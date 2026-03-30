भारत में सीट फ्रेम में खराबी के कारण स्कोडा कोडियाक को वापस मंगाया गया; 200 से अधिक वाहन प्रभावित
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 30, 2026
हाइलाइट्स
- 221 यूनिट प्रभावित हुई
- इस खराबी के कारण साइड एयरबैग द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा कम हो सकती है
- मार्च और दिसंबर 2025 के बीच निर्मित प्रभावित मॉडल
स्कोडा इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी के फ्रंट सीट के भीतरी फ्रेम में खराबी के कारण इसे वापस मंगाने का आदेश जारी किया है. कंपनी का कहना है कि 10 मार्च से 8 दिसंबर 2025 के बीच निर्मित एसयूवी की 221 यूनिटें इस रिकॉल से प्रभावित हैं. स्कोडा का कहना है कि सीट फ्रेम में खराबी के कारण टक्कर की स्थिति में साइड एयरबैग द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.
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सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर, खामी की जानकारी इस प्रकार है: 'बताए गए टाइम पीरियड के दौरान बनी स्कोडा कोडियाक में, आगे की सीटों के फ्रेम का किनारा एक्टिव होने पर साइड एयरबैग की सुरक्षा विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है. यह स्थिति साइड एयरबैग के सुरक्षात्मक प्रभाव को कम कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना की स्थिति में, जिसमें साइड एयरबैग खुलता है, यात्रियों को चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है.'
स्कोडा ने पिछले साल अप्रैल में भारत में दूसरी पीढ़ी की कोडियाक एसयूवी लॉन्च की थी. इसमें 2.0 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. शुरुआत में एसयूवी को तीन सीटों वाली पंक्ति के साथ स्टैंडर्ड रूप में और दो ट्रिम लेवल - स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन एल एंड के में पेश किया गया था. हालांकि, बाद में कंपनी ने एंट्री-स्पेक दो-पंक्ति वाली लाउंज ट्रिम को भी लाइनअप में शामिल किया.
कोडियाक की कीमतें फिलहाल रु.39.99 लाख से लेकर रु.45.95 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं. यह सेगमेंट में अपनी सिस्टर मॉडल, नई फोक्सवैगन टैरॉन को टक्कर देती है.
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