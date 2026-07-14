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किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस की कुल बिक्री पहुंची 3 लाख यूनिट के पार

यह माइलस्टोन 2 लाख यूनिट के माइलस्टोन के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद और MPV के भारत में लॉन्च होने के 4 साल से कुछ ज़्यादा समय बाद हासिल हुआ है.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जुलाई 14, 2026

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हाइलाइट्स

  • मार्च 2025 में 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा छूने के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद यह माइलस्टोन हासिल किया गया
  • 60% खरीदारों ने पेट्रोल का विकल्प चुना
  • कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 10% है

किया इंडिया ने घोषणा की है कि उसकी एमपीवी, कारेंज और कारेंज क्लैविस की कुल बिक्री 3 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है. यह उपलब्धि मार्च 2025 में एमपीवी के 2 लाख यूनिट के आंकड़े को पार करने के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है. दिलचस्प बात यह है कि यह उपलब्धि कारेंज क्लैविस - जो ओरिजिनल कारेंज का अपग्रेडेड वर्जन है और अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है - के पिछले साल मई में लॉन्च होने के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले किआ सिरोस ईवी बिना ढके आई नज़र

Kia Carens Clavis web 18

किआ इंडिया के चीफ सेल्स ऑफिसर, सनहैक पार्क ने इस खास उपलब्धि पर कहा, "कारेंज के लिए 3,00,000 यूनिट का आंकड़ा पार करना यह दिखाता है कि यह MPV सेगमेंट में लीडर और गेम-चेंजर है. यह कामयाबी हमारी प्रोडक्ट-बेस्ड स्ट्रैटेजी, ग्राहकों की ज़रूरतों की गहरी समझ और क्वालिटी पर हमारे पक्के फोकस का नतीजा है. इससे हमारा यह भरोसा और मज़बूत होता है कि कारेंज अपनी क्लास में एक बेंचमार्क है, और हम अपनी ग्रोथ की यात्रा को तेज़ करते हुए इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं."

 

बिक्री में पेट्रोल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है

अपनी बिक्री का ब्यौरा देते हुए, किआ ने बताया कि MPV की कुल बिक्री में पेट्रोल वैरिएंट्स का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा. कंपनी के मुताबिक, 60% खरीदारों ने पेट्रोल इंजन वाला मॉडल चुना, जबकि 30% बिक्री डीज़ल मॉडल की हुई. एमपीवी की ज़्यादातर बिक्री के दौरान, खरीदारों के पास दो पेट्रोल और एक डीज़ल इंजन का विकल्प था, और जुलाई 2025 में इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल भी आएगा.

Kia Carens Clavis vs Kia Carens What s Different 2

ईवी की हिस्सेदारी बिक्री में लगभग 10% है

 

खरीददारों में से 20% से कुछ कम लोग टॉप वेरिएंट चुनते हैं

किआ ने यह भी बताया कि सभी खरीदारों में से 18% ने MPV के टॉप वेरिएंट्स को चुना, जिनमें ADAS, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बहुत कुछ जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं.

 

खरीदारों को कई तरह के विकल्प दिए गए

अभी, किआ की क्लैविस एमपीवी फ़ैमिली तीन मॉडल लाइनों में बंटी हुई है. पहली है ओरिजिनल कारेंज, जो अभी भी सिर्फ़ एक प्रीमियम (O) ट्रिम में मिलती है. इसमें 1.5-लीटर NA पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन है और दोनों में ही मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर आता है. नई कारेंज क्लैविस की बात करें, तो पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली गाड़ी खरीदने वाले 1.5 NA पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल इंजन ऑप्शन चुन सकते हैं. ये ऑप्शन 12 ट्रिम लेवल में उपलब्ध हैं - जिनमें से 8 में 6-सीट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी मिलता है.

 

क्लैविस ईवी भी इसी तरह दो बैटरी पैक ऑप्शन - 42 kWh और 51.4 kWh - के साथ 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है.

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