किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज
भारत के लिए किआ की तीसरी ईवी, बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे पावरफ़ुल सब-4 मीटर पैसेंजर कार भी है; इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा.
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 15, 2026
हाइलाइट्स
- किआ सिरोस ईवी को दो NMC बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया गया है
- लॉन्ग-रेंज वेरिएंट में 169 bhp की मोटर मिलेगी; यह 8.1 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेगी
- सिरोस ईवी के सभी वेरिएंट्स के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी मिलेगी
किआ इंडिया ने इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाली सिरोस ईवी की पहली तस्वीरें और जानकारी जारी की है. कोरियाई कार कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी को पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होने के बावजूद अब तक ज़्यादा खरीदार नहीं मिल पाए हैं. आंकड़ों से साफ़ है कि किया सिरोस के बैटरी-इलेक्ट्रिक वैरिएंट के साथ बड़ी धूम मचाने की कोशिश कर रही है, जो भारत में बिकने वाली सबसे पावरफ़ुल सब-4-मीटर पैसेंजर कार है.
यह भी पढ़ें: किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस की कुल बिक्री पहुंची 3 लाख यूनिट के पार
यह एक विकसित होती हुई खबर है. कृपया और जानकारी के लिए बने रहें.
# Kia Syros# Kia Syros EV# Kia Syros Electric# Syros EV# Syros EV specifications# Kia Syros EV battery packs# Syros EV variants# Kia Syros EV variants# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स
सभी देखें