहतर बनाने वाली चीज़ है इसका वारंटी प्लान था. टाटा मोटर्स अब 24 kWh बैटरी पैक पर लाइफटाइम, अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रही है. 19.2 kWh यूनिट के लिए यह वारंटी 8 साल/1.6 लाख किलोमीटर की है. बाकी वारंटी प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

कीमत और निर्णय

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रु.6.99 लाख से रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली टियागो ईवी वैल्यू फॉर मनी है. इसमें आपको एक खास डिज़ाइन, कई फ़ीचर्स वाला केबिन, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर जैसी काम की चीज़ें मिलती हैं, साथ ही 24 kWh बैटरी पैक पर लाइफ़टाइम, अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी का भरोसा भी मिलता है.

 

टाटा ने अपने 'बैटरी एज़ ए सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम के ज़रिए टियागो ईवी को और भी किफायती बना दिया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत घटकर ₹4.69 लाख हो गई है और साथ ही ₹2.5 प्रति किलोमीटर की बैटरी सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी देनी होगी.

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हाँ, इसमें कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, खासकर पेट्रोल टियागो के मुकाबले, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं हैं कि गाड़ी की खूबियों पर भारी पड़ें. टियागो EV आरामदायक और प्रैक्टिकल है, इसे चलाने में मज़ा आता है, और अब इसमें इतनी रेंज और चार्जिंग की सुविधा है कि आप रोज़ाना शहर में आने-जाने के अलावा भी कहीं दूर जा सकते हैं. अगर आप अपना बजट बढ़ाए बिना इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाना चाहते हैं, तो टियागो EV एक बेहतरीन विकल्प है.

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