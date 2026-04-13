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किआ ने 2030 तक भारत में सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड लॉन्च करने की पुष्टि की

सोरेंटो, किआ की तीन-रो वाली कार है जो विदेशों में बेची जाती है, जबकि कार्निवल हाइब्रिड और साइरोस ईवी को 2030 तक बाजार में उतारा जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • किआ का लक्ष्य 2030 तक भारत में 10 मॉडल लॉन्च करना है
  • सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड की पुष्टि हो चुकी है
  • कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 4 लाख से अधिक वार्षिक बिक्री का है

किआ ने भारत के लिए अगले कुछ वर्षों का अपना रोडमैप तैयार कर लिया है, और इसमें हाइब्रिड कारों की अहम भूमिका होगी. 2026 के सीईओ इन्वेस्टर डे में, कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की कि 2030 तक भारत में 10 मॉडल पेश करने की उसकी योजना है, जिनमें से कम से कम 8 मॉडल किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक होंगे. इस सूची में किआ सोरेंटो और किआ कार्निवल के हाइब्रिड वैरिएंट शामिल हैं. सोरेंटो भारत में किआ का नया मॉडल होगा, जबकि कार्निवल फिलहाल डीजल वेरिएंट में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी मैजेस्टर 20 अप्रैल को भारत में होगी लॉन्च

 

किआ सोरेंटो HEV

Kia Sorento

सोरेंटो से शुरू करते हुए, यह मॉडल भारत में ब्रांड के पोर्टफोलियो में सेल्टॉस से ऊपर की कैटेगरी में आएगा और इसमें तीन-रो लेआउट उपलब्ध होगा. विदेशों में इसके हाइब्रिड वैरिएंट में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 224 बीएचपी की ताकत पैदा करती है. यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है और कुछ बाजारों में इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

2024 Kia Sorento 2

आकार और स्थान के लिहाज से, सोरेंटो किआ की मौजूदा पेशकशों से कहीं बेहतर है, इसकी लंबाई 4.8 मीटर से अधिक है. इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, हेड-अप डिस्प्ले और उच्च श्रेणी के मॉडलों में पैनोरमिक सनरूफ जैसी फीचर्स शामिल हैं.

 

किआ कार्निवल HEV

Kia Carnival Hybrid

फिर आती है कार्निवल की. ​​भारत में बिकने वाली किआ कर्निवल, जिसका नया वैरिएंट 2024 में आया था, केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर किआ एमपीवी का हाइब्रिड वैरिएंट भी पेश करती है, और भारत के लिए इसी पर विचार किया जा रहा है. यह वैरिएंट 1.6 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर पर चलता है, जिससे डीजल वैरिएंट की तुलना में बेहतर दक्षता मिलने की उम्मीद है.

 

हाइब्रिड वर्जन में कार्निवल के लेआउट या फीचर्स के मामले में पावरट्रेन के अलावा और कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

 

किआ सिरोस ईवी

Kia Syros EV spied 2

तस्वीर सूत्र

 

किआ भारत में सिरोस ईवी भी लॉन्च करेगी, जिसे भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा जा चुका है. उम्मीद है कि यह कार कारेंज क्लैविस ईवी के बेस पर ही आधारित होगी. इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो 42 किलोवाट-घंटे या 51.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ आएगी. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 490 किलोमीटर तक की रेंज देगी.

 

डिजाइन की बात करें तो, सिइरोस ईवी का बॉक्सी, टॉलबॉय लुक पेट्रोल-डीज़ल वर्जन जैसा ही दिखता है. टेस्टिंग मॉडल में भी इसी तरह के अलॉय व्हील्स और रियर विंडस्क्रीन के आसपास लगे L-आकार के टेल-लैंप्स नज़र आए. चार्जिंग पोर्ट पहले की तस्वीरों की तरह ही आगे के बाएं फेंडर पर होने की उम्मीद है.

 

किआ का कहना है कि वह 2030 तक भारत में 4,10,000 यूनिट्स की वार्षिक बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें अनुमानित बाजार हिस्सेदारी 7.6% होगी. इस रणनीति के तहत, कंपनी अपने लाइनअप को 10 मॉडलों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिसमें सिरोस ईवी, सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड जैसे 8 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, साथ ही अपने डीलर नेटवर्क को भी 800 आउटलेट्स तक बढ़ाने की योजना है.

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