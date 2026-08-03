भारत में लॉन्च से पहले शुरू हुई किआ सोरेंटो की बुकिंग
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 3, 2026
हाइलाइट्स
- किआ इंडिया ने सोरेंटो की बुकिंग शुरू की
- टीज़र से एसयूवी की फ्रंट-एंड लाइटिंग सिग्नेचर का पता चलता है
- भारत में इसके 6 और 7-सीट वाले लेआउट में आने की उम्मीद है
किआ इंडिया ने देश में सोरेंटो के लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. बुकिंग शुरू करने के साथ ही, कार बनाने वाली कंपनी ने इस तीन-रो वाली एसयूवी का टीज़र भी जारी किया है, जिसे पहले भारत में रोड टेस्ट के दौरान देखा गया था. बुकिंग किया की अधिकृत डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए की जा सकती है.
टीज़र से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एसयूवी ज़्यादातर ढकी हुई है. फिर भी, इससे सोरेंटो के फ्रंट-एंड डिज़ाइन की एक झलक ज़रूर मिलती है, जिसमें T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बंपर का कुछ हिस्सा दिखाई देता है. इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी नज़र आता है.
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4.8 मीटर से ज़्यादा लंबी सोरेंटो, भारत में किआ की मौजूदा SUV लाइन-अप में सबसे ऊपर होगी. जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इसके 5, 6 और 7-सीट वाले वर्शन मिलते हैं, वहीं भारत में आने वाले मॉडल के 6 और 7-सीट वाले लेआउट में आने की उम्मीद है.
दुनिया भर में, सोरेंटो में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो 224 bhp की पावर देता है और इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. विदेशों में यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में यह ऑप्शन पेश किया जाएगा या नहीं.
उम्मीद है कि इसका कैबिन ग्लोबल मॉडल जैसा ही होगा. इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.
सोरेंटो उन तीन किआ मॉडल्स में से एक है जिन्हें इस साल भारत में लॉन्च किया जाना है. यह हाल ही में लॉन्च हुई सिरोस EV के बाद आएगी और इसके साथ कार्निवल हाइब्रिड भी आएगी, जो अभी बिक रही सिर्फ़ डीज़ल वाली कार्निवल के साथ उपलब्ध होगी.
हमें उम्मीद है कि किआ सोरेंटो की कीमत लगभग रु.45 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. लॉन्च होने के बाद, यह स्कोडा कोडियाक, फोक्सैवगन टैरॉन और जीप मेरेडियन जैसी प्रीमियम तीन-रो वाली SUV को टक्कर देगी.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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