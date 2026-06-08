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2026 टाटा टियागो और टियागो iCNG रिव्यू: बजट हैचबैक जो देती है प्रीमियम एहसास

2026 टाटा टियागो रेंज इस सेगमेंट में कई नई चीज़ें लेकर आई है और कागज़ पर यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट लगती है. लेकिन, क्या इसका प्रीमियम अपील सच में है?
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 8, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 टाटा टियागो ज़्यादा शार्प दिखती है, इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स हैं और यह बेहतर वैल्यू देती है
  • टियागो में इस सेगमेंट का पहला 360-व्यू कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिलता है
  • पेट्रोल और iCNG, दोनों ही मॉडल्स में मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलता रहेगा

लगभग एक दशक हो गया है जब टाटा मोटर्स ने भारत में पहली बार टियागो लॉन्च की थी. इन सालों में हैचबैक में कुछ अपडेट्स तो हुए, लेकिन कभी भी इसे पूरी तरह से नया रूप (फेसलिफ्ट) नहीं दिया गया. अब यह बदल गई है. नई टाटा टियागो का बाहरी डिज़ाइन ज़्यादा शार्प है, कैबिन नया और बेहतर है, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी और सुविधा वाले फ़ीचर्स हैं. लेकिन क्या ये बदलाव टियागो को सच में ज़्यादा प्रीमियम एहसास देने के लिए काफ़ी हैं, या ये सिर्फ़ कागज़ पर ही अच्छे लगते हैं? आइए जानते हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में नई टाटा टियागो और टियागो ईवी हुईं लॉन्च

 

डिज़ाइन और स्टाइलिंग

'स्लीक' और 'शार्प' - ये दो शब्द नई टाटा टियागो की सबसे अच्छी तरह से तारीफ़ करते हैं. इसमें चमकदार क्रोम एलिमेंट्स की जगह पियानो-ब्लैक ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हैचबैक को एक साफ़-सुथरा और ज़्यादा मॉडर्न लुक मिलता है. असल में, इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन अपडेटेड अल्ट्रोज़ जैसा ही लगता है.

Tata Tiago Petrol web 15

कई नई कारों की तरह, टियागो में भी आगे और पीछे कनेक्टेड लाइटिंग का लुक दिया गया है. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि टाटा इस ट्रेंड को छोड़ सकती थी, लेकिन LED हेडलैंप और LED DRLs के होने से इसे नज़रअंदाज़ करना आसान हो जाता है. फिर भी, प्रोजेक्टर हेडलैंप ज़्यादा काम के होते.

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टियागो में अब फॉग लैंप भी मिलते हैं, हालांकि ये सिर्फ़ पेट्रोल वर्जन में ही उपलब्ध हैं. अगर आप आईसीएनजी चुनते हैं, तो आपको ये नहीं मिलेंगे. सबसे महंगे पेट्रोल क्रिएटिव और क्रिएटिव+ ट्रिम्स में 15-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सबसे महंगे सीएनजी क्रिएटिव में कवर वाले 14-इंच के स्टील व्हील्स ही मिलते हैं.

 

ब्लैक रूफ़ वाले डुअल-टोन पेंट ऑप्शन भी सिर्फ़ पेट्रोल मॉडल में ही मिलते हैं.

Tata Tiago CNG web 21

अच्छी बात यह है कि दोनों ही फ्यूल ऑप्शन में क्रोम डोर हैंडल गार्निश और नए 'वाराणसी वाइब्रेंस', 'पैंगोंग पल्स' और 'सोबो सर्ज' कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो गाड़ी को एक नया और प्रीमियम लुक देते हैं.

 

कैबिन और फीचर्स

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कैबिन में भी काफी बदलाव किए गए हैं, असल में बाहर के हिस्से से ज़्यादा बदलाव अंदर हुए हैं. यहाँ मिनिमलिस्टिक थीम है जिसमें ग्रे रंग और टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रीमियम और स्टाइलिश लगते हैं. डैशबोर्ड पूरी तरह नया है और इसमें फैब्रिक की एक लेयर है जो इसे खास बनाती है. हालाँकि, टाटा अभी भी बाकी पैनल के लिए हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता था. इसलिए, फिटिंग तो अच्छी है, लेकिन फिनिशिंग और बेहतर हो सकती थी. फिर भी, इसमें आपको ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है.

