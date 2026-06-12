लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे i20 की तस्वीरें हुईं लीक, क्रॉसओवर-जैसी स्टाइलिंग और सिंगल-फ्रेम कर्व्ड डिस्प्ले
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 12, 2026
हाइलाइट्स
- नई i20 के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है
- इसमें क्रॉसओवर-जैसी स्टाइलिंग मिलेगी
- भारत में इसके फेस्टिव सीज़न के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है
नई-पीढ़ी की ह्यून्दै i20 की पहली तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं, जिनसे इस प्रीमियम हैचबैक के डिज़ाइन की साफ़ झलक मिलती है. नई हैचबैक ह्यून्दै की लेटेस्ट डिज़ाइन भाषा पर आधारित है और भारत में अभी बिक रही हैचबैक के तीखे डिज़ाइन से काफ़ी अलग दिखती है, साथ ही इसमें कुछ क्रॉसओवर-स्टाइल वाले एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं. इसके कैबिन में सबसे खास चीज़ डैशबोर्ड के ऊपर लगा सिंगल-फ़्रेम कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसमें इंफ़ोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दो स्क्रीन दी गई हैं.
यह भी पढ़ें: अगली पीढ़ी की ह्यून्दे i20 की फिर से दिखी झलक, बाहरी स्टाइलिंग और कैबिन आया सामने
बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई i20 का डिज़ाइन अपने पिछले मॉडल के तीखे और स्पोर्टी लुक की तुलना में ज़्यादा मैच्योर लगता है. सामने की तरफ, इस हैचबैक में नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें Y-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप्स और एक कनेक्टेड लाइटबार शामिल है. सेंट्रल एयर वेंट में स्प्लिट डिज़ाइन है, जिसमें ऊपर और नीचे के हिस्सों को एक ब्लैंक पैनल से अलग किया गया है. नीचे की तरफ, बंपर पर प्लास्टिक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है.
साइड की बात करें तो, i20 में बॉडी के निचले हिस्से और उभरे हुए व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल जारी है. पिछली खिड़की की लाइन पीछे के दरवाज़े पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, जबकि दरवाज़े के निचले हिस्से पर एक हल्की शोल्डर लाइन दिखती है. पीछे की तरफ, नई i20 में एक मज़बूत रियर बम्पर है जिसमें ब्लैक क्लैडिंग और सिल्वर एक्सेंट का खास इस्तेमाल किया गया है. टेलगेट पर विंडशील्ड के नीचे एक खास लिप है जो नई दिखने वाली कनेक्टेड टेल-लैंप्स से जुड़ी है, और रैप-अराउंड इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर इसके लुक को पूरा करता है.
कैबिन के अंदर, सबसे खास चीज़ डैशबोर्ड के ऊपर लगा बीएमडब्ल्यू जैसा कर्व्ड डिस्प्ले लग रहा है, जिसमें सेंट्रल टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है. पहले आई झलक क्लिप्स को देखें तो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले नई वेन्यू और क्रेटा जैसा ही होगा, जिसमें कस्टमाइज़ेबल ग्राफिक्स होंगे और ड्राइवर को कई तरह की जानकारी मिलेगी. डैशबोर्ड के ऊपरी और निचले हिस्से, सामने वाली पैसेंजर साइड पर शेल्फ़ जैसी चीज़ से अलग होते दिख रहे हैं.
वहीं, सेंटर कंसोल में एक नया वर्टिकल डिज़ाइन थीम दिया गया है, जिसमें बीच में एयर-कंडीशनिंग के कंट्रोल हैं और दोनों तरफ वर्टिकल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स लगे हैं. कैबिन में ग्रे और क्रीम कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स का खास तौर पर इस्तेमाल हुआ है.
पावरट्रेन की बात करें तो, लीक हुई तस्वीरों में i20 में 1.0-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिखाई दे रहा है – उम्मीद है कि भारत में भी इस कार में यही इंजन मिलेगा. बाज़ार के हिसाब से इंजन के दूसरे ऑप्शन अलग-अलग हो सकते हैं; उम्मीद है कि भारत में बिकने वाली कार में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा. इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलने की उम्मीद है.
भारत में लॉन्च की बात करें तो, ह्यून्दे फेस्टिव सीज़न से पहले इस मॉडल को भारत में पेश करने पर विचार कर सकती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स