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फरवरी 2026 में महिंद्रा XEV 9S ने MG विंडसर को पछाड़कर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनने का खिताब हासिल किया

महिंद्रा की तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी पिछले महीने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी रही, जिसकी 3,500 से अधिक यूनिट्स बिकीं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 31, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • फरवरी 2026 में XEV 9S की 3,539 यूनिट्स बिकीं
  • विंडसर EV 2,599 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही
  • फरवरी XEV 9S की डिलीवरी के लिए पहला पूरा महीना था

फरवरी 2026 में डिलेवरी के पहले पूरे महीने में, महिंद्रा XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली EV के रूप में MG विंडसर को पीछे छोड़ दिया. पिछले महीने XEV 9S की 3,500 से अधिक यूनिट्स बिकीं - जो विंडसर से लगभग 1,000 यूनिट्स अधिक हैं. 9S की कुल बिक्री 3,539 यूनिट्स रही, जबकि विंडसर की 2,599 यूनिट्स बिकीं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में सीट फ्रेम में खराबी के कारण स्कोडा कोडियाक को वापस मंगाया गया; 200 से अधिक वाहन प्रभावित

M9s

टाटा की सबसे लंबे समय से बिकने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक, नेक्सॉन ईवी 2,410 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि 9S की सिस्टर मॉडल, XEV 9e, 1,889 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही. टाटा हैरियर ईवी 1,738 यूनिट्स की बिक्री के साथ शीर्ष पांच में शामिल रही.

MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details

महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित, XEV 9S कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV है, इससे पहले BE 6 और XEV 9e कूपे-SUV आ चुकी हैं. मूल रूप से, 9e का तीन-रो वाला SUV वैरिएंट, 9S, ने पिछले साल के अंत में भारत में अपनी शुरुआत की थी, हालांकि एसयूवी की डिलेवरी जनवरी 2026 के अंत में ही शुरू हुई. फरवरी एसयूवी की डिलेवरी का पहला पूरा महीना था.

 

हालांकि 9e के समान प्लेटफॉर्म और मिलते-जुलते डिज़ाइन एलिमेंट्स को साझा करते हुए, 9S का प्रोफाइल XUV 7XO से अधिक मिलता-जुलता है. इसके कूपे-एसयूवी समकक्ष की तुलना में इसमें कुछ कैबिन बदलाव भी हैं, जैसे कि 9e के साथ साझा की गई 59 kWh और 79 kWh यूनिट के अलावा एक तीसरा 70 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं.

Mahindra XEV 9 S web 1

रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और बैटरी पैक के आधार पर इसकी पावर 228 bhp से 282 bhp के बीच रहती है. सभी बैटरी विकल्पों में पीक टॉर्क 380 Nm है.

 

सूत्र: ऑटोपंडिट्ज़

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