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कार बनाने वाली कंपनी ने सीटों के डिज़ाइन में भी 'अल्ट्रोज़' से प्रेरणा ली है; इनमें बेहतर आराम के लिए जांघों को अतिरिक्त सहारा (थाई सपोर्ट) मिलता है. मुझे कार का एर्गोनॉमिक्स भी पसंद आया. मेरी लंबाई 5.9 फ़ीट है, फिर भी मेरे लिए सही पोज़िशन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था. सेंटर कंसोल का डिज़ाइन भी बढ़िया है, जिसमें स्मार्टफ़ोन रखने के लिए दो चौड़े रबर पैड दिए गए हैं; इनमें से एक वायरलेस चार्जर का काम करता है. इसमें दो टाइप-सी पोर्ट, दो कप होल्डर और सामान रखने की जगह के साथ एक सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है.

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हालांकि, पिछली सीट पर जगह बहुत अच्छी नहीं है. कम से कम मेरे जैसे कद-काठी वाले व्यक्ति के लिए तो नहीं. इसमें दो एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति के लिए जगह कम पड़ेगी. फिर भी, इसमें पीछे AC वेंट्स और 65W का Type-C पोर्ट मिलना एक बड़ी खूबी है.

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स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल में आपको लगभग 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो ठीक-ठाक है. हालाँकि, टियागो iCNG भी खराब नहीं है. इसमें आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे लगभग 100-110 लीटर का बूट स्पेस बचता है; यह एक केबिन बैग और एक बैकपैक रखने के लिए काफी है.

 

इंफोटेनमेंट और तकनीक

अब, पिछले अपडेट के साथ टियागो रेंज में 10.25-इंच का टचस्क्रीन यूनिट मिल गया है; हालांकि, अब टाटा ने इसमें कई अतिरिक्त फ़ीचर भी जोड़े हैं, जिनमें iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है. आपको वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले भी मिलता है, जिससे आसानी से कनेक्शन हो जाता है.

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इसमें नए आइलैंड-स्टाइल वाला डिजिटल क्लस्टर भी है. हालांकि मुझे स्क्रीन पर जानकारी का लेआउट पसंद है, लेकिन डिजिटल रीडआउट थोड़ा और मॉडर्न हो सकता था. साथ ही, यह यूनिट मुख्य टचस्क्रीन यूनिट के मुकाबले थोड़ी बेमेल लगती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे इसे बाद में अलग से जोड़ा गया हो.

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दिलचस्प बात यह है कि 'Pure' वेरिएंट में - जो बेस मॉडल से ठीक ऊपर वाला है - डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ और स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं. इसका मतलब है कि आप बिना इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी म्यूज़िक चलाने के लिए अपने स्मार्टफ़ोन को क्लस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं. यह एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने अभी तक आज़माया नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इसे देखना चाहूँगा.

 

सुरक्षा

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2026 टियागो सुरक्षा के मामले में भी काफी आगे बढ़ गई है. अब आपको स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX, सभी के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सभी के लिए रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं. अगर आप ऊंचे वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, iTPMS और रियर-व्यू कैमरा के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) भी मिलेगा. इसके अलावा, मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि अब आपको 'क्रिएटिव' वेरिएंट और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में टाटा का बहुत काम का 360-डिग्री व्यू कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट व्यू कैमरा भी मिलता है.

 

पावरट्रेन और प्रदर्शन

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मैकेनिकल तौर पर, टियागो में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है. टाटा की एंट्री-लेवल हैचबैक में वही जाना-पहचाना 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो iCNG वैरिएंट्स में भी इस्तेमाल होता है. 85 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क देने वाला यह तीन-सिलेंडर इंजन अपनी खास आवाज़ के साथ आता है, लेकिन यह काफी फुर्तीला है. यह बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे रफ़्तार पकड़ता है और एक बार रफ़्तार पकड़ने के बाद आराम से चलता है.

