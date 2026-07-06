एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- एमजी ने CY2026 की पहली छमाही में विंडसर EV की 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं
- 50,000 यूनिट्स का माइलस्टोन पार करने के लगभग 7 महीने बाद 75,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया
- कीमतें रु.14.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
जेएसडब्ल्यू MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि MG विंडसर EV की होलसेल बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है. यह घोषणा इस लोकप्रिय EV के पिछले साल नवंबर में 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने के लगभग 7 महीने बाद की गई है. वहीं, CY2026 की पहली छमाही (H1) में इस EV की बिक्री 19,000 यूनिट से ज़्यादा रही है. विंडसर EV को अक्टूबर 2024 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था, और मई 2025 से इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प भी उपलब्ध हो जाएगा.
इस मौके पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, "विंडसर एक बेहतरीन गाड़ी है जो ग्राहकों को बहुत अच्छी वैल्यू देती है और भारतीय कार खरीदारों की पसंद के हिसाब से है. मेट्रो शहरों और उभरते हुए बाज़ारों में फैले अपने ग्राहकों के साथ, एमजी विंडसर ने भारत में EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने और लोगों के सफ़र करने के तरीके को बदलने में अहम योगदान दिया है."
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लॉन्च होने के बाद से ही, विंडसर EV भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बन गई है. यह EV तीन वैरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है. निचले वैरिएंट में 38 kWh की बैटरी मिलती है जो 331 km तक की रेंज देती है, जबकि ज़्यादा रेंज चाहने वाले खरीदार 'प्रो' (Pro) ट्रिम्स चुन सकते हैं, जो 449 km की ज़्यादा रेंज और कुछ अतिरिक्त फ़ीचर देते हैं, जैसे कि सबसे महंगे मॉडल में पावर्ड टेलगेट और ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है.
विंडसर ईवी की कीमत सीधे खरीदने पर ₹14.70 लाख से शुरू होकर ₹19.00 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. खरीदारों के पास 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' मॉडल के तहत गाड़ी खरीदने का विकल्प भी है, जिससे शुरुआती कीमत घटकर ₹9.99 लाख हो जाती है और बैटरी का किराया ₹3.99 प्रति km (बड़ी बैटरी के लिए ₹4.50 प्रति km) अलग से देना होता है.
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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