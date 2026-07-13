भारत में लॉन्च से पहले किआ सिरोस ईवी बिना ढके आई नज़र

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडामर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezzaलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिक
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में लॉन्च से पहले किआ सिरोस ईवी बिना ढके आई नज़र

नई स्पाई तस्वीरों में किआ ईवी बिना ढके दिखी है, जिससे इसके प्रोडक्शन-रेडी डिज़ाइन की अब तक की सबसे साफ़ झलक मिली है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • किआ को पहली बार बिना ढके देखा गया है
  • इसका डिज़ाइन पेट्रोल-पावर्ड सिरोस जैसा ही है
  • इसमें 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है

किया की आने वाली सिरोस EV को इस साल के आखिर में लॉन्च किए जाने से पहले, पहली बार बिना ढके देखा गया है. इस मॉडल का लगभग एक साल से रोड टेस्ट चल रहा है - पहले साउथ कोरिया में और बाद में भारत में - लेकिन हाल ही में सामने आई तस्वीरों से इसके प्रोडक्शन-रेडी डिज़ाइन का पूरा पता चलता है.

Kia Syros EV Spied Undisguised 4

पहली नज़र में, सिरोस ईवी लगभग वैसी ही दिखती है जैसी स्टैंडर्ड पेट्रोल- डीज़ल पावर्ड सिरोस. इसमें वही सीधा आकार, बॉक्सी लुक और टॉल-बॉय स्टांस है, बस EV के हिसाब से कुछ ही बदलाव किए गए हैं. फ्रंट ग्रिल को बंद कर दिया गया है और एक और ध्यान देने वाला बदलाव फॉग लैंप के लिए सिल्वर हाउसिंग है, जबकि बाकी का फ्रंट हिस्सा लगभग वैसा ही है. इसमें पेट्रोल-डीज़ल मॉडल वाले ही अलॉय व्हील डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची

 

पीछे की तरफ, L-शेप की टेल लैंप्स रियर विंडस्क्रीन के दोनों ओर अपनी जगह पर ही हैं, जबकि बंपर में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसमें सिल्वर-फिनिश वाली हाउसिंग दी गई है जो आगे के डिज़ाइन से मेल खाती है। जैसा कि पहले टेस्ट म्यूल्स में देखा गया था, चार्जिंग पोर्ट सामने के बाएं फेंडर पर लगा है.

Kia Syros EV Spied Undisguised 3

स्पाई तस्वीरों में कैबिन की भी झलक मिलती है, जो स्टैंडर्ड सिरोस जैसा ही लग रहा है. इसमें 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले दिख रहा है, और उम्मीद है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइड और रिक्लाइन होने वाली पिछली सीटें और पिछली सीटों में वेंटिलेशन जैसे फ़ीचर भी मिलेंगे. एक फ़ीचर जिसके बारे में अभी पक्का नहीं कहा जा सकता, वह है ADAS; खासकर इसलिए क्योंकि किआ ने पेट्रोल-डीज़ल वाली सिरोस के MY26 अपडेट से ड्राइवर असिस्टेंस सुइट हटा दिया था.

 

सिरोस ईवी में कारेंज क्लैविस ईवी वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है, जो खुद क्रेटा इलेक्ट्रिक के सेटअप पर आधारित है. इसका मतलब है कि खरीदारों को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है, जिसके साथ फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी. बड़ी बैटरी के एक बार चार्ज करने पर 490 km तक की रेंज देने की उम्मीद है.

 

सेल में आने के बाद, सिरोस ईवी के भारत में किआ की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने की उम्मीद है. यह टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी और इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी.

# Kia Syros EV# Kia Syros EV Spied# Kia Syros EV Spied undisguised# Syros EV# Kia Syros# Cars# Upcoming Cars# Electric Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नए एडिशन में मुख्य रूप से ट्रिम लेवल्स के लिए कई एक्सेसरीज़ जोड़ी गई हैं.
    टाटा सिएरा की बिक्री पहुंची 50,000 के पार, नया जुबली एडिशन हुआ लॉन्च
  • टेरॉन लाइफ ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron R-Line जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा.
    फोक्सवैगन Tayron Life 5-सीटर एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.41.99 लाख
  • अगर आपने पेट्रोल पंप नोज़ल पर E10 या E20 लिखे हरे स्टिकर देखे हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी मौजूदा कार या मोटरसाइकिल असल में इसे इस्तेमाल कर सकती है.
    कैसे पता करें कि आपका मौजूदा वाहन E10, E20 या E85 ब्लेंडेड पेट्रोल डालने योग्य है या नहीं
  • टेक्टॉन दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और छह वेरिएंट्स में उपलब्ध है.
    निसान टेक्टॉन की कीमत और वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी
  • असल में नई रेनॉ डस्टर का ही सिस्टर मॉडल, टेक्टन अंदरूनी तौर पर अपने रेनॉ सिबलिंग के साथ काफी कुछ शेयर करता है.
    निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • नए एडिशन में मुख्य रूप से ट्रिम लेवल्स के लिए कई एक्सेसरीज़ जोड़ी गई हैं.
    टाटा सिएरा की बिक्री पहुंची 50,000 के पार, नया जुबली एडिशन हुआ लॉन्च
  • टेरॉन लाइफ ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron R-Line जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा.
    फोक्सवैगन Tayron Life 5-सीटर एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.41.99 लाख
  • अगर आपने पेट्रोल पंप नोज़ल पर E10 या E20 लिखे हरे स्टिकर देखे हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी मौजूदा कार या मोटरसाइकिल असल में इसे इस्तेमाल कर सकती है.
    कैसे पता करें कि आपका मौजूदा वाहन E10, E20 या E85 ब्लेंडेड पेट्रोल डालने योग्य है या नहीं
  • टेक्टॉन दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और छह वेरिएंट्स में उपलब्ध है.
    निसान टेक्टॉन की कीमत और वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी
  • असल में नई रेनॉ डस्टर का ही सिस्टर मॉडल, टेक्टन अंदरूनी तौर पर अपने रेनॉ सिबलिंग के साथ काफी कुछ शेयर करता है.
    निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में लॉन्च से पहले किआ सिरोस ईवी बिना ढके आई नज़र