बिल्कुल नई फ्रीलैंडर एसयूवी 31 मार्च को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 24, 2026
हाइलाइट्स
- जेएलआर और चेरी नई फ्रीलैंडर एसयूवी को पेश करेंगे
- पहला मॉडल संभवतः 6 सीटों वाली प्लग-इन हाइब्रिड होगी
- इसको 31 मार्च को शंघाई में पेश किया जाएगा
फ्रीलैंडर नाम की वापसी होने वाली है, क्योंकि चेरी ऑटोमोबाइल और जगुआर लैंड रोवर 31 मार्च, 2026 को शंघाई में एक बिल्कुल नया मॉडल पेश करने की तैयारी में हैं. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी की एक नई सेग्मेंट की शुरुआत है, जिन पर पुनर्जीवित फ्रीलैंडर का बैज लगा होगा.
इस नए ब्रांड के तहत आने वाला पहला मॉडल संभवतः एक बड़ी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी, जिसमें तीन पंक्तियों और छह सीटों की व्यवस्था होगी. जासूसी तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिज़ाइन चौकोर और सीधा है. सामने की ओर, टीज़र इमेज में पिक्सेल-स्टाइल एलईडी डिटेलिंग वाले आयताकार हेडलाइट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, एसयूवी का आकार चौकोर होने की उम्मीद है, जिसमें सपाट रूफलाइन, छोटे ओवरहैंग और लंबा व्हीलबेस होगा.
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हालांकि नए मॉडल चेरी के मौजूदा प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, लेकिन डिज़ाइन को आकार देने में जेएलआर की अहम भूमिका होगी. इसका उद्देश्य इन एसयूवी को लैंड रोवर से प्रेरित एक जाना-पहचाना लुक देना है, जिसमें मूल फ्रीलैंडर एसयूवी से हल्के संकेत लिए गए हैं.
संदर्भ के लिए बता दें कि मूल लैंड रोवर फ्रीलैंडर 1997 में लॉन्च हुई थी और विदेशों में तीन-दरवाजे और पांच-दरवाजे वाले दोनों एडिशन में बेची गई थी. यह मॉडल दो पीढ़ियों तक चला और 2015 में डिस्कवरी स्पोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर इसकी जगह ले ली गई.
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