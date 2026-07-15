किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज

किआ इंडिया ने इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाली सिरोस ईवी की पहली तस्वीरें और जानकारी जारी की है. कोरियाई कार कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी को पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होने के बावजूद अब तक ज़्यादा खरीदार नहीं मिल पाए हैं. आंकड़ों से साफ़ है कि किया सिरोस के बैटरी-इलेक्ट्रिक वैरिएंट के साथ बड़ी धूम मचाने की कोशिश कर रही है, जो भारत में बिकने वाली सबसे पावरफ़ुल सब-4-मीटर पैसेंजर कार है.

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