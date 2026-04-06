एमजी मैजेस्टर 20 अप्रैल को भारत में होगी लॉन्च

एमजी मोटर इंडिया 20 अप्रैल को भारत में नई मैजेस्टर लॉन्च करेगी. कंपनी की प्रमुख पेशकश के रूप में पेश की जाने वाली मैजेस्टर, कार निर्माता की लाइन-अप में ग्लॉस्टर से ऊपर की कैटेगरी में आएगी. लॉन्च होने पर, यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक और हाल ही में लॉन्च हुई फोक्सवैगन टैरॉन जैसी कारों को टक्कर देगी.

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एमजी ने पिछले साल भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में मैजेस्टर को पेश किया था. इस साल की शुरुआत में जब मैजेस्टर की विशिष्टताओं और इसकी खासियतों का खुलासा हुआ, तब हमें इसे करीब से देखने का मौका मिला. एमजी ने प्रीव्यू में मैजेस्टर की ऑफ-रोड क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया. मैजेस्टर में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है जो लगभग 200bhp की ताकत और 480Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यह रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

ग्लॉस्टर की तुलना में, मैजेस्टर में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नया फ्रंट-एंड, जिसमें 'मोज़ेक मैट्रिक्स' ग्रिल, रीडिजाइन किए गए एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बंपर में नीचे की ओर लगे ट्राई-बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स शामिल हैं. मैजेस्टर 19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स पर चलती है और साइड से देखने पर यह लगभग ग्लॉस्टर जैसी ही दिखती है. पीछे की तरफ एलईडी टेललाइट्स हैं, जो अब एक लाइट बार से जुड़ी हुई हैं.

अंदर की तरफ, एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड है, जिसमें एक स्टैंडअलोन 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और एक नया सेंटर कंसोल है जिसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, 12-वे एडजस्टमेंट वाली पावर फ्रंट सीटें, सीट वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज फंक्शन शामिल हैं. कैबिन का कलर स्कीम अब 'स्मोक्ड एबोनी' है, और मैजेस्टर 7 सीटों के साथ-साथ 6 सीटों के विकल्प में भी उपलब्ध होगा, जिसमें दूसरी रो में कैप्टन चेयर होंगी. फीचर्स की सूची में थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर टेलगेट, 75 कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं.

लॉन्च के समय तीन वेरिएंट उपलब्ध होंगे – शार्प 4x2, सैवी 4x2 और सैवी 4x4. आप इसे 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी खरीद सकते हैं. आधिकारिक लॉन्च से पहले मैजेस्टर की प्री-बुकिंग फिलहाल रु.41,000 में शुरू हो चुकी है. मैजेस्टर की अनुमानित कीमत रु.40-45 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी.