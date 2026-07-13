भारत में लॉन्च से पहले किआ सिरोस ईवी बिना ढके आई नज़र

किया की आने वाली सिरोस EV को इस साल के आखिर में लॉन्च किए जाने से पहले, पहली बार बिना ढके देखा गया है. इस मॉडल का लगभग एक साल से रोड टेस्ट चल रहा है - पहले साउथ कोरिया में और बाद में भारत में - लेकिन हाल ही में सामने आई तस्वीरों से इसके प्रोडक्शन-रेडी डिज़ाइन का पूरा पता चलता है.

पहली नज़र में, सिरोस ईवी लगभग वैसी ही दिखती है जैसी स्टैंडर्ड पेट्रोल- डीज़ल पावर्ड सिरोस. इसमें वही सीधा आकार, बॉक्सी लुक और टॉल-बॉय स्टांस है, बस EV के हिसाब से कुछ ही बदलाव किए गए हैं. फ्रंट ग्रिल को बंद कर दिया गया है और एक और ध्यान देने वाला बदलाव फॉग लैंप के लिए सिल्वर हाउसिंग है, जबकि बाकी का फ्रंट हिस्सा लगभग वैसा ही है. इसमें पेट्रोल-डीज़ल मॉडल वाले ही अलॉय व्हील डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है.

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची

पीछे की तरफ, L-शेप की टेल लैंप्स रियर विंडस्क्रीन के दोनों ओर अपनी जगह पर ही हैं, जबकि बंपर में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसमें सिल्वर-फिनिश वाली हाउसिंग दी गई है जो आगे के डिज़ाइन से मेल खाती है। जैसा कि पहले टेस्ट म्यूल्स में देखा गया था, चार्जिंग पोर्ट सामने के बाएं फेंडर पर लगा है.

स्पाई तस्वीरों में कैबिन की भी झलक मिलती है, जो स्टैंडर्ड सिरोस जैसा ही लग रहा है. इसमें 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले दिख रहा है, और उम्मीद है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइड और रिक्लाइन होने वाली पिछली सीटें और पिछली सीटों में वेंटिलेशन जैसे फ़ीचर भी मिलेंगे. एक फ़ीचर जिसके बारे में अभी पक्का नहीं कहा जा सकता, वह है ADAS; खासकर इसलिए क्योंकि किआ ने पेट्रोल-डीज़ल वाली सिरोस के MY26 अपडेट से ड्राइवर असिस्टेंस सुइट हटा दिया था.

सिरोस ईवी में कारेंज क्लैविस ईवी वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है, जो खुद क्रेटा इलेक्ट्रिक के सेटअप पर आधारित है. इसका मतलब है कि खरीदारों को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है, जिसके साथ फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी. बड़ी बैटरी के एक बार चार्ज करने पर 490 km तक की रेंज देने की उम्मीद है.

सेल में आने के बाद, सिरोस ईवी के भारत में किआ की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने की उम्मीद है. यह टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी और इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी.