एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची

जेएसडब्ल्यू MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि MG विंडसर EV की होलसेल बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है. यह घोषणा इस लोकप्रिय EV के पिछले साल नवंबर में 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने के लगभग 7 महीने बाद की गई है. वहीं, CY2026 की पहली छमाही (H1) में इस EV की बिक्री 19,000 यूनिट से ज़्यादा रही है. विंडसर EV को अक्टूबर 2024 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था, और मई 2025 से इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प भी उपलब्ध हो जाएगा.

इस मौके पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा, "विंडसर एक बेहतरीन गाड़ी है जो ग्राहकों को बहुत अच्छी वैल्यू देती है और भारतीय कार खरीदारों की पसंद के हिसाब से है. मेट्रो शहरों और उभरते हुए बाज़ारों में फैले अपने ग्राहकों के साथ, एमजी विंडसर ने भारत में EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने और लोगों के सफ़र करने के तरीके को बदलने में अहम योगदान दिया है."

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लॉन्च होने के बाद से ही, विंडसर EV भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बन गई है. यह EV तीन वैरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है. निचले वैरिएंट में 38 kWh की बैटरी मिलती है जो 331 km तक की रेंज देती है, जबकि ज़्यादा रेंज चाहने वाले खरीदार 'प्रो' (Pro) ट्रिम्स चुन सकते हैं, जो 449 km की ज़्यादा रेंज और कुछ अतिरिक्त फ़ीचर देते हैं, जैसे कि सबसे महंगे मॉडल में पावर्ड टेलगेट और ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है.

विंडसर ईवी की कीमत सीधे खरीदने पर ₹14.70 लाख से शुरू होकर ₹19.00 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. खरीदारों के पास 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' मॉडल के तहत गाड़ी खरीदने का विकल्प भी है, जिससे शुरुआती कीमत घटकर ₹9.99 लाख हो जाती है और बैटरी का किराया ₹3.99 प्रति km (बड़ी बैटरी के लिए ₹4.50 प्रति km) अलग से देना होता है.