2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट वैरिएंट के हिसाब से कीमतें और फीचर्स
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 23, 2026
हाइलाइट्स
- कुशक की कीमत रु.10.69 लाख से रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है
- यह 5 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
- इसमें 1.0 TSI और 1.5 TSI इंजन विकल्प उपलब्ध हैं
भारत में लॉन्च होने के लगभग दो महीने बाद, स्कोडा ने फेसलिफ्टेड कुशक एसयूवी की कीमतों की घोषणा कर दी है. एसयूवी की शुरुआती कीमत रु.10.69 लाख से लेकर रु.18.99 लाख तक है (परिचयात्मक, एक्स-शोरूम). कुशक पांच ट्रिम वेरिएंट में उपलब्ध है: क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो. स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट की कॉस्मेटिक अपग्रेड हैं.
पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:
|वैरिएंट
|1.0 TSI मैनुअल
|1.0 TSI ऑटोमेटिक
|1.5 TSI डीएसजी
|क्लासिक+
|रु.10.69 लाख
|रु.12.69 लाख
|---
|सिग्नेचर
|रु.14.59 लाख
|रु.15.59 लाख
|---
|स्पोर्टलाइन
|रु.14.74 लाख
|रु.15.74 लाख
|---
|प्रेस्टीज
|रु.16.79 लाख
|रु.17.59 लाख
|रु.18.79 लाख
|मोंटे कार्लो
|---
|रु.17.89 लाख
|रु.18.99 लाख
यह भी पढ़ें: स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट रु.10.69 लाख में हुई लॉन्च
फेसलिफ्ट के तहत, स्कोडा ने एसयूवी के बाहरी डिज़ाइन को नया रूप दिया है और साथ ही केबिन में भी कुछ सुधार किए हैं, जिसमें नई तकनीक का समावेश भी शामिल है. मैकेनिकली रूप से, आपको अभी भी 1.0 टीएसआई और 1.5 टीएसआई इंजन विकल्पों का चयन मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट 1.0 टीएसआई इंजन में लगे पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का आना है.
यहां प्रत्येक वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स पर एक नज़र डालें
स्कोडा कुशक क्लासिक प्लस
1.0 TSI मैनुअल, 1.0 TSI ऑटोमेटिक
कीमत रु.10.69 - 12.69 लाख (एक्स-शोरूम)
- 6 एयरबैग्स
- ईएससी
- एबीएस
- मल्टी कोलिजिंग ब्रेकिंग
- इलेक्ट्रॉनिक डिफरंशियल लॉक
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- हिल स्टार्ट असिस्ट (ऑटोमेटिक केवल)
- रेन सेंसिंग वाइपर
- ऑटो एलईडी हेडलैंप
- रियर वाइपर और वॉशर
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- 16-इंच अलॉय व्हील्स
- LED फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन (केवल ऑटोमेटिक)
- फैब्रिक सीट अपहोल्सट्री (Black & greige)
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
- ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर एसी वेंट्स
- स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
- ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्ट
- फ्रंट और रियर पावर विंडो
- इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर
- पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमेटिक केवल)
- क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमेटिक केवल)
- रियर पॉर्किंग सेंसर
- 7.0-इंच टचस्क्रीन के साथ वायर्ड एंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले
- 6-स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम
- 50kg लोड लिमिट के साथ रूफ रेल्स
स्कोडा कुशक सिग्नेचर
1.0 TSI मैनुअल, 1.0 TSI ऑटोमेटिक
कीमत: रु.14.59 - 15.59 लाख (एक्स-शोरूम)
क्लासिक प्लस की तुलना में अधिक मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
- हिल स्टार्ट असिस्ट
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग
- डुअल हॉर्न
- 17-इंच वेगा अलॉय व्हील
- एलईडी फॉग लैंप कॉर्नरिंग के साथ
- ग्रिल के अंदर लाइटबार
- कनेक्टेड टेल लैंप
- रियर फॉग लैंप
- एम्बियंट लाइटिंग
- ऑटो कमिंग/लीविंग होम लाइट फंक्शन
- शॉर्क फिन एटिना
- 8.0-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- वन-टच ऑपरेशन ड्राइवर की पॉवर विंडो के लिए
- क्रूज़ कंट्रोल
- रियर व्यू कैमरा
- कीलेस एंट्री एंड गो
- 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट
- पॉवर फोल्डिंग विंग मिरर
- 10.1-इंच टचस्क्रीन
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले
- AI वॉइस असिस्टेंट
- वायरलेस चार्ज़िंग पैड
- USB-C रियर चार्जिंग पोर्ट्स x 2
- कूल्ड ग्लव बॉक्स
- सीट-बैक पॉकेट्स
- पार्सल शेल्फ
- फ्रंट और रियर पॉर्किंग सेंसर
स्कोडा कुशक स्पोर्टलाइन
1.0 TSI मैनुअल, 1.0 TSI ऑटोमेटिक
कीमत: रु.14.74 - रु.15.74 लाख (एक्स-शोरूम)
सिग्नेचर की तुलना में अधिक मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
- डॉर्क कॉस्मेटिक एलिमेंट्स
- एल्यूमिनियन पैडल
स्कोडा कुशक प्रेस्टीज
1.0 TSI मैनुअल, 1.0 TSI ऑटोमेटिक, 1.5 TSI DSG
कीमत: रु.16.79 - 18.79 लाख (एक्स-शोरूम)
स्पोर्टलाइन की तुलना में अधिक मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
- एंटी थेफ्ट अलर्ट सिस्टम
- 17-इंच रेडिम अलॉय व्हील्स
- फुटवाल इल्यूमिनेशन
- क्रोम गॉर्निश डोर हैंडल पर
- Beige लैदरेट अपहोल्स्ट्री
- 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- पैनोरमिक सनरूफ
- इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल फ्रंट सीट
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- रियर सीट मसाज फंक्शन
- स्कोडा साउंस सिस्टम के साथ 6 स्पीकर्स औ सबवूफर
- कनेक्टेड कार तकनीक वाया डोंगल
स्कोडा कुशक मोंटे कार्लो
1.0 TSI ऑटोमेटिक, 1.5 TSI डीएसजी
कीमत: रु.17.89 - 18.99 लाख (एक्स-शोरूम)
प्रेस्टीज की तुलना में अधिक मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच वेगा (1.0 TSI) और सैटिजिरियस (1.5TSI) अलॉय व्हील्स
- डार्क कॉस्मेटिक एलिमेंट्स
- रेड कंट्रॉस्ट स्टीचिंग सीटर पर
- मैट रेड डोर और डैश डेकोर
- ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- एल्यूमिनियम पेडल्स
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अपकमिंग कार्स
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