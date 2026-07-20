क्या ह्यून्दे बोल्डर स्पोर्ट आ रही है? डिज़ाइन पेटेंट में नई ऑफ़-रोडर का खुलासा हुआ
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 20, 2026
हाइलाइट्स
- डिज़ाइन पेटेंट से 'बोल्डर कॉन्सेप्ट' पर आधारित दूसरी SUV की झलक मिल सकती है
- इसमें 'बोल्डर कॉन्सेप्ट' का बॉक्सी लुक काफी हद तक बरकरार रखा गया है
- यह किआ का कोई नया वर्जन या सड़क पर बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला 'स्पोर्ट' वर्जन हो सकता है
ह्यून्दे मोटर ग्रुप ने ह्यून्दे और किआ ब्रांड के तहत एक नया डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इसमें एक बॉक्सी और चौकोर आकार की एसयूवी दिखाई गई है, जो इस साल की शुरुआत में दिखाए गए 'बोल्डर' कॉन्सेप्ट जैसी ही है. हालांकि, 2026 न्यूयॉर्क ऑटो शो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट की तुलना में इस SUV की स्टाइलिंग में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इससे संकेत मिलता है कि यह बोल्डर फ़ैमिली की दूसरी SUV हो सकती है - शायद फोर्ड ब्रोंको और ब्रोंको स्पोर्ट की तरह सड़क पर चलने के लिए ज़्यादा बेहतर वर्जन होगा. यह डिज़ाइन पेटेंट किआ एसयूवी की झलक भी हो सकती है, क्योंकि हाल के प्रोडक्शन मॉडल और कॉन्सेप्ट में ह्यून्दे का 'फोर-डॉट' लाइटिंग एलिमेंट नहीं दिख रहा है.
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सामने की तरफ, ग्रिल के बीच में एक खास बंद पैनल है, जिसके ऊपर और नीचे पतले ओपनिंग दिए गए हैं. ग्रिल के दोनों तरफ चार अलग-अलग हेडलाइट यूनिट्स एक के ऊपर एक लगी हैं, जबकि सामने के हिस्से के बाहरी किनारे पर एक वर्टिकल DRL सिग्नेचर है. सामने का बम्पर कम गहरा और मोटा है, जिसमें बीच में मेश-पैटर्न वाले इनटेक के साथ एक खास स्किड प्लेट एलिमेंट है. चौकोर आकार के फ्रंट फेंडर SUV को 'बोल्डर' (Boulder) से जोड़ते हैं, हालांकि यहाँ बोनट लाइन फेंडर के ऊपरी हिस्से तक जाती हुई दिखती है - जबकि 'बोल्डर' में यह G-क्लास जैसी क्लैमशेल स्टाइल की है. A-पिलर के डिज़ाइन में भी अंतर दिखता है, क्योंकि यह यूनिट बाहर निकले हुए फेंडर में मिलती हुई लगती है.
चौकोर व्हील आर्च में बाहर की तरफ निकली हुई क्लैडिंग है और दरवाज़ों के नीचे भी काले और सिल्वर रंग की क्लैडिंग का खास इस्तेमाल किया गया है. इसका चौकोर पिछला फेंडर भी 'बोल्डर' (Boulder) जैसा ही है. विंडो की लाइन में भी कुछ बदलाव हैं, जैसे कि 'बोल्डर' कॉन्सेप्ट में दिखने वाली अल्पाइन विंडो इसमें नहीं हैं. 'बोल्डर' की तरह ही, इस नई एसयूवी में भी पीछे के दरवाज़े पीछे की तरफ़ से खुलने वाले (रियर-हिंज्ड) हो सकते हैं.
ह्यून्दे बोल्डर कॉन्सेप्ट
पेटेंट इमेज में बोनट पर लगी एक्स्ट्रा लाइट, रूफ़ रैक और विंडशील्ड प्रोटेक्टर भी दिख रहे हैं - साथ ही रूफ़ रैक से फेंडर तक जाने वाले केबल भी हैं - जिससे पता चलता है कि यह एक कॉन्सेप्ट है.
इस एसयूवी के बारे में अभी और जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ह्यून्दे आने वाले महीनों में इसे एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश करेगी.
ह्यून्दे पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि आने वाले सालों में भारत को एक ऑफ-रोड के लिए तैयार एसयूवी मिलेगी. क्या यह कॉन्सेप्ट वही एसयूवी हो सकती है? खैर, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
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- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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