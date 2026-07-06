नई पीढ़ी की टोयोटा हालक्स भारत में 28 जुलाई को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- इसका बाहरी लुक पूरी तरह नया है और कैबिन को भी पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है
- इसमें माइल्ड-हाइब्रिड ऑप्शन के साथ 2.8-लीटर डीज़ल इंजन के ही बने रहने की उम्मीद है
- इसकी पेलोड क्षमता 1 टन तक है और यह 3,500 किलोग्राम तक वज़न खींच सकती है
पिछले साल दुनिया भर में हायलक्स को पूरी तरह से अपडेट करने के बाद, टोयोटा अब 28 जुलाई को भारत में इसका नौवीं-जेनरेशन वाला मॉडल लॉन्च करने जा रही है. इस अपडेट में नई स्टाइलिंग, पूरी तरह से बदली हुई केबिन और ज़्यादा टेक व सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जबकि इसके भरोसेमंद डीज़ल पावरट्रेन के जारी रहने की उम्मीद है.
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नई-पीढ़ी की टोयोटा हायलक्स: बाहरी लुक
नई हायलक्स अपने पुराने मॉडल्स के मुकाबले काफी अलग और ज़्यादा शार्प दिखती है. इसके फ्रंट में लेयर्ड डिज़ाइन वाला हिस्सा है, जिसमें पतले LED हेडलैंप्स हैं जो टोयोटा की ब्रांडिंग वाली काली ट्रिम पट्टी से जुड़े हैं. ग्रिल अब नीचे की तरफ है और इसमें रेक्टैंगुलर मेश पैटर्न है, जिसके दोनों तरफ तिकोने एयर वेंट्स दिए गए हैं. बंपर का डिज़ाइन काफी भरा-भरा है, जिसमें मोटे काले क्लैडिंग, बीच में बड़ा एयर इनटेक, फॉग लैंप्स और एक साफ़ दिखने वाली स्किड-प्लेट शामिल है.
साइड से देखने पर भी इसका लुक मज़बूत लगता है, जिसकी वजह हैं इसके ज़्यादा चौकोर व्हील आर्च; वहीं पीछे की तरफ़ वर्टिकली लगे LED टेल लैंप और टेलगेट पर उभरा हुआ टोयोटा का नाम दिया गया है.
नई पीढ़ी की टोयोटा हायलक्स: कैबिन और फीचर्स
अब बात करते हैं कैबिन की, जहाँ और भी बड़े बदलाव किए गए हैं. डैशबोर्ड का डिज़ाइन टोयोटा की नई SUVs जैसा ही है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन मुख्य आकर्षण हैं. अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट सिस्टम और ऑफ़-रोड फ़ंक्शंस के लिए फ़िज़िकल कंट्रोल दिए गए हैं, न कि उन्हें इन्फोटेनमेंट मेन्यू के अंदर छिपाया गया है.
टोयोटा ने नई हायलक्स में कई तरह के सेफ्टी और ADAS फ़ीचर्स भी दिए हैं. ग्लोबल लेवल पर, इस पिकअप में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, लो-स्पीड एक्सेलरेशन सप्रेशन और इमरजेंसी ड्राइविंग स्टॉप सिस्टम जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, और उम्मीद है कि ये सभी फ़ीचर्स भारत में बिकने वाले मॉडल में भी शामिल किए जाएंगे.
नई-पीढ़ी की टोयोटा हायलक्स: पावरट्रेन
इसके अंदर वही जाना-पहचाना मैकेनिकल सेटअप जारी रहने की उम्मीद है. भारत आने वाली हायलक्स में 2.8-लीटर डीज़ल इंजन के साथ-साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप भी मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही फॉर्च्यूनर में देखा जा चुका है. इसके अलावा, टोयोटा का दावा है कि नौवीं-जेनरेशन की हायलक्स की पेलोड क्षमता एक टन तक और टोइंग क्षमता 3,500 किलोग्राम तक है.
मौजूदा, आठवीं पीढ़ी का मॉडल मार्च 2022 में यहां आया था और इसने बाजार में अपनी एक खास जगह बना ली है. उम्मीद है कि नई हायलक्स की कीमत अपने पिछले मॉडल से ज़्यादा होगी; पिछले मॉडल की कीमत अभी रु.28.52 लाख से रु.36 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
टोयोटा हायलक्स BEV
टोयोटा ने पिछले साल नवंबर में ग्लोबल लेवल पर नई जेनरेशन वाले मॉडल के साथ-साथ अपनी पहली इलेक्ट्रिक हायलक्स से भी पर्दा उठाया था. इस EV में 59.2 kWh का बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिलहाल इसके भारत में लॉन्च होने की संभावना कम ही लग रही है.
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