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किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज

भारत के लिए किआ की तीसरी ईवी, बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे पावरफ़ुल सब-4 मीटर पैसेंजर कार भी है; इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • किआ सिरोस ईवी को दो NMC बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया गया है
  • लॉन्ग-रेंज वेरिएंट में 169 bhp की मोटर मिलेगी; यह 8.1 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेगी
  • सिरोस ईवी के सभी वेरिएंट्स के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी मिलेगी

किआ इंडिया ने इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाली सिरोस ईवी की पहली तस्वीरें और जानकारी जारी की है. कोरियाई कार कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी को पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होने के बावजूद अब तक ज़्यादा खरीदार नहीं मिल पाए हैं. आंकड़ों से साफ़ है कि किया सिरोस के बैटरी-इलेक्ट्रिक वैरिएंट के साथ बड़ी धूम मचाने की कोशिश कर रही है, जो भारत में बिकने वाली सबसे पावरफ़ुल सब-4-मीटर पैसेंजर कार है.

 

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस की कुल बिक्री पहुंची 3 लाख यूनिट के पार

 

यह एक विकसित होती हुई खबर है. कृपया और जानकारी के लिए बने रहें.

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