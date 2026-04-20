भारत में किआ सोरेंटो हाइब्रिड टैस्टिंग के दौरान फिर दिखी

किआ सोरेंटो को भारत में एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, किआ द्वारा इस बात की पुष्टि करने के कुछ ही दिनों बाद कि तीन-रो वाली एसयूवी जल्ट भारत में लॉन्च हो जाएगी. नवंबर 2025 में पहली बार देखे जाने के बाद यह इस मॉडल की दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखी गई है.

पहले के पूरी तरह से ढके हुए टेस्ट मॉडल के विपरीत, हाल ही में सामने आई तस्वीरों में एसयूवी के बाहरी हिस्से की अधिक जानकारी दिखाई दे रही है. गहरे लाल-मैरून रंग सहित कुछ बॉडी पैनल अब नज़र आ रहे हैं. इसकी स्टाइलिंग काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय वैरिएंट से मिलती-जुलती है.

यह भी पढ़ें: किआ ने 2030 तक भारत में सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड लॉन्च करने की पुष्टि की

सामने से देखने पर, सोरेंटो में एक चौड़ी ग्रिल मिलती है जिसका आकार अधिक चौकोर है, और इसके दोनों ओर वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स हैं दिये गए हैं. साइड प्रोफाइल में लंबी रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया है, जबकि पीछे की ओर वर्टिकली रूप से लगे टेल-लैंप और एक सीधा टेलगेट है. अलॉय व्हील्स भी वैश्विक मॉडल के समान 19 इंच के हैं.

सोरेंटो एचईवी वैश्विक बाजारों में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसमें 1.6 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो कुल 224 बीएचपी की ताकत बनाती है. यह सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है, और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी उपलब्ध है.

हालांकि भारत-के लिए बनी कार के कैबिन की डिटेल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वैश्विक मॉडल के महंगे वैरिएंट में डुअल-स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलता है.

सोरेंटो भारत के लिए किआ की बड़ी योजना का भी हिस्सा है. 2026 के सीईओ इन्वेस्टर डे में, कंपनी ने 2030 तक देश में 10 मॉडलों की सीरीज़ पेश करने की योजना की पुष्टि की, जिनमें से 8 मॉडल किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक होंगे. इसमें सोरेंटो और कार्निवल दोनों के हाइब्रिड वैरिएंट शामिल हैं, जिनमें से कार्निवल वर्तमान में डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है.

भारत में, सोरेंटो किआ के पोर्टफोलियो में सेल्टॉस से ऊपर की कैटेगरी में होगी और संभवतः महिंद्रा एक्सयूवी700 और टाटा सफारी जैसे मॉडलों को टक्कर देने के लिए तैयार की जाएगी.

तस्वीर सूत्र