फरवरी 2026 में महिंद्रा XEV 9S ने MG विंडसर को पछाड़कर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनने का खिताब हासिल किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 31, 2026
हाइलाइट्स
- फरवरी 2026 में XEV 9S की 3,539 यूनिट्स बिकीं
- विंडसर EV 2,599 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही
- फरवरी XEV 9S की डिलीवरी के लिए पहला पूरा महीना था
फरवरी 2026 में डिलेवरी के पहले पूरे महीने में, महिंद्रा XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली EV के रूप में MG विंडसर को पीछे छोड़ दिया. पिछले महीने XEV 9S की 3,500 से अधिक यूनिट्स बिकीं - जो विंडसर से लगभग 1,000 यूनिट्स अधिक हैं. 9S की कुल बिक्री 3,539 यूनिट्स रही, जबकि विंडसर की 2,599 यूनिट्स बिकीं.
यह भी पढ़ें: भारत में सीट फ्रेम में खराबी के कारण स्कोडा कोडियाक को वापस मंगाया गया; 200 से अधिक वाहन प्रभावित
टाटा की सबसे लंबे समय से बिकने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक, नेक्सॉन ईवी 2,410 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि 9S की सिस्टर मॉडल, XEV 9e, 1,889 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही. टाटा हैरियर ईवी 1,738 यूनिट्स की बिक्री के साथ शीर्ष पांच में शामिल रही.
महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित, XEV 9S कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV है, इससे पहले BE 6 और XEV 9e कूपे-SUV आ चुकी हैं. मूल रूप से, 9e का तीन-रो वाला SUV वैरिएंट, 9S, ने पिछले साल के अंत में भारत में अपनी शुरुआत की थी, हालांकि एसयूवी की डिलेवरी जनवरी 2026 के अंत में ही शुरू हुई. फरवरी एसयूवी की डिलेवरी का पहला पूरा महीना था.
हालांकि 9e के समान प्लेटफॉर्म और मिलते-जुलते डिज़ाइन एलिमेंट्स को साझा करते हुए, 9S का प्रोफाइल XUV 7XO से अधिक मिलता-जुलता है. इसके कूपे-एसयूवी समकक्ष की तुलना में इसमें कुछ कैबिन बदलाव भी हैं, जैसे कि 9e के साथ साझा की गई 59 kWh और 79 kWh यूनिट के अलावा एक तीसरा 70 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं.
रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और बैटरी पैक के आधार पर इसकी पावर 228 bhp से 282 bhp के बीच रहती है. सभी बैटरी विकल्पों में पीक टॉर्क 380 Nm है.
सूत्र: ऑटोपंडिट्ज़
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.37 - 14.55 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13 - 16.9 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 24.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.69 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.8 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 17.19 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.39 - 22.25 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 30.2 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट Reviews
रिलेटेड आर्टिकल्स