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मुझे इसका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी काफी पसंद आया. गियर शिफ्ट स्मूद और सटीक हैं, और इसमें टाटा के गियरबॉक्स के साथ अक्सर महसूस होने वाली खड़खड़ाहट या भारीपन नहीं है. क्लच भी हल्का है, जिससे शहर के ट्रैफिक में टियागो को चलाना आसान हो जाता है.

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जो लोग ऑटोमैटिक की सुविधा चाहते हैं, उनके लिए टाटा AMT का ऑप्शन देती है. यह सबसे स्मूद या तेज़ ट्रांसमिशन नहीं है और थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन यह अपना काम ठीक से करता है. मुझे जो चीज़ ज़्यादा परेशान करने वाली लगी, वह था रोटरी गियर सेलेक्टर. यह बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स नहीं देता और कई बार ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स के बीच गियर बदलने में एक से ज़्यादा बार कोशिश करनी पड़ती थी. एक आम गियर लीवर बेहतर ऑप्शन होता है.

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वहीं, टियागो iCNG अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी फैक्ट्री-फिटेड CNG हैचबैक है जिसमें AMT मिलता है. सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 75 bhp और 96 Nm के कम आउटपुट की वजह से इसका परफॉर्मेंस उतना असरदार नहीं लगता. गियर बदलने में काफी देर लगती है. सिस्टम गियर बदलने से पहले सुई के लगभग 4000 rpm तक पहुँचने का इंतज़ार करता है, जबकि आप बस इंतज़ार करते रह जाते हैं. हाँ, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, लेकिन मुझे कार के रिस्पॉन्स में कोई खास फ़र्क महसूस नहीं हुआ.

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अगर आपकी प्राथमिकता बस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है और आप भारी ट्रैफ़िक में क्लच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो AMT यह सुविधा देता है. हालाँकि, व्यक्तिगत रूप से, मैं उस सुविधा के बदले मैनुअल की बेहतर प्रतिक्रिया और बेहतर ड्राइविंग अनुभव को चुनना पसंद करूँगा.

 

डायनेमिक्स और कंफर्ट

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टियागो की हैंडलिंग शानदार है और यह आरामदायक राइड भी देती है. यह कार सड़क के छोटे-मोटे झटकों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से झेल लेती है; सिर्फ़ बड़े झटकों से ही कैबिन के अंदर थोड़ी परेशानी महसूस होती है. स्टीयरिंग का अनुभव अच्छा है, लेकिन टाटा इसका डिज़ाइन थोड़ा और कॉम्पैक्ट रख सकती थी.

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टियागो की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, खासकर सबसे महंगे मॉडल में बड़े 15-इंच के पहियों के साथ. CNG मॉडल में, जिसमें 14-इंच के स्टील व्हील थे, स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी महसूस हुई, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे गाड़ी न खरीदी जाए.

 

कीमत और निर्णय

2026 टाटा टियागो के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत ₹4.70 लाख से ₹7.85 लाख के बीच है, जबकि iCNG रेंज की कीमत ₹5.80 लाख से शुरू होकर ₹8.55 लाख तक जाती है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

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इन कीमतों पर, टियागो एक बेहतरीन वैल्यू वाली कार बनी हुई है. स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, Pure+ ट्रिम से 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलते हैं. ऊंचे वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट और AMT का ऑप्शन इसे और भी आकर्षक बनाता है.

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आसान शब्दों में कहें तो, टियागो पहले से ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा फ़ीचर्स वाली और बेहतर सुविधाओं से लैस लगती है. अगर आप परिवार के लिए एक बढ़िया पहली कार या एक प्रैक्टिकल दूसरी कार ढूंढ रहे हैं, तो यह अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है.

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