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एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची

नवंबर 2025 में विंडसर की होलसेल बिक्री 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एमजी ने CY2026 की पहली छमाही में विंडसर EV की 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं
  • 50,000 यूनिट्स का माइलस्टोन पार करने के लगभग 7 महीने बाद 75,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया
  • कीमतें रु.14.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं

जेएसडब्ल्यू MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि MG विंडसर EV की होलसेल बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है. यह घोषणा इस लोकप्रिय EV के पिछले साल नवंबर में 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने के लगभग 7 महीने बाद की गई है. वहीं, CY2026 की पहली छमाही (H1) में इस EV की बिक्री 19,000 यूनिट से ज़्यादा रही है. विंडसर EV को अक्टूबर 2024 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था, और मई 2025 से इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प भी उपलब्ध हो जाएगा.

MG Windsor PRO 7

इस मौके पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा, "विंडसर एक बेहतरीन गाड़ी है जो ग्राहकों को बहुत अच्छी वैल्यू देती है और भारतीय कार खरीदारों की पसंद के हिसाब से है. मेट्रो शहरों और उभरते हुए बाज़ारों में फैले अपने ग्राहकों के साथ, एमजी विंडसर ने भारत में EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने और लोगों के सफ़र करने के तरीके को बदलने में अहम योगदान दिया है."

 

यह भी पढ़ें: नई पीढ़ी की टोयोटा हालक्स भारत में 28 जुलाई को होगी लॉन्च

 

लॉन्च होने के बाद से ही, विंडसर EV भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बन गई है. यह EV तीन वैरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है. निचले वैरिएंट में 38 kWh की बैटरी मिलती है जो 331 km तक की रेंज देती है, जबकि ज़्यादा रेंज चाहने वाले खरीदार 'प्रो' (Pro) ट्रिम्स चुन सकते हैं, जो 449 km की ज़्यादा रेंज और कुछ अतिरिक्त फ़ीचर देते हैं, जैसे कि सबसे महंगे मॉडल में पावर्ड टेलगेट और ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है.

MG Windsor PRO 33

विंडसर ईवी की कीमत सीधे खरीदने पर ₹14.70 लाख से शुरू होकर ₹19.00 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. खरीदारों के पास 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' मॉडल के तहत गाड़ी खरीदने का विकल्प भी है, जिससे शुरुआती कीमत घटकर ₹9.99 लाख हो जाती है और बैटरी का किराया ₹3.99 प्रति km (बड़ी बैटरी के लिए ₹4.50 प्रति km) अलग से देना होता है.